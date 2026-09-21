El aumento de velocidad no es permanente

Uno de los puntos importantes de la promoción está en su duración, Telmex señala que a partir del séptimo mes el cliente continuará con la velocidad del paquete que originalmente contrató.

Es decir, el incremento de velocidad funciona como un beneficio temporal y no como un cambio definitivo en las características del paquete.

Además, la velocidad anunciada corresponde a la máxima de transferencia de datos que puede alcanzarse. La velocidad real de subida y bajada puede variar dependiendo de las condiciones técnicas del módem, el número de dispositivos conectados simultáneamente y la distancia entre el domicilio y la central.

¿Qué incluyen los paquetes?

Además del servicio de internet, la renta contempla llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta otros 180 países, de acuerdo con los lugares definidos por Telmex.

La promoción también contempla para determinados clientes descuentos en la renta de algunos meses y en los gastos de instalación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.

El aumento de velocidad es temporal y a partir del séptimo mes se recupera la velocidad originalmente contratada. (Antonio Cruz)

Para quienes contraten bajo esta promoción, Telmex también ofrece durante seis meses una plataforma de entretenimiento sin costo, entre las opciones están Netflix Estándar con anuncios o HBO Max Básico con anuncios.