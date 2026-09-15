Telmex, Totalplay y Megacable estos son sus paquetes de internet y telefonía desde 389 pesos

Telmex

Telmex ofrece paquetes Infinitum con velocidades simétricas, es decir, con la misma velocidad de subida y bajada, desde 120 hasta 350 megas.

Los paquetes de entrada son 120 megas tiene un precio de 389 pesos al mes y el de 150 megas cuesta 435 pesos.

En un nivel intermedio tiene el de 250 megas, 499 pesos, y el de 350 megas llega a 599 pesos mensuales.

La compañía también tiene paquetes de mayor velocidad. En estos están el de 500 megas cuesta 649 pesos al mes y el de 600 megas, 725 pesos.

Sus paquetes más costosos son el de 850 megas, 999 pesos, y el de 1,000 megas tiene un precio de 1,399 pesos mensuales.

Todos los paquetes incluyen llamadas ilimitadas a números fijos y móviles de México, Estados Unidos, Canadá y hasta 180 países más. También incluyen acceso a Claro-video y Universal+ sin costo adicional.



Además, al contratar y domiciliar el pago del paquete, el cliente puede elegir dos de tres plataformas, entre ellas Netflix, HBO Max y F1 TV. Estas no tienen costo durante seis meses, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Totalplay

Totalplay tiene paquetes de internet simétrico desde 100 megas por 390 pesos al mes, considerando el precio de pronto pago.

Este paquete incluye Club WiFi Totalplay, 14 canales en la aplicación de Totalplay y telefonía a números fijos y celulares de México, Estados Unidos y Canadá.

La opción de 150 megas cuesta 460 pesos mensuales en precio de pronto pago e incluye los mismos servicios. Además, ofrece Netflix Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses como promoción.

El paquete de 250 megas tiene un precio de 560 pesos al mes y también incluye Club WiFi Totalplay, 14 canales en la aplicación y telefonía. Como promoción, incluye Netflix, Universal+ en modalidad Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses.

Totalplay también ofrece paquetes que incorporan directamente plataformas de entretenimiento. El paquete de 100 megas cuesta 569 pesos y agrega Universal+; el de 150 megas cuesta 609 pesos e incluye HBO Max.

Totalplay tiene paquetes de internet simétrico que también incluyen telefonía y servicios de entretenimiento. (Userba011d64_201/Getty Images)





En ambos casos, el servicio contempla Club WiFi Totalplay, los 14 canales en la aplicación y telefonía a México, Estados Unidos y Canadá. El paquete de 150 megas también incluye Netflix Estándar con anuncios y Apple TV+ durante tres meses como promoción.