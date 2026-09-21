Telmex lanzó una promoción para aumentar la velocidad de algunos de sus paquetes Infinitum sin modificar el precio. El beneficio aplica para usuarios activos que cumplen con las condiciones de la promoción y también para nuevos clientes que cuenten con fibra óptica instalada.
Entre los paquetes incluidos están opciones para hogares que requieren una conexión básica para navegar y trabajar, así como planes de mayor capacidad para varios dispositivos conectados al mismo tiempo.
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¿Qué velocidad dará Telmex por el mismo precio?
De acuerdo con la promoción de Telmex, empresa de América Móvil propiedad de Carlos Slim, los paquetes de internet y telefonía quedan de la siguiente manera:
El paquete de 120 megas sube a 200 megas, por 389 pesos al mes.
El paquete de 250 megas sube a 400 megas, por 499 pesos al mes.
El paquete de 500 megas sube a 600 megas, por 649 pesos al mes.
El paquete de 850 megas sube a 1,000 megas, por 999 pesos al mes.
Telmex aumentará tu internet por el mismo precio
Paquete Original
Velocidad Promocional
Precio Mensual
120 Megas
200 Megas
$389 pesos
250 Megas
400 Megas
$499 pesos
500 Megas
600 Megas
$649 pesos
850 Megas
1,000 Megas
$999 pesos
Durante seis meses, usuarios nuevos y clientes que cumplan las condiciones podrán disfrutar de un aumento de Megas.
Fuente: Telmex
Por otro lado, al contratar solo internet queda de la siguiente manera:
El paquete de 120 megas sube a 200 megas, por 349 pesos al mes.
El paquete de 250 megas sube a 400 megas, por 449 pesos al mes.
El paquete de 500 megas sube a 600 megas, por 549 pesos al mes.
El paquete de 850 megas sube a 1,000 megas, por 899 pesos al mes.
Telmex aumentará tu internet por el mismo precio
Paquete Original
Velocidad Promocional
Precio Mensual
120 Megas
200 Megas
$349 pesos
250 Megas
400 Megas
$449 pesos
500 Megas
600 Megas
$549 pesos
850 Megas
1,000 Megas
$899 pesos
Durante seis meses, usuarios nuevos y clientes que cumplan las condiciones podrán disfrutar de un aumento de Megas.
Fuente: Telmex
Los precios incluyen impuestos y la promoción tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026.
La oferta está condicionada a que el usuario se encuentre activo y sin adeudos en sus servicios de telecomunicaciones. Para los nuevos clientes, Telmex señala que deben contar con fibra óptica instalada.
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El aumento de velocidad no es permanente
Uno de los puntos importantes de la promoción está en su duración, Telmex señala que a partir del séptimo mes el cliente continuará con la velocidad del paquete que originalmente contrató.
Es decir, el incremento de velocidad funciona como un beneficio temporal y no como un cambio definitivo en las características del paquete.
Además, la velocidad anunciada corresponde a la máxima de transferencia de datos que puede alcanzarse. La velocidad real de subida y bajada puede variar dependiendo de las condiciones técnicas del módem, el número de dispositivos conectados simultáneamente y la distancia entre el domicilio y la central.
¿Qué incluyen los paquetes?
Además del servicio de internet, la renta contempla llamadas ilimitadas a números fijos y móviles en México, Estados Unidos, Canadá y hasta otros 180 países, de acuerdo con los lugares definidos por Telmex.
La promoción también contempla para determinados clientes descuentos en la renta de algunos meses y en los gastos de instalación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.
Para quienes contraten bajo esta promoción, Telmex también ofrece durante seis meses una plataforma de entretenimiento sin costo, entre las opciones están Netflix Estándar con anuncios o HBO Max Básico con anuncios.
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Después de ese periodo, la suscripción del servicio corre por cuenta del cliente, por lo que se debe prestar atención.