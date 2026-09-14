Toyota actualiza Corolla Cross y cambia la comparación
Toyota llegó antes al mercado de las SUV híbridas compactas. Corolla Cross HEV se incorporó a la oferta mexicana en noviembre de 2023, pero para 2026 recibió una actualización que modifica buena parte de la propuesta con la que ahora compite frente a la Seltos HEV.
El cambio más evidente está en las versiones híbridas, que ahora tienen un diseño exterior diferente al de las versiones a gasolina. La fascia fue rediseñada, con tomas de aire más grandes, nuevos faros de niebla y una parrilla del mismo color de la carrocería, con una apariencia similar a la de un vehículo eléctrico.
Según datos de la marca, la gama híbrida ahora está integrada por dos versiones, la SE, con un precio de 625,900 pesos, y la XSE, de 678,900 pesos.
Las dos utilizan un motor de 2.0 litros combinado con propulsión eléctrica, para entregar 196 hp de potencia total. La potencia se distribuye a las cuatro ruedas mediante un sistema de tracción integral.
En consumo, ambos modelos prometen 25 kilómetros por litro, aunque Corolla Cross HEV registra 25.88 km/l, frente a los 25.11 km/l de la Seltos HEV. La diferencia es de 0.77 kilómetros por litro.
Las dos versiones híbridas de Corolla Cross incorporan cargador inalámbrico para teléfonos, quemacocos y tapicería en piel. Toda la gama incluye de serie nueve bolsas de aire, cámara de reversa, Toyota Safety Sense 3.0 y llave inteligente, entre otros elementos.
La XSE es la versión más equipada y puede configurarse con carrocería bitono, al combinar un techo negro con colores plata, azul, blanco o rojo.
En el interior, los cambios se concentran en la tecnología. Las versiones híbridas ahora incorporan un clúster completamente digital de 12.3 pulgadas, mientras que el sistema de infoentretenimiento utiliza una pantalla de 10.5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbridos.
El atractivo del híbrido va más allá del consumo: el Hoy no Circula
La competencia entre ambas llega en un momento en el que los híbridos convencionales ya representan la mayor parte de las ventas de vehículos electrificados en México.
Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 129,359 vehículos electrificados e híbridos en el país. Los híbridos convencionales representaron 68% de ese volumen, con 87,964 unidades.
La Ciudad de México concentra una parte importante de esas ventas, con 30,109 unidades, equivalentes a 23.3% del total. El Estado de México ocupa el segundo lugar, con 17,341 unidades y 13.4%.
En la Ciudad de México, además, los vehículos híbridos están exentos de las limitaciones del programa Hoy No Circula. Eso significa que, para determinados compradores, el atractivo del híbrido no termina en gastar menos gasolina, sino que también puede ofrecer una ventaja de circulación durante episodios de doble contingencia.