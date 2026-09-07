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Aeroméxico anuncia nuevas rutas a Europa y confirma fechas para ampliar sus vuelos desde México en 2027

La aerolínea mexicana informó sobre los horarios y las ciudades que se tienen contempladas en sus rutas hacia Europa.
lun 07 septiembre 2026 04:14 PM
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La Torre Eiffel en Francia y en el cielo, un avión de Aeroméxico.jpg
Aeroméxico ya opera diversas rutas hacia distintas ciudades del continente europeo, pero recientemente agregó nuevas. (Foto: Facebook Aeroméxico)

Aeroméxico informó sobre la ampliación de nuevas rutas rumbo a Europa y que arrancarán a partir de enero del próximo año, por lo que los usuarios de esta aerolínea mexicana pueden tomar en cuenta las fechas para planear sus próximas vacaciones. A través de sus redes sociales, esta empresa detalló las frecuencias con las que arrancarán.

La primera de estas será desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto Internacional de Milán-Malpensa a partir del 28 marzo de 2027,con cuatro frecuencias semanales.

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Ruta CDMX a Milán

Para esta nueva ruta, la aerolínea prevé utilizar equipos 787 Dreamliner, que se caracterizan por ser de cabina ancha, modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

De acuerdo con un comunicado previo de la aerolínea, el servicio será operado con equipos 787 Dreamliner, los aviones de cabina ancha más modernos y eficientes de la compañía, diseñados para cubrir rutas de largo alcance.

Actualmente, Aeroméxico opera la ruta CDMX-Italia con vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma-Fiumicino.

Guadalara a París

Respecto a la segunda ruta, ésta será desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara rumbo a París Charles de Gaulle y comenzará a partir del 13 de abril del 2027, con tres frecuencias semanales.

Esta ruta será operada con aeronaves Boeing 787 Dreamliner y ofrecerá hasta 800 asientos por semana en cada dirección.

Aeroméxico añade este destino desde el Aeropuerto de Guadalajara desde donde parte la ruta a Madrid que la aerolínea opera desde diciembre de 2021.

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“Esta nueva ruta representa un paso muy importante en la consolidación de Guadalajara como la principal puerta aérea del occidente de México para el mundo”, afirma Cryshtian Amador Lizardi, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en un comunicado.

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El vicepresidente Senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, puntualiza que con estas dos nuevas rutas, la compañía sumará un total de siete destinos y 10 rutas hacia el viejo continente, lo que incrementará las opciones de conectividad para seguir conectando a México con los mejores destinos del mundo.

“Estamos muy emocionados de incorporar a la ciudad de Milán a nuestra red internacional, un destino que nos permitirá fortalecer los lazos culturales, comerciales y de negocios entre México e Italia. Con ello nos convertiremos en la única aerolínea de nuestro país en conectar de manera directa a la Ciudad de México con dos de los destinos italianos más emblemáticos, ofreciendo así mayores oportunidades para atender una creciente demanda de pasajeros que viajan tanto por negocios como por placer".

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Esta aerolínea llama a los usuarios a verificar en su página oficial sobre la disponibilidad de vuelos, rutas y desde qué aeropuertos salen.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Aerolíneas

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