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Conectividad para el Bienestar llega a su fin por falta de presupuesto y deja 3 millones de usuarios fuera

Promtel confirmó que el programa dejó de operar y que su eventual reactivación dependerá de que se autoricen nuevo presupuesto, sin embargo, reconoció que no hay claridad sobre el destino de las líneas que habilitaron.
mar 15 septiembre 2026 02:04 PM
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Tres personas sentadas en un parque en donde uno de ellos mira su teléfono y otra escucha una nota de audio.
El programa de ‘Conectividad para el Bienestar’ surgió luego de que el extinto IFT modificara el título de concesión a la CFE para ofrecer servicios de telefonía e internet de forma gratuita.
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El gobierno federal busca ampliar el acceso a internet mediante programas de conectividad gratuita, pero la falta de recursos presupuestales frenó uno de sus principales esquemas. Conectividad para el Bienestar, que entregaba tarjetas SIM con internet, llamadas y mensajes sin costo, dejó de operar después de atender a más de 3 millones de usuarios.

Entre 2024 y 2025, el programa conectó a 3,028,665 personas y acumuló una inversión de 2,759 millones de pesos, de acuerdo con el informe de ejecución del proyecto, del cual Expansión tiene copia.

Sin embargo, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), encargado del programa, confirmó a Expansión que el servicio ya no opera y que su eventual regreso depende de que se asignen nuevos recursos.

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“(El programa) ya no continúa operando y su reactivación dependerá de que haya una instrucción y recursos presupuestales, pero por el momento está cerrado y no está operando”, afirmó el Organismo a este medio vía telefónica.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE), quien fungía como proveedor del servicio, también confirmó a este medio que dejó de ser el suministrador del programa.

¿En qué consiste el programa Conectividad para el Bienestar?

El servicio ofrecía una vigencia mensual, renovable hasta por doce meses, de 5 GB de navegación por internet, datos para redes sociales, 1,500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y función de hotspot para compartir internet. El costo del paquete anual individual estaba presupuestado en 700 pesos.

Sin embargo, los beneficiarios del programa al contar con una bolsa de datos, llamadas y mensajes con una vigencia de un año, se fue agotando hasta que, una vez concluido el programa, el servicio ya no pudo reanudarse, explicó Promtel.

Además, la dependencia reconoció que desconoce lo que ocurrió con los números telefónicos asignados a esas líneas una vez que dejaron de operar, por lo que no pudo precisar si fueron dados de baja o si, eventualmente, fueron reciclados para que la CFE pudiera reasignarlos y colocarlos nuevamente en el mercado de telefonía móvil.

¿Por qué dejó de funcionar el programa de conectividad?

El programa de Conectividad gratuito comenzó a tener problemas financieros en el segundo semestre del año pasado. Ante la falta de recursos suficientes , Promtel canceló 2 millones 222,000 líneas que no habían registrado actividad durante 90 días, una medida que permitió liberar recursos para mantener el servicio de los usuarios que continuaban utilizando sus líneas.

Pero los recursos liberados al ser insuficientes, en octubre Promtel realizó gestiones para obtener presupuesto adicional ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Hacienda para continuar el programa al cierre de 2025

El intento no tuvo éxito. “Las solicitudes de capital adicional no fueron autorizadas”, señala el informe de ejecución.

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La falta de presupuesto llevó al programa a depender de una solución alternativa para evitar la interrupción del servicio para los beneficiarios que permanecían activos. CFE asumió los costos operativos, con lo que fue posible mantener la conectividad hasta diciembre de 2025. La estrategia, no obstante, no resolvió por completo la presión presupuestaria, por lo que el programa tuvo que ser detenido.

¿Cuándo surgió Conectividad para el Bienestar?

El programa de ‘Conectividad para el Bienestar’ surgió el 20 febrero de 2024, cuatro días después de que el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificara el título de concesión a la CFE para ofrecer servicios de telefonía e internet de forma gratuita.

Además, la petición del cambio regulatorio se insertó en medio de un contexto político-electoral, ya que en marzo iniciaron las campañas electorales.

Para el primer año del programa, Promtel solicitó recursos de 703,344 millones de pesos . Del monto, 649,926 millones fueron para subsidios y 32, 496 millones para gastos operativos, de acuerdo con el documento de diagnóstico del programa.

Al cierre de 2024, 2.9 millones de personas fueron beneficiadas con el Programa de Conectividad, pero su implementación mostró altibajos significativos, con picos y caídas abruptas en el número de beneficiarios a lo largo de los doce meses, revelaron datos de Promtel vertidos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA).

Los datos muestran que durante las elecciones y los primeros dos meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, las adiciones al programa de conectividad reportaron los picos más elevados, pero una vez pasados dichos periodos, las curvas de usuarios caen drásticamente. Por ejemplo, en noviembre el proyecto reportó la adición de 872, 992 usuarios, pero en diciembre la cifra registró solo 386, 454 suscriptores.

Además, la información destaca que los Estados en donde más se dispersaron SIMs durante los meses de mayor pico fueron: Chiapas, Veracruz y Guerrero.

Jorge Moreno Loza, abogado especialista en telecomunicaciones, anteriormente comentó que estos elementos generan dudas sobre la viabilidad y el propósito de este tipo de programas, ya que considera que existe una duplicación con la infraestructura y los objetivos de internet para Todos de CFE que es llevar servicios a zonas en donde aún no existen ofertas de los operadores comerciales.

El especialista también ha cuestionado que la política pública se concentre en ampliar la cobertura sin definir con claridad cómo utilizar la conectividad para generar beneficios económicos y sociales.

“Más allá de ampliar la cobertura de internet, la administración debería enfocarse en trazar una hoja de ruta clara hacia una digitalización útil de sectores como la agricultura, la pesca, pero se han enfocado en cómo controlar a los proveedores y concesionarios (de la industria)”, lamentó.

El cierre de Conectividad para el Bienestar deja en pausa el acceso gratuito a servicios de telefonía e internet para los usuarios que dependían del programa. Su continuidad queda sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestales y a una eventual instrucción para reactivarlo.

Mientras tanto, los más de tres millones de usuarios que fueron atendidos entre 2024 y 2025 quedaron sin la posibilidad de renovar el servicio a través de este esquema, en un contexto en el que el gobierno federal mantiene como uno de sus objetivos ampliar el acceso a internet en las zonas con menor conectividad.

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Telecomunicaciones

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