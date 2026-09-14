Para Kia, Seltos HEV representa además la incorporación de esta tecnología a una familia que hasta ahora no contaba con una versión híbrida en México. Para Toyota, Corolla Cross HEV ya forma parte de una oferta que lleva en el mercado desde noviembre de 2023 y que fue actualizada para 2026.

Kia ubica a Corolla Cross como su principal rival en el segmento. La diferencia entre ambas no está tanto en el consumo. Las dos se mueven alrededor de los 25 km/l. La disputa está en cuánto cuesta acceder a esa eficiencia y qué obtiene el comprador a cambio.

Kia entra al terreno híbrido con la Seltos

La Seltos HEV llega a México importada desde una planta de Kia en Corea. La marca ofrece dos versiones, con precios de 649,900 pesos para la SXL HEV y 704,900 pesos para la X-Line HEV.



Según datos proporcionados por la marca surcoreana, la versión híbrida combina un motor 1.6 litros GDI con uno eléctrico, para entregar 154 hp de potencia combinada y 195 lb-pie de torque. Utiliza una transmisión DCT de seis velocidades, paletas al volante para regular el freno regenerativo y un selector de cambios E-Shift by Wire en la columna de dirección.

Su rendimiento combinado es de 25.11 km/l.

Kia busca diferenciar las dos versiones principalmente por el nivel de equipamiento. La SXL HEV incorpora rines de 18 pulgadas, faros LED multirreflector, asientos en tela y piel sintética, aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico, clúster digital de 4.2 pulgadas y pantalla central de 12.3 pulgadas.



La X-Line HEV, con un precio 55,000 pesos mayor, suma elementos de diseño específicos, rines negros de 19 pulgadas, asientos en piel con bordados X-Line, volante calefactable y un conjunto de pantallas que alcanza casi 30 pulgadas. También incorpora un sistema de audio Harman Kardon.

En seguridad, ambas versiones cuentan con siete bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control electrónico de estabilidad y distintas asistencias avanzadas a la conducción. La X-Line añade monitor de punto ciego proyectado en el clúster, cámara de visión de 360 grados, sensores de estacionamiento laterales y asistente de prevención de colisión en reversa.