La Ley de Aviación Civil distingue entre los retrasos atribuibles a la empresa y aquellos provocados por circunstancias externas. En el segundo supuesto están fenómenos meteorológicos que impiden o limitan las operaciones aeroportuarias.

“Hay eventos que no corresponden o que no competen directamente a la línea aérea, por el contrario, son sucesos de la naturaleza que están fuera de alcance, fuera de nuestro control y por ende, pues la responsabilidad o las implicaciones que podrían derivarse no están en manos de la propia aerolínea”, explica Julio Zugasti, experto en aviación en Hogan Lovells Cadwalader, en entrevista con Expansión.

¿Qué obligaciones tiene una aerolínea cuando un vuelo se cancela por condiciones meteorológicas?

Cuando las condiciones meteorológicas obligan a modificar un vuelo, la aerolínea sí tiene responsabilidades, pero son distintas a las compensaciones económicas previstas cuando el retraso es atribuible a la compañía.

En estos casos, las empresas deben orientar a los pasajeros sobre cuándo podría regularizarse la operación y, si es necesario, sobre las alternativas para llegar a su destino mediante sus propios servicios o a través de acuerdos de código compartido.

Lo que no están obligadas a hacer es asumir los gastos de alimentos, alojamiento o indemnizaciones que sí contempla la regulación para retrasos atribuibles a la compañía.

El problema es que para el pasajero la diferencia entre una causa atribuible a la aerolínea y una causa externa no cambia necesariamente el impacto del retraso. Un vuelo que debía salir de Ciudad de México rumbo a París y termina desplazándose varias horas puede implicar alimentos adicionales, cambios de hospedaje, conexiones perdidas o modificaciones en otros servicios contratados.

El efecto tampoco se limita a los viajeros. Las aerolíneas deben absorber costos operativos adicionales cuando una operación se extiende por condiciones meteorológicas adversas.

Si un vuelo estaba programado para salir a las 11 de la noche y finalmente despega a las 6 de la mañana del día siguiente, por ejemplo, la empresa debe atender durante más tiempo las necesidades de descanso y alimentación de la tripulación.

También puede haber efectos en la relación entre las aerolíneas y los aeropuertos. Las compañías pagan por las operaciones de aterrizaje y despegue, por lo que una modificación derivada del clima puede requerir acuerdos con las terminales aéreas. En algunos casos se conserva el pago original para la operación adaptada a las nuevas condiciones, mientras que en otros la empresa puede tener que realizar nuevamente el pago.