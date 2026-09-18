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¿Quién es el dueño de On, la marca que le quitó a Nike a Kylian Mbappé para entrar al futbol mundial?

La firma suiza nació con una manguera de jardín, creció con Roger Federer y ahora busca competir en una industria dominada por Nike y Adidas.
vie 18 septiembre 2026 08:42 AM
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Kylian Mbappé posa como la nueva cara de la marca deportiva On en uno de sus laboratorios para el desarrollo de calzado especializado y altamente tecnológico.
Kylian Mbappé se convierte en la nueva figura global de On tras dejar atrás su relación con Nike. (On)

Kylian Mbappé cambió de camiseta fuera de la cancha. El delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa dejó atrás su histórica relación con Nike para convertirse en la nueva figura global de On, una marca suiza que nació hace apenas 16 años y que ahora busca abrirse paso en el futbol.

El movimiento fue anunciado por On el 18 de septiembre de 2026. Mbappé se incorpora como embajador global de la compañía y participará directamente con los equipos de desarrollo e ingeniería en la creación, prueba y evolución de productos para futbol.

El francés llega a la marca después de convertirse en máximo goleador histórico de la Copa Mundial, con 22 goles, según los datos de la FIFA , y como campeón del mundo en 2018. Su incorporación ocurre justo cuando On prepara su entrada formal a un mercado dominado durante décadas por Nike y Adidas.

La compañía suiza también anunció la llegada de Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las grandes figuras del Arsenal, como su nuevo director de futbol.

Pero detrás de este salto al deporte más popular del planeta no existe un único empresario. On tiene varios accionistas, aunque sus tres fundadores mantienen una posición especialmente relevante en la compañía.

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¿Quién es el dueño de On?

On no tiene un dueño único. La compañía opera como On Holding AG, una empresa suiza que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ONON.

La compañía fue fundada en 2010 por Olivier Bernhard, Caspar Coppetti y David Allemann, quienes todavía mantienen una participación importante en el negocio y una influencia considerable sobre sus decisiones.

La estructura accionaria de On contempla acciones Clase A y Clase B. Estas últimas tienen mayores derechos de voto, lo que permite que los fundadores mantengan una influencia superior a la que tendría un accionista ordinario con una participación equivalente.

De acuerdo con el reporte anual de 2025, Bernhard tenía alrededor de 18.9% del poder de voto de On; Coppetti, 17.5%, y Allemann, 16.5%. En conjunto, los tres concentraban más de la mitad del poder de voto de la compañía.

Por ello, aunque On tiene accionistas institucionales y particulares en todo el mundo, Bernhard, Coppetti y Allemann son las figuras centrales detrás de la propiedad y el control de la empresa.


Olivier Bernhard, el atleta que empezó con una manguera

La historia de On comenzó con Olivier Bernhard, un atleta suizo especializado en triatlón y duatlón que buscaba modificar la sensación que producen unas zapatillas al correr.

Su experimento inicial fue poco convencional: utilizó trozos de una manguera de jardín colocados en la parte inferior de unas zapatillas para probar una nueva forma de amortiguación.

La idea consistía en conseguir un aterrizaje suave y, al mismo tiempo, un despegue potente.

El experimento terminó convirtiéndose en el principio de una tecnología que posteriormente sería conocida como CloudTec, uno de los elementos característicos de los productos de On.

Bernhard necesitaba convertir aquel experimento en un negocio. Para hacerlo, se asoció con Caspar Coppetti y David Allemann.

En 2010, los tres fundaron On en Suiza y comenzaron a desarrollar una marca alrededor de una idea sencilla: crear una nueva sensación al correr.

Fundadores On
Olivier Bernhard, Caspar Coppetti y David Allemann fundaron On en Suiza en 2010. (On)

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De los Alpes suizos al mercado global

On nació en los Alpes suizos con el objetivo de revolucionar la experiencia de correr bajo el concepto de running on clouds.

Los primeros prototipos no tardaron en llamar la atención. En marzo de 2010, el proyecto obtuvo el premio ISPO BrandNew, uno de los reconocimientos internacionales de innovación dentro de la industria deportiva.

La compañía comenzó enfocada principalmente en el running. Su propuesta combinaba ingeniería, diseño y tecnología para diferenciarse de las marcas tradicionales.

Con el paso de los años, On amplió su catálogo y entró en categorías como tenis, entrenamiento y ropa deportiva.

El crecimiento también llevó a la creación del On Lab, su centro de investigación y desarrollo en Zúrich, donde la empresa trabaja en nuevos materiales, tecnologías y procesos de fabricación.

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¿Roger Federer también es dueño de On?

Sí. Aunque Roger Federer no es fundador de On, el tenista suizo se convirtió en uno de sus socios e inversionistas más conocidos.

Federer se incorporó a la compañía en 2019 mediante una alianza que iba más allá de un patrocinio deportivo tradicional.

El exnúmero uno del mundo participa en el desarrollo de productos, marketing y construcción de la marca. De esa relación nació, entre otros proyectos, la línea de calzado THE ROGER.

Su incorporación ayudó a On a ganar visibilidad en el tenis y estableció un modelo que ahora la empresa pretende trasladar al futbol: convertir a sus grandes atletas en participantes del desarrollo del producto y no únicamente en embajadores publicitarios.

Federer es accionista de On, pero su participación no debe confundirse con la de los tres fundadores, quienes conservan una estructura de acciones con derechos de voto reforzados.

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¿Cómo hizo On para competir con Nike y Adidas?

El crecimiento de On se ha apoyado en una estrategia distinta a la de las grandes marcas deportivas tradicionales.

Una parte importante de su propuesta está en la ingeniería y el desarrollo de tecnologías propias.

CloudTec se convirtió en una de sus principales plataformas de amortiguación, mientras que en años recientes la empresa ha impulsado tecnologías como LightSpray, un sistema de fabricación que permite producir determinadas partes del calzado mediante un proceso automatizado.

La compañía también intenta combinar el rendimiento deportivo con el diseño y la moda.

David Allemann ha planteado la ambición de conectar tres espacios: el deporte de alto rendimiento, las calles y las pasarelas. Esa estrategia permitió que las zapatillas de On dejaran de estar asociadas exclusivamente con corredores y comenzaran a competir también como productos de estilo de vida.

La marca ha llevado esta estrategia a diferentes disciplinas mediante acuerdos con atletas de alto perfil, lo que le ha permitido ampliar su presencia en el mercado internacional de la ropa y el calzado deportivo.

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Futbol Kylian Mbappé

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