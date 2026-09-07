Aeroméxico anuncia nuevas rutas a Europa y confirma fechas para ampliar sus vuelos desde México en 2027

Ruta CDMX a Milán

Para esta nueva ruta, la aerolínea prevé utilizar equipos 787 Dreamliner, que se caracterizan por ser de cabina ancha, modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

De acuerdo con un comunicado previo de la aerolínea, el servicio será operado con equipos 787 Dreamliner, los aviones de cabina ancha más modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

Actualmente, Aeroméxico opera la ruta CDMX-Italia con vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino.

Guadalara a París

Respecto a la segunda ruta, ésta será desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara rumbo a París Charles de Gaulle y comenzará a partir del 13 de abril del 2027, con tres frecuencias semanales.

Esta ruta será operada con aeronaves Boeing 787 Dreamliner y ofrecerá hasta 800 asientos por semana en cada dirección.

Aeroméxico añade este destino desde el Aeropuerto de Guadalajara desde donde parte la ruta a Madrid que la aerolínea opera desde diciembre de 2021.

