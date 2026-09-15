“(El programa) ya no continúa operando y su reactivación dependerá de que haya una instrucción y recursos presupuestales, pero por el momento está cerrado y no está operando”, afirmó el Organismo a este medio vía telefónica.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE), quien fungía como proveedor del servicio, también confirmó a este medio que dejó de ser el suministrador del programa.

¿En qué consiste el programa Conectividad para el Bienestar?

El servicio ofrecía una vigencia mensual, renovable hasta por doce meses, de 5 GB de navegación por internet, datos para redes sociales, 1,500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y función de hotspot para compartir internet. El costo del paquete anual individual estaba presupuestado en 700 pesos.

Sin embargo, los beneficiarios del programa al contar con una bolsa de datos, llamadas y mensajes con una vigencia de un año, se fue agotando hasta que, una vez concluido el programa, el servicio ya no pudo reanudarse, explicó Promtel.

Además, la dependencia reconoció que desconoce lo que ocurrió con los números telefónicos asignados a esas líneas una vez que dejaron de operar, por lo que no pudo precisar si fueron dados de baja o si, eventualmente, fueron reciclados para que la CFE pudiera reasignarlos y colocarlos nuevamente en el mercado de telefonía móvil.

¿Por qué dejó de funcionar el programa de conectividad?

El programa de Conectividad gratuito comenzó a tener problemas financieros en el segundo semestre del año pasado. Ante la falta de recursos suficientes , Promtel canceló 2 millones 222,000 líneas que no habían registrado actividad durante 90 días, una medida que permitió liberar recursos para mantener el servicio de los usuarios que continuaban utilizando sus líneas.

Pero los recursos liberados al ser insuficientes, en octubre Promtel realizó gestiones para obtener presupuesto adicional ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda para continuar el programa al cierre de 2025

El intento no tuvo éxito. “Las solicitudes de capital adicional no fueron autorizadas”, señala el informe de ejecución.