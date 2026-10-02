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México logra inversión récord, ¿por qué no crece más?

La explicación más cómoda es culpar a los factores externos: la desaceleración económica global, la incertidumbre comercial en todo el mundo o los aranceles del gobierno estadounidense.
vie 02 octubre 2026 06:06 AM
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Un trabajador camina sigiloso en una nave industrial.
El inventario industrial nacional ya supera los 113 millones de metros cuadrados. La pregunta es obvia: ¿cómo puede haber más inversión industrial y menos manufactura al mismo tiempo? (Foto: Gladys Serrano. )

México registró un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa (IED) al superar los 34,968 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 2.1% frente al mismo periodo de 2025. Adicionalmente, las exportaciones siguen rompiendo hitos al pasar los 471,387 millones de dólares de enero a julio de este año.

Sin embargo, el PIB creció apenas 0.2% en términos anuales en el primer trimestre de 2026 y cayó 0.6% respecto al trimestre anterior; mientras que en el segundo trimestre repuntó 1.4% trimestral y 1.9% anual, una ligera recuperación pero insuficiente, considerando que en el primer semestre de 2026 creció apenas 1.2% respecto al mismo periodo de 2025, para cerrar la brecha entre la inversión récord que México atrae y el crecimiento que esa inversión debería estar generando. En paralelo, las industrias manufactureras retrocedieron 1.8% en el primer trimestre y -0.4% en el segundo. Esa es la paradoja que vale la pena entender.

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La explicación más cómoda es culpar a los factores externos: la desaceleración económica global, la incertidumbre comercial en todo el mundo o los aranceles del gobierno estadounidense.

Es cierto que estos factores pesan, pero está corriendo algo algo más estructural: no toda la IED tiene el mismo impacto sobre la actividad económica; mientras que la reinversión de utilidades (ganancias de empresas extranjeras ya instaladas que deciden no repatriar) sumó 24,086 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, las nuevas inversiones (el capital fresco que llega por primera vez a crear capacidad productiva nueva) apenas alcanzaron 2,072 millones de dólares y cayeron 14.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto es una señal clara de que las empresas que ya están en México confían lo suficiente para quedarse y reinvertir sus ganancias, pero las que todavía no están aquí están dudando. Esa interrogante tiene consecuencias, puesto que sin nueva capacidad productiva, sin nuevas plantas y sin nuevas cadenas de suministro que se establezcan, la IED no se derrama al resto de la economía sino que se queda dentro de las mismas empresas que ya operaban.

Otra señal interesante a considerar es la ocupación de espacios industriales a nivel nacional, que superó los 680,000 metros cuadrados durante abril y mayo de 2026, un crecimiento de 6% respecto al mismo bimestre del año pasado.

El inventario industrial nacional ya supera los 113 millones de metros cuadrados. La pregunta es obvia: ¿cómo puede haber más inversión industrial y menos manufactura al mismo tiempo ?

Me parece que el problema no es que México no sepa atraer inversión, las y los empresarios mexicanos saben hacerlo bastante bien. Creo, más bien, que el problema es que la inversión que llega no encuentra todavía las condiciones para multiplicarse en el tejido productivo nacional; especialmente por los cuellos de botella que no se han resuelto.

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Falta certidumbre energética para que las nuevas empresas puedan operar sin restricciones de suministro, también la infraestructura logística que conecte los nuevos parques industriales con los puertos y la frontera a costos competitivos, así como el eslabón que con frecuencia se ignora, el acceso real al financiamiento para las PyMEs que deben convertirse en proveedoras de las grandes inversiones que llegan, pero que operan con capital de trabajo insuficiente para escalar al ritmo que el nearshoring exige. Sin esos eslabones, el círculo no se cierra.

México tiene la posición geográfica, tiene el tratado comercial, tiene la IED récord y tiene las exportaciones más altas de su historia . El repunte del segundo trimestre confirma que la economía tiene capacidad de recuperarse. Lo que tiene que resolver es cómo hacer que todo ese capital que ya llegó se derrame hacia el resto de la economía.

Esa es la pregunta que el Paquete Económico 2027 debería responder y que empresarios, exportadores e inversionistas deberían estar exigiendo que se responda.

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Nota del editor: Martín Pustilnick es Co-Founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Inversión extranjera directa finanzas microcréditos pymes emprendedores

Más acerca del autor:

  • Martín Pustilnick
    Martín Pustilnick es Co-Founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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