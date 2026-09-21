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Carlos Slim aumenta la velocidad de Telmex sin subir el precio y modifica estos paquetes de internet

La promoción incluye paquetes con internet y telefonía, así como opciones de solo internet, con precios desde 349 pesos al mes.
lun 21 septiembre 2026 01:01 PM
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Oficinas de Telmex en el Centro histórico, gente caminado fuera de ellas, algunos van a entrar.
La promoción de Telmex incluye paquetes de internet y telefonía, así como opciones de solo internet. (Andrea Murcia Monsivais)

Telmex lanzó una promoción para aumentar la velocidad de algunos de sus paquetes Infinitum sin modificar el precio. El beneficio aplica para usuarios activos que cumplen con las condiciones de la promoción y también para nuevos clientes que cuenten con fibra óptica instalada.

Entre los paquetes incluidos están opciones para hogares que requieren una conexión básica para navegar y trabajar, así como planes de mayor capacidad para varios dispositivos conectados al mismo tiempo.

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¿Qué velocidad dará Telmex por el mismo precio?

De acuerdo con la promoción de Telmex, empresa de América Móvil propiedad de Carlos Slim, los paquetes de internet y telefonía quedan de la siguiente manera:

  • El paquete de 120 megas sube a 200 megas, por 389 pesos al mes.
  • El paquete de 250 megas sube a 400 megas, por 499 pesos al mes.
  • El paquete de 500 megas sube a 600 megas, por 649 pesos al mes.
  • El paquete de 850 megas sube a 1,000 megas, por 999 pesos al mes.

Telmex aumentará tu internet por el mismo precio

Paquete Original Velocidad Promocional Precio Mensual
120 Megas 200 Megas $389 pesos
250 Megas 400 Megas $499 pesos
500 Megas 600 Megas $649 pesos
850 Megas 1,000 Megas $999 pesos

Durante seis meses, usuarios nuevos y clientes que cumplan las condiciones podrán disfrutar de un aumento de Megas. Fuente: Telmex

Por otro lado, al contratar solo internet queda de la siguiente manera:

  • El paquete de 120 megas sube a 200 megas, por 349 pesos al mes.
  • El paquete de 250 megas sube a 400 megas, por 449 pesos al mes.
  • El paquete de 500 megas sube a 600 megas, por 549 pesos al mes.
  • El paquete de 850 megas sube a 1,000 megas, por 899 pesos al mes.

Telmex aumentará tu internet por el mismo precio

Paquete Original Velocidad Promocional Precio Mensual
120 Megas 200 Megas $349 pesos
250 Megas 400 Megas $449 pesos
500 Megas 600 Megas $549 pesos
850 Megas 1,000 Megas $899 pesos

Durante seis meses, usuarios nuevos y clientes que cumplan las condiciones podrán disfrutar de un aumento de Megas. Fuente: Telmex

Los precios incluyen impuestos y la promoción tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.

La oferta está condicionada a que el usuario se encuentre activo y sin adeudos en sus servicios de telecomunicaciones. Para los nuevos clientes, Telmex señala que deben contar con fibra óptica instalada.

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El aumento de velocidad no es permanente

Uno de los puntos importantes de la promoción está en su duración, Telmex señala que a partir del séptimo mes el cliente continuará con la velocidad del paquete que originalmente contrató.

Jorge Vergara, empresario dueño del equipo de futbol Chivas y Grupo Omnilife, falleció este viernes a los 64 años de edad presuntamente por sufrir un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Nueva York, versión confirmado por su hijo Amaury Vergara. En la imagen, el empresario durante la realizacón del funeral de Lorenzo Servitje, fundador de Bimbo, en el año 2017.
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Antes de Omnilife y Chivas, Jorge Vergara se levantaba a las 4:00 de la mañana para vender carnitas

Es decir, el incremento de velocidad funciona como un beneficio temporal y no como un cambio definitivo en las características del paquete.

Además, la velocidad anunciada corresponde a la máxima de transferencia de datos que puede alcanzarse. La velocidad real de subida y bajada puede variar dependiendo de las condiciones técnicas del módem, el número de dispositivos conectados simultáneamente y la distancia entre el domicilio y la central.

¿Qué incluyen los paquetes?

Además del servicio de internet, la renta contempla llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta otros 180 países, de acuerdo con los lugares definidos por Telmex.

La promoción también contempla para determinados clientes descuentos en la renta de algunos meses y en los gastos de instalación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.

Adultas mayores frente a computadoras en la Casa Telmex.
El aumento de velocidad es temporal y a partir del séptimo mes se recupera la velocidad originalmente contratada. (Antonio Cruz)

Para quienes contraten bajo esta promoción, Telmex también ofrece durante seis meses una plataforma de entretenimiento sin costo, entre las opciones están Netflix Estándar con anuncios o HBO Max Básico con anuncios.

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Después de ese periodo, la suscripción del servicio corre por cuenta del cliente, por lo que se debe prestar atención.

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Telmex Carlos Slim Domit

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