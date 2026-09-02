¿Quién es el dueño de Little Caesars en México? Así creció la pizzería que cumple 20 años

La historia comenzó con una cita a ciegas

Mucho antes de llegar a México, Little Caesars comenzó como un negocio familiar en Michigan, Estados Unidos.

En 1954, Mike Ilitch y Marian Bayoff se conocieron durante una cita a ciegas organizada por el padre de Mike. Cinco años después, en 1959, la pareja utilizó sus ahorros para abrir una pequeña pizzería en Garden City, un suburbio de Detroit.



La empresa comenzó a crecer mediante un modelo que sería fundamental para su expansión: las franquicias.

En 1962 abrió su primera franquicia en Warren, Michigan. Siete años después, Little Caesars ya tenía 50 restaurantes y había comenzado su expansión internacional con una unidad en Canadá.

Con el paso de los años, los Ilitch también construyeron otros negocios alrededor de la compañía. El grupo familiar amplió sus actividades hacia la distribución de alimentos, bienes raíces, entretenimiento y deportes.

Así llegó Little Caesars a México

La primera sucursal abrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y llevó al país el concepto Hot-N-Ready que Little Caesars había lanzado en Estados Unidos en 1997.

El modelo encontró espacio entre los consumidores mexicanos y permitió que la marca comenzara a expandirse mediante franquicias.

Durante los primeros años el crecimiento fue gradual. Después, la compañía aceleró la apertura de establecimientos hasta convertirse en uno de los principales jugadores del mercado de pizzas en México.

El modelo Hot-N-Ready permitió a Little Caesars diferenciarse con pizzas listas para llevar. (Alex Wong/Getty Images)



Para 2025, la marca ya había superado las 700 unidades en el país, de acuerdo con información reportada por Expansión , con presencia en los 32 estados.

Entonces, ¿quién opera Little Caesars en México?

Little Caesars no funciona en México como una sola empresa que sea propietaria de todas las sucursales. Su crecimiento se ha apoyado en franquiciatarios, que operan restaurantes bajo la marca y siguiendo sus estándares, procesos y modelo de negocio.