¿Quién es el dueño de On, la marca que le quitó a Nike a Kylian Mbappé para entrar al futbol mundial?

Kylian Mbappé cambió de camiseta fuera de la cancha. El delantero del Real Madrid y capitán de la selección francesa dejó atrás su histórica relación con Nike para convertirse en la nueva figura global de On, una marca suiza que nació hace apenas 16 años y que ahora busca abrirse paso en el futbol.

El movimiento fue anunciado por On el 18 de septiembre de 2026. Mbappé se incorpora como embajador global de la compañía y participará directamente con los equipos de desarrollo e ingeniería en la creación, prueba y evolución de productos para futbol.

El francés llega a la marca después de convertirse en máximo goleador histórico de la Copa Mundial, con 22 goles, según los datos de la FIFA , y como campeón del mundo en 2018. Su incorporación ocurre justo cuando On prepara su entrada formal a un mercado dominado durante décadas por Nike y Adidas.

La compañía suiza también anunció la llegada de Thierry Henry, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las grandes figuras del Arsenal, como su nuevo director de futbol.

Pero detrás de este salto al deporte más popular del planeta no existe un único empresario. On tiene varios accionistas, aunque sus tres fundadores mantienen una posición especialmente relevante en la compañía.