Pilotos de Aeroméxico no ceden y la huelga se acerca al no llegar a un acuerdo con la aerolínea

Los pilotos se manifestaron el 23 de septiembre afuera de las instalaciones de la Torre Mapfre, en Paseo de la Reforma, para exigir una resolución a sus demandas para los más de 1,600 agremiados.

El capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de Aspa de México, no dio a conocer el monto del incremento salarial y en prestaciones para los pilotos de Aeroméxico.

"No quiero decir una cifra respecto al aumento salarial porque todavía estamos en las negociaciones y seguimos lejos de los objetivos que estamos planteando. Las mesas continúan, no están cerradas, seguiremos trabajando en los próximos días y esperaremos una respuesta a nuestras demandas", expresó a representantes de medios de comunicación.

El integrante de Aspa aseguró que aún están lejos de que se cumplan los objetivos planteados, aunque seguirán atentos a las mesas de negociación.

