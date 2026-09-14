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Kia Seltos vs. Toyota Corolla Cross: dos rivales que compiten por el mercado de las SUV híbridas en México

Kia busca ganar espacio entre las SUV compactas híbridas con Seltos HEV, mientras Toyota actualizó recientemente Corolla Cross para mantenerlo competitivo ante la llegada de nuevos modelos.
lun 14 septiembre 2026 09:52 AM
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Del lado izquierdo, un Toyota Corolla Cross híbrido en color rojo; del lado derecho, un Kia Seltos híbrido en color arena.
Kia reconoce a la SUV Toyota Corolla Cross como el principal rival de la variante híbrida de Seltos. (Imagen: creada con IA Notebook / Fotos: Cortesía)

La Kia Seltos HEV llega a México para disputar un mercado que Toyota comenzó a explorar hace casi tres años con la Corolla Cross HEV. Ambas SUV ofrecen un consumo cercano a 25 kilómetros por litro, pero llegan con estrategias distintas en potencia, precio y equipamiento.

La entrada de Kia ocurre en una categoría que se ha vuelto mucho más competida. Según Horacio Chávez, director general de la marca surcoreana en México, las SUV compactas pasaron de alrededor de 17 modelos en 2020 a más de 63 opciones. Aunque la mayoría todavía utiliza motores a gasolina, las versiones híbridas comienzan a ganar espacio entre las alternativas que ofrecen las marcas.

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Para Kia, Seltos HEV representa además la incorporación de esta tecnología a una familia que hasta ahora no contaba con una versión híbrida en México. Para Toyota, Corolla Cross HEV ya forma parte de una oferta que lleva en el mercado desde noviembre de 2023 y que fue actualizada para 2026.

Kia ubica a Corolla Cross como su principal rival en el segmento. La diferencia entre ambas no está tanto en el consumo. Las dos se mueven alrededor de los 25 km/l. La disputa está en cuánto cuesta acceder a esa eficiencia y qué obtiene el comprador a cambio.

Kia entra al terreno híbrido con la Seltos

La Seltos HEV llega a México importada desde una planta de Kia en Corea. La marca ofrece dos versiones, con precios de 649,900 pesos para la SXL HEV y 704,900 pesos para la X-Line HEV.


Según datos proporcionados por la marca surcoreana, la versión híbrida combina un motor 1.6 litros GDI con uno eléctrico, para entregar 154 hp de potencia combinada y 195 lb-pie de torque. Utiliza una transmisión DCT de seis velocidades, paletas al volante para regular el freno regenerativo y un selector de cambios E-Shift by Wire en la columna de dirección.

Su rendimiento combinado es de 25.11 km/l.

Kia busca diferenciar las dos versiones principalmente por el nivel de equipamiento. La SXL HEV incorpora rines de 18 pulgadas, faros LED multirreflector, asientos en tela y piel sintética, aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico, clúster digital de 4.2 pulgadas y pantalla central de 12.3 pulgadas.


La X-Line HEV, con un precio 55,000 pesos mayor, suma elementos de diseño específicos, rines negros de 19 pulgadas, asientos en piel con bordados X-Line, volante calefactable y un conjunto de pantallas que alcanza casi 30 pulgadas. También incorpora un sistema de audio Harman Kardon.

En seguridad, ambas versiones cuentan con siete bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control electrónico de estabilidad y distintas asistencias avanzadas a la conducción. La X-Line añade monitor de punto ciego proyectado en el clúster, cámara de visión de 360 grados, sensores de estacionamiento laterales y asistente de prevención de colisión en reversa.

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Toyota actualiza Corolla Cross y cambia la comparación

Toyota llegó antes al mercado de las SUV híbridas compactas. Corolla Cross HEV se incorporó a la oferta mexicana en noviembre de 2023, pero para 2026 recibió una actualización que modifica buena parte de la propuesta con la que ahora compite frente a la Seltos HEV.

El cambio más evidente está en las versiones híbridas, que ahora tienen un diseño exterior diferente al de las versiones a gasolina. La fascia fue rediseñada, con tomas de aire más grandes, nuevos faros de niebla y una parrilla del mismo color de la carrocería, con una apariencia similar a la de un vehículo eléctrico.

Según datos de la marca, la gama híbrida ahora está integrada por dos versiones, la SE, con un precio de 625,900 pesos, y la XSE, de 678,900 pesos.

Las dos utilizan un motor de 2.0 litros combinado con propulsión eléctrica, para entregar 196 hp de potencia total. La potencia se distribuye a las cuatro ruedas mediante un sistema de tracción integral.

En consumo, ambos modelos prometen 25 kilómetros por litro, aunque Corolla Cross HEV registra 25.88 km/l, frente a los 25.11 km/l de la Seltos HEV. La diferencia es de 0.77 kilómetros por litro.

Las dos versiones híbridas de Corolla Cross incorporan cargador inalámbrico para teléfonos, quemacocos y tapicería en piel. Toda la gama incluye de serie nueve bolsas de aire, cámara de reversa, Toyota Safety Sense 3.0 y llave inteligente, entre otros elementos.

La XSE es la versión más equipada y puede configurarse con carrocería bitono, al combinar un techo negro con colores plata, azul, blanco o rojo.

En el interior, los cambios se concentran en la tecnología. Las versiones híbridas ahora incorporan un clúster completamente digital de 12.3 pulgadas, mientras que el sistema de infoentretenimiento utiliza una pantalla de 10.5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbridos.

El atractivo del híbrido va más allá del consumo: el Hoy no Circula

La competencia entre ambas llega en un momento en el que los híbridos convencionales ya representan la mayor parte de las ventas de vehículos electrificados en México.

Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 129,359 vehículos electrificados e híbridos en el país. Los híbridos convencionales representaron 68% de ese volumen, con 87,964 unidades.

La Ciudad de México concentra una parte importante de esas ventas, con 30,109 unidades, equivalentes a 23.3% del total. El Estado de México ocupa el segundo lugar, con 17,341 unidades y 13.4%.

En la Ciudad de México, además, los vehículos híbridos están exentos de las limitaciones del programa Hoy No Circula. Eso significa que, para determinados compradores, el atractivo del híbrido no termina en gastar menos gasolina, sino que también puede ofrecer una ventaja de circulación durante episodios de doble contingencia.

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