Aeroméxico adjudica exposición de datos de clientes por Telegram a un ciberataque

Hasta ahora, la información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos. La empresa resaltó que hasta ahora no se ha identificado la exposición de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, activamos nuestros protocolos de respuesta e implementamos las medidas de mitigación correspondientes. Asimismo, trabajamos con nuestro proveedor para reforzar las acciones de contención. En ese momento no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes”, añadió Aeroméxico.

La empresa destacó que ésta es responsable de proteger la información de sus clientes, de tal manera que ha optado las medidas necesarias con el objetivo de atender este incidente. “Lamentamos la preocupación que esta situación ha generado entre nuestros clientes”, expuso.

Como medida preventiva y con la intención de permanecer en línea con las mejores prácticas de seguridad digital, Aeroméxico recomendó a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal.

“En Aeroméxico mantenemos un monitoreo permanente de la situación. Colaboraremos con las autoridades competentes y ejerceremos las acciones legales que correspondan a quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita”, añadió.

La filtración incluye información de servidores y figuras públicas

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la información ofertada por Telegram ronda alrededor de 1.10 GB. La autoridad obtuvo una muestra de más de 100,000 registros con campos como nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y de alta, en el cuál se identificaron servidores y figuras públicas.