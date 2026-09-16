Murió Vicente López Rodea, presidente de La Costeña y referente de la industria de conservas en México

López Rodea llegó a presidir el consejo del grupo que transformó aquella tienda en una compañía con plantas industriales, centros automatizados de distribución y productos disponibles fuera de México.

La Confederación de Cámaras Industriales también lamentó su fallecimiento y lo recordó como consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, organización que agrupa a empresas dedicadas a la producción de alimentos procesados.

El presidente Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB , y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, @CANAINCA .… pic.twitter.com/2b81Y5RYXA — CONCAMIN (@CONCAMIN) September 16, 2026

En 2023, Expansión colocó a Vicente López Rodea en el lugar 88 de los 100 empresarios más importantes de México , cuando ocupaba la presidencia de Conservas La Costeña y Sabormex.

López Rodea continuó el negocio que su padre inició en una tienda

La historia de La Costeña comenzó con la conservación de chiles en vinagre, pero durante las siguientes décadas el negocio amplió su capacidad productiva y su presencia en el país, además en el periodo de 1951 a 1971 abrió una planta de 40 hectáreas en Ecatepec, Estado de México, donde mantiene sus principales operaciones.

La compañía incorporó una planta en Guasave, Sinaloa, entre 1986 y 1991 para desarrollar sus líneas de puré de tomate y vegetales, mientras entre 2007 y 2008 inauguró un centro automatizado de distribución que describe como uno de los más grandes de América Latina por su capacidad y número de operaciones.

Para 2013, los productos de La Costeña ya llegaban a más de 50 países, de acuerdo con la historia corporativa de la compañía, mientras el negocio había ampliado su portafolio más allá de los chiles mediante frijoles, salsas, vegetales, purés y otros alimentos envasados.

Vicente López Rodea compartió el origen empresarial con su hermano Eugenio López Rodea, quien tomó otro camino dentro de la industria alimentaria y desarrolló el proyecto que posteriormente se convirtió en Grupo Jumex.

La muerte del presidente del consejo llega tres años después del primer centenario de La Costeña, ya convertida de una tienda fundada por Vicente López Resines en una operación industrial con presencia internacional.

El Consejo Nacional Agropecuario expresó sus condolencias a la familia y destacó que el compromiso de López Rodea dejó una huella en el sector agroalimentario del país, mientras la industria de conservas pierde a uno de los empresarios que acompañaron la transformación de una marca familiar en un grupo mexicano centenario.