Trump presenta a sus Power Rangers de la IA: EU crea grupo para evaluar la tecnología

Aunque la semana pasada el mandatario se reunió con los líderes más importantes del mundo de la IA , este grupo es más bien un esfuerzo desde el gobierno para controlar el desarrollo de la tecnología en su país.

De acuerdo con sus palabras, la Fuerza de Superinteligencia coordinará la colaboración de su gobierno con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de Superinteligencia”.

Cabe recordar que Trump rebautizó a la Inteligencia Artificial como Superinteligencia, como parte de su injerencia en el sector, la cual también se refleja en las laxas regulaciones que deberán adoptar las empresas líderes de la industria.

¿Quiénes conforman la Fuerza de Superinteligencia de Trump?

Aunque podría pensarse que se trata de un proyecto con participación de la iniciativa privada, la realidad es que es una medida totalmente basada en esfuerzos de gobierno sin intervención de las compañías.

De acuerdo con el anuncio, el grupo estará liderado por el director de inteligencia nacional, Jay Clayton. También participarán el presidente de la comisión federal de comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de guerra para investigación e ingeniería y el director de tecnología, Emil Michael; así como el director de la oficina de gestión de personal, Scott Kupor.

Todos estos funcionarios, comentó el presidente Trump, le reportarán tanto a él, como a la jefa de gabinete, Susie Wiles. Su primera labor será elaborar un informe de riesgos y oportunidades que representa la IA, el cual se deberá presentar en un lapso de 120 días.

Asimismo, el medio especializado en tecnología, TechCrunch, informó que el estatuto de este grupo de trabajo dictamina que “desarrollará planes para responder a las amenazas que la IA representa para la sociedad, al tiempo que evitará la sobreregulación y la captura regulatoria que sofocarían la innovación y la competencia”.