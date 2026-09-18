Antes de Omnilife y Chivas, Jorge Vergara se levantaba a las 4:00 de la mañana para vender carnitas

La historia empresarial de Jorge Vergara quedó vinculada a dos nombres de enorme reconocimiento en México: Omnilife y Chivas. Durante su trayectoria construyó negocios que lo llevaron a convertirse en una de las figuras empresariales más conocidas de Guadalajara y a extender sus proyectos más allá del sector donde comenzó a consolidar su fortuna.
Pero antes de alcanzar esa posición, Vergara atravesó una etapa muy distinta. Una crisis lo dejó fuera de la empresa donde trabajaba y lo obligó a buscar otras formas de generar ingresos.
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¿Cómo pasó Jorge Vergara de aquellos proyectos fallidos a construir Omnilife? ¿Qué ocurrió para que después tuviera los recursos necesarios para entrar en otros negocios y terminar como propietario de Chivas? El cambio comenzó después de una etapa personal y profesional que lo obligó a buscar un rumbo completamente diferente.
¿Por qué Jorge Vergara terminó vendiendo tacos de carnitas?
En 1978, cuando tenía 23 años, Jorge Vergara asumió el cargo de subdirector comercial en Casolar, una compañía perteneciente a la firma Alfa. Su trayectoria profesional parecía avanzar dentro del mundo corporativo, pero la crisis económica que golpeó a México durante la década de los ochenta cambió ese panorama.
Casolar terminó en quiebra y Vergara tuvo que buscar otra fuente de ingresos. Durante una charla de TEDx Talks , recordó que después de ser despedido del Grupo Alfa siguió el consejo de un amigo que le recomendó dedicarse a su hobby: “Mi hobby era cocinar y me puse a cocinar carnitas de puerco”. El negocio comenzó a crecer y también aumentó la carga de trabajo. “Me levantaba a las 4 de la mañana para freír las carnes y me empecé a dedicar a hacer la carne y la salsa a los torteros de las ahogadas, entregarlas a las 6 de la mañana y luego ir a abrir mi propio changarro y así trabajaba todo el día”, relató.
Después abrió un restaurante italiano que atendía al terminar la jornada de las carnitas. “Me acostaba a las 12 de la noche y dormía 4 horas todos los días y así es como me empiezo a enfermar, me empiezo a dar por quebrado y por supuesto por fracasado”, contó sobre esa etapa.
Ninguno de esos proyectos consiguió el éxito que esperaba. Esa etapa también coincidió con un aumento severo de peso y problemas de salud, una combinación de dificultades económicas y personales que terminó empujándolo a dejar México y buscar una nueva oportunidad.
Vergara emigró a Estados Unidos, donde un amigo lo acercó a Herbalife, compañía dedicada a comercializar suplementos mediante un modelo de venta multinivel. El sistema se apoyaba en distribuidores que vendían los productos directamente y podían incorporar a otros vendedores a su red.
Ahí apareció una habilidad que terminaría cambiando su carrera. A los 31 años, Vergara alcanzó el primer lugar de ventas de la compañía a nivel nacional en Estados Unidos, resultado que posteriormente le permitió asociarse con dos empresarios estadounidenses.
La alianza derivó en 1989 en la creación de Omnitrition USA. Uno de sus principales productos era una vitamina líquida desarrollada por Durk Person y comercializada a través de Omni IV, antecedente directo de Omniplus.
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Dos años después, el proyecto llegó a México bajo la responsabilidad comercial de Vergara. A partir de ese momento comenzó una etapa de expansión que terminaría convirtiendo aquella experiencia adquirida en ventas en la base de su siguiente proyecto empresarial.
El negocio que comenzó con 10,000 dólares terminó convirtiéndose en Omnilife
La compañía creció en México hasta que en el año 2000 adoptó oficialmente el nombre de Omnilife. El proyecto había comenzado con 10,000 dólares prestados, pero terminó desarrollándose como un grupo empresarial con sede en Guadalajara integrado por 19 compañías y ubicado entre las 200 corporaciones más importantes de México.
El tamaño que alcanzó el negocio también permitió que Vergara ampliara sus intereses hacia sectores que hasta entonces no formaban parte de su trayectoria. Su estructura financiera llegó a permitir el traslado de celebridades internacionales en aviones privados y abrió la puerta para que destinara recursos a proyectos completamente diferentes.
En 2002 incursionó en el cine mediante Producciones Anhelo. Desde esa compañía financió Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón y nominada al Oscar, además de producir El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro.
Ese mismo año, sin embargo, Vergara realizaría otra operación que colocaría su nombre frente a una audiencia mucho más amplia y lo vincularía definitivamente con uno de los equipos más conocidos del futbol mexicano.
¿Cómo terminó Jorge Vergara como dueño de Chivas?
En octubre de 2002, Jorge Vergara se convirtió en propietario del Club Deportivo Guadalajara. La operación abrió uno de los episodios más controvertidos de su carrera, pues la Asociación Civil del equipo emprendió una disputa legal para recuperar los activos de la organización.
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El conflicto se prolongó durante más de 17 años y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En julio de 2019, el máximo tribunal cerró el caso y ratificó que el club pertenecía legítimamente a la familia Vergara.
Su etapa al frente del Guadalajara también incluyó cambios deportivos y de infraestructura. En el Clausura 2004, Chivas alcanzó su primera final de Primera División desde 1997, mientras que el 29 de julio de 2010 fue inaugurado el Estadio Omnilife.
Vergara extendió además sus proyectos futbolísticos fuera de México con la creación de Chivas USA, que funcionó hasta 2014, y la adquisición del Deportivo Saprissa de Costa Rica, equipo que vendió en 2011.
Los problemas de salud terminaron por alejarlo de los medios. El 24 de junio de 2019 anunció que su hijo Amaury Vergara asumió como vicepresidente ejecutivo de Grupo Omnilife y responsable de Chivas, con lo que dejó encaminado el relevo generacional de los dos negocios que marcaron su trayectoria antes de su fallecimiento en Nueva York.