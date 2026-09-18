Antes de Omnilife y Chivas, Jorge Vergara se levantaba a las 4:00 de la mañana para vender carnitas

¿Cómo pasó Jorge Vergara de aquellos proyectos fallidos a construir Omnilife? ¿Qué ocurrió para que después tuviera los recursos necesarios para entrar en otros negocios y terminar como propietario de Chivas? El cambio comenzó después de una etapa personal y profesional que lo obligó a buscar un rumbo completamente diferente.

¿Por qué Jorge Vergara terminó vendiendo tacos de carnitas?





Cuartoscuro (Fernando Carranza García)

En 1978, cuando tenía 23 años, Jorge Vergara asumió el cargo de subdirector comercial en Casolar, una compañía perteneciente a la firma Alfa. Su trayectoria profesional parecía avanzar dentro del mundo corporativo, pero la crisis económica que golpeó a México durante la década de los ochenta cambió ese panorama.

Casolar terminó en quiebra y Vergara tuvo que buscar otra fuente de ingresos. Durante una charla de TEDx Talks , recordó que después de ser despedido del Grupo Alfa siguió el consejo de un amigo que le recomendó dedicarse a su hobby: “Mi hobby era cocinar y me puse a cocinar carnitas de puerco”. El negocio comenzó a crecer y también aumentó la carga de trabajo. “Me levantaba a las 4 de la mañana para freír las carnes y me empecé a dedicar a hacer la carne y la salsa a los torteros de las ahogadas, entregarlas a las 6 de la mañana y luego ir a abrir mi propio changarro y así trabajaba todo el día”, relató.

Después abrió un restaurante italiano que atendía al terminar la jornada de las carnitas. “Me acostaba a las 12 de la noche y dormía 4 horas todos los días y así es como me empiezo a enfermar, me empiezo a dar por quebrado y por supuesto por fracasado”, contó sobre esa etapa.

Ninguno de esos proyectos consiguió el éxito que esperaba. Esa etapa también coincidió con un aumento severo de peso y problemas de salud, una combinación de dificultades económicas y personales que terminó empujándolo a dejar México y buscar una nueva oportunidad.



¿Qué encontró Jorge Vergara en Estados Unidos?

Vergara emigró a Estados Unidos, donde un amigo lo acercó a Herbalife, compañía dedicada a comercializar suplementos mediante un modelo de venta multinivel. El sistema se apoyaba en distribuidores que vendían los productos directamente y podían incorporar a otros vendedores a su red.

Ahí apareció una habilidad que terminaría cambiando su carrera. A los 31 años, Vergara alcanzó el primer lugar de ventas de la compañía a nivel nacional en Estados Unidos, resultado que posteriormente le permitió asociarse con dos empresarios estadounidenses.

La alianza derivó en 1989 en la creación de Omnitrition USA. Uno de sus principales productos era una vitamina líquida desarrollada por Durk Person y comercializada a través de Omni IV, antecedente directo de Omniplus.