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Trump presenta a sus Power Rangers de la IA: EU crea grupo para evaluar la tecnología

El mandatario de EU anunció la creación de la Fuerza de Superinteligencia, un grupo de funcionarios que vigilarán el desarrollo de la IA en su país.
lun 05 octubre 2026 09:00 AM
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Trump fuera de la Casa Blanca la semana pasada luego de haberse reunido con los principales líderes de la IA.
Aunque podría pensarse que se trata de un proyecto con participación de la iniciativa privada, la realidad es que es una medida totalmente basada en esfuerzos de gobierno sin intervención de las compañías. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no permitirá que la Inteligencia Artificial sea regulada sin que él lo apruebe primero. Por ello, anunció la formación de una nueva Fuerza de Superinteligencia que, según dijo, tendrá el objetivo de hacer que EU se mantenga al frente de la carrera por esta tecnología.

“La Fuerza de Superinteligencia tiene la tarea de coordinar el esfuerzo del Gobierno Federal para garantizar que Estados Unidos continúe liderando el mundo de la Superinteligencia, que muchos dicen es más importante que la revolución industrial e internet”, comentó a través de su red social, Truth Social .

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Aunque la semana pasada el mandatario se reunió con los líderes más importantes del mundo de la IA , este grupo es más bien un esfuerzo desde el gobierno para controlar el desarrollo de la tecnología en su país.

De acuerdo con sus palabras, la Fuerza de Superinteligencia coordinará la colaboración de su gobierno con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de Superinteligencia”.

Cabe recordar que Trump rebautizó a la Inteligencia Artificial como Superinteligencia, como parte de su injerencia en el sector, la cual también se refleja en las laxas regulaciones que deberán adoptar las empresas líderes de la industria.

¿Quiénes conforman la Fuerza de Superinteligencia de Trump?

Aunque podría pensarse que se trata de un proyecto con participación de la iniciativa privada, la realidad es que es una medida totalmente basada en esfuerzos de gobierno sin intervención de las compañías.

De acuerdo con el anuncio, el grupo estará liderado por el director de inteligencia nacional, Jay Clayton. También participarán el presidente de la comisión federal de comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de guerra para investigación e ingeniería y el director de tecnología, Emil Michael; así como el director de la oficina de gestión de personal, Scott Kupor.

Todos estos funcionarios, comentó el presidente Trump, le reportarán tanto a él, como a la jefa de gabinete, Susie Wiles. Su primera labor será elaborar un informe de riesgos y oportunidades que representa la IA, el cual se deberá presentar en un lapso de 120 días.

Asimismo, el medio especializado en tecnología, TechCrunch, informó que el estatuto de este grupo de trabajo dictamina que “desarrollará planes para responder a las amenazas que la IA representa para la sociedad, al tiempo que evitará la sobreregulación y la captura regulatoria que sofocarían la innovación y la competencia”.

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La postura del líder del grupo, Jay Clayton, frente a la IA se alinea con la de Trump, pues en declaraciones pasadas ha dicho que sería irresponsable alejarse del desarrollo de la IA, mientras países como China avanzan. De hecho, en declaraciones para el Wall Street Journal refirió que uno de los mayores riesgos es “no ser los primeros”.

Gestión de riesgos en torno a la IA solo es “moralmente vinculante”

La semana pasada, los principales líderes de la IA se reunieron con Trump en la Casa Blanca, en donde firmaron un código de buenas prácticas para gestionar los riesgos asociados a esta tecnología, frente a los incidentes de seguridad y advertencias de las últimas semanas.

Sin embargo, el cumplimiento de estas reglas no es obligatorio, sino solo “moralmente vinculante” y si bien se señala que “con el tiempo podría ser pertinente codificar estas medidas en forma de leyes o regulaciones”, la postura actual tiende a no regular y solo dejar esa parte a la buena voluntad de las firmas.

A pesar de ello, los proveedores de los modelos de IA se comprometieron a establecer cuatro niveles de supervisión. El primero es ejecutar “controles internos” para garantizar que las herramientas respeten las instrucciones de los desarrolladores, especialmente en temas de ciberseguridad y bioseguridad.

También asumieron la creación de equipos especializados en dichos controles y verificaciones. Asimismo, será necesaria la participación de evaluadores externos para realizar auditorías independientes para determinar si las medidas implementadas funcionan; así como la creación de un comité independiente con representantes de los niveles más altos de dirección para revisar las evaluaciones y buscar la resolución de posibles problemas.

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Donald Trump Inteligencia artificial

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