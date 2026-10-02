México logra inversión récord, ¿por qué no crece más?

México registró un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa (IED) al superar los 34,968 millones de dólares en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 2.1% frente al mismo periodo de 2025. Adicionalmente, las exportaciones siguen rompiendo hitos al pasar los 471,387 millones de dólares de enero a julio de este año.
Sin embargo, el PIB creció apenas 0.2% en términos anuales en el primer trimestre de 2026 y cayó 0.6% respecto al trimestre anterior; mientras que en el segundo trimestre repuntó 1.4% trimestral y 1.9% anual, una ligera recuperación pero insuficiente, considerando que en el primer semestre de 2026 creció apenas 1.2% respecto al mismo periodo de 2025, para cerrar la brecha entre la inversión récord que México atrae y el crecimiento que esa inversión debería estar generando. En paralelo, las industrias manufactureras retrocedieron 1.8% en el primer trimestre y -0.4% en el segundo. Esa es la paradoja que vale la pena entender.