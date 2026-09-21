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Aeroméxico adjudica exposición de datos de clientes por Telegram a un ciberataque

Los datos expuestos hasta ahora involucran nombres, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos.
lun 21 septiembre 2026 08:40 PM
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Un avión de Aerómexico sobrevolando el país.
La información fue sustraída durante un incidente registrado en octubre, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de sectores como el de tecnología. (Bjoern Wylezich/Getty Images)

Las últimas horas han sido turbulentas para Aeroméxico. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó que por Telegram un usuario ofrecía alrededor de 15 millones de registros con información de usuarios de la aerolínea, para lo cuál la empresa señaló que esto fue producto de un ciberataque suscitado el año pasado.

De acuerdo con los hallazgos preliminares de la compañía , la información fue sustraída durante un incidente registrado en octubre, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores, como compañías tecnológicas. En ello, el acceso no ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo de Aeroméxico.

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Hasta ahora, la información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos. La empresa resaltó que hasta ahora no se ha identificado la exposición de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, activamos nuestros protocolos de respuesta e implementamos las medidas de mitigación correspondientes. Asimismo, trabajamos con nuestro proveedor para reforzar las acciones de contención. En ese momento no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes”, añadió Aeroméxico.

La empresa destacó que ésta es responsable de proteger la información de sus clientes, de tal manera que ha optado las medidas necesarias con el objetivo de atender este incidente. “Lamentamos la preocupación que esta situación ha generado entre nuestros clientes”, expuso.

Como medida preventiva y con la intención de permanecer en línea con las mejores prácticas de seguridad digital, Aeroméxico recomendó a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal.

“En Aeroméxico mantenemos un monitoreo permanente de la situación. Colaboraremos con las autoridades competentes y ejerceremos las acciones legales que correspondan a quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita”, añadió.

La filtración incluye información de servidores y figuras públicas

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la información ofertada por Telegram ronda alrededor de 1.10 GB. La autoridad obtuvo una muestra de más de 100,000 registros con campos como nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y de alta, en el cuál se identificaron servidores y figuras públicas.

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“Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo, para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”, señaló.

La dependencia detectó la situación en el marco de un monitoreo activo forense de posibles ataques e incidentes de seguridad. La investigación actual la está realizando en ejercicio de las facultades de la Secretaría de verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Ciberataques-hackeos Transporte aéreo

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