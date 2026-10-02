México logra inversión récord, ¿por qué no crece más?

La explicación más cómoda es culpar a los factores externos: la desaceleración económica global, la incertidumbre comercial en todo el mundo o los aranceles del gobierno estadounidense.

Es cierto que estos factores pesan, pero está corriendo algo algo más estructural: no toda la IED tiene el mismo impacto sobre la actividad económica; mientras que la reinversión de utilidades (ganancias de empresas extranjeras ya instaladas que deciden no repatriar) sumó 24,086 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, las nuevas inversiones (el capital fresco que llega por primera vez a crear capacidad productiva nueva) apenas alcanzaron 2,072 millones de dólares y cayeron 14.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto es una señal clara de que las empresas que ya están en México confían lo suficiente para quedarse y reinvertir sus ganancias, pero las que todavía no están aquí están dudando. Esa interrogante tiene consecuencias, puesto que sin nueva capacidad productiva, sin nuevas plantas y sin nuevas cadenas de suministro que se establezcan, la IED no se derrama al resto de la economía sino que se queda dentro de las mismas empresas que ya operaban.

Otra señal interesante a considerar es la ocupación de espacios industriales a nivel nacional, que superó los 680,000 metros cuadrados durante abril y mayo de 2026, un crecimiento de 6% respecto al mismo bimestre del año pasado.

El inventario industrial nacional ya supera los 113 millones de metros cuadrados. La pregunta es obvia: ¿cómo puede haber más inversión industrial y menos manufactura al mismo tiempo ?

Me parece que el problema no es que México no sepa atraer inversión, las y los empresarios mexicanos saben hacerlo bastante bien. Creo, más bien, que el problema es que la inversión que llega no encuentra todavía las condiciones para multiplicarse en el tejido productivo nacional; especialmente por los cuellos de botella que no se han resuelto.