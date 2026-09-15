La cantidad de megas no es lo único que cambia entre los paquetes de internet para casa. Por precios que van desde menos de 400 pesos hasta más de 1,000 pesos al mes, Telmex, Totalplay y Megacable combinan distintas velocidades con telefonía, televisión y plataformas de streaming.
Telmex, Totalplay y Megacable estos son sus paquetes de internet y telefonía desde 389 pesos
Telmex
Telmex ofrece paquetes Infinitum con velocidades simétricas, es decir, con la misma velocidad de subida y bajada, desde 120 hasta 350 megas.
Los paquetes de entrada son 120 megas tiene un precio de 389 pesos al mes y el de 150 megas cuesta 435 pesos.
En un nivel intermedio tiene el de 250 megas, 499 pesos, y el de 350 megas llega a 599 pesos mensuales.
La compañía también tiene paquetes de mayor velocidad. En estos están el de 500 megas cuesta 649 pesos al mes y el de 600 megas, 725 pesos.
Sus paquetes más costosos son el de 850 megas, 999 pesos, y el de 1,000 megas tiene un precio de 1,399 pesos mensuales.
Todos los paquetes incluyen llamadas ilimitadas a números fijos y móviles de México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más. También incluyen acceso a Claro-video y Universal+ sin costo adicional.
Además, al contratar y domiciliar el pago del paquete, el cliente puede elegir dos de tres plataformas, entre ellas Netflix, HBO Max y F1 TV. Estas no tienen costo durante seis meses, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
Totalplay
Totalplay tiene paquetes de internet simétrico desde 100 megas por 390 pesos al mes, considerando el precio de pronto pago.
Este paquete incluye Club WiFi Totalplay, 14 canales en la aplicación de Totalplay y telefonía a números fijos y celulares de México, Estados Unidos y Canadá.
La opción de 150 megas cuesta 460 pesos mensuales en precio de pronto pago e incluye los mismos servicios. Además, ofrece Netflix Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses como promoción.
El paquete de 250 megas tiene un precio de 560 pesos al mes y también incluye Club WiFi Totalplay, 14 canales en la aplicación y telefonía. Como promoción, incluye Netflix, Universal+ en modalidad Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses.
Totalplay también ofrece paquetes que incorporan directamente plataformas de entretenimiento. El paquete de 100 megas cuesta 569 pesos y agrega Universal+; el de 150 megas cuesta 609 pesos e incluye HBO Max.
En ambos casos, el servicio contempla Club WiFi Totalplay, los 14 canales en la aplicación y telefonía a México, Estados Unidos y Canadá. El paquete de 150 megas también incluye Netflix Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses como promoción.
Para quienes buscan más entretenimiento, Totalplay tiene un paquete de 250 megas por 958 pesos mensuales, que incluye cuatro aplicaciones a elección entre opciones como Disney+, HBO Max, Universal+ y Prime Video, además de Club WiFi Totalplay, 14 canales en la aplicación y telefonía. La promoción agrega Apple TV+ durante tres meses.
Megacable
Megacable concentra sus paquetes en servicios que combinan internet, televisión, telefonía y streaming.
Su paquete de 200 megas cuesta 500 pesos al mes durante 12 meses e incluye internet simétrico, Xview+ TV Interactiva con más de 80 canales, 50 canales de música y un catálogo de más de 30,000 horas de películas y series. También incorpora telefonía fija y una membresía de Amazon Prime.
La opción de 300 megas cuesta 600 pesos mensuales durante 12 meses y mantiene los mismos servicios de televisión, telefonía y Amazon Prime.
Para quienes necesitan mayor velocidad, Megacable ofrece 500 megas por 800 pesos al mes durante 12 meses. Este paquete incluye internet simétrico, un extensor Wifi Ultra, Xview+ TV Interactiva, telefonía fija y Amazon Prime.
En el segmento de mayor velocidad está el paquete Full Connected Home de 1,000 megas por 1,000 pesos mensuales. El servicio utiliza infraestructura de fibra óptica e incluye un extensor Mesh, Xview+ Televisión HD Interactiva habilitada para dos televisores con 120 canales, telefonía ilimitada y cuentas de HBO Max y Amazon Prime.
Los precios más bajos en paquetes de internet y telefonía
|Proveedor
|Velocidad
|Precio Mensual
|Condición / Tarifa
|Beneficios e Inclusiones
|Telmex
|120 Megas
|$389 MXN
|Precio con impuestos incl.
|Internet simétrico, llamadas a 180+ países, Claro-video, Universal+ y 2 plataformas gratis por 6 meses al domiciliar.
|Totalplay
|100 Megas
|$390 MXN
|Precio de pronto pago
|Internet simétrico, Club WiFi Totalplay, 14 canales en app y telefonía (MX, EE. UU. y Canadá).
|Megacable
|200 Megas
|$500 MXN
|Promoción por 12 meses
|Internet simétrico, Xview+ TV Interactiva (80+ canales, 50 de música), telefonía fija y Amazon Prime.
¿Qué paquete conviene según lo que buscas?
Si el objetivo principal es pagar lo menos posible por una conexión simétrica, las opciones de entrada de Telmex y Totalplay se encuentran en un rango cercano a los 400 pesos.
En estos, Telmex ofrece 120 megas por 389 pesos, mientras Totalplay ofrece 100 megas por 390 pesos de pronto pago.
Para quienes buscan mayor velocidad sin llegar a los paquetes más caros, Telmex ofrece 250 megas simétricos por 499 pesos y 350 megas por 599 pesos. Totalplay tiene 250 megas por 560 pesos de pronto pago, mientras Megacable ofrece 300 megas por 600 pesos durante 12 meses.
Si además del internet se busca televisión y streaming en un mismo paquete, Megacable concentra más servicios dentro de sus opciones.
La diferencia entre estos paquetes no está únicamente en la cantidad de megas, también hay que considerar si la conexión es simétrica, qué servicios de entretenimiento están incluidos, si el precio depende del pronto pago o de una promoción temporal y qué equipos adicionales incorpora cada proveedor.