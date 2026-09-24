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Pilotos de Aeroméxico no ceden y la huelga se acerca al no llegar a un acuerdo con la aerolínea

Los integrantes del Sindicato de pilotos exigen que la aerolínea responda a una serie de demandas laborales para no estallar la huelga cuyo emplazamiento es el 1 de octubre.
jue 24 septiembre 2026 02:29 PM
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Espaldas de hombres con trajes y gorras de capitanes. Un letrero que dice: sin pilotos no hay vuelos.jpg
El emplazamiento a huelga de los pilotos de Aeroméxico se cumple el próximo miércoles 1 de octubre. (Foto: Captura de video en X de @aviacion21
)

A una semana del emplazamiento a huelga por parte de pilotos de Aeroméxico aún no hay acuerdos entre representantes de la aerolínea con integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa), quienes exigen un aumento salarial y mejores prestaciones laborales. La fecha del acuerdo está establecida para el próximo 1 de octubre, por lo que se prevén nuevas reuniones.

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Los pilotos se manifestaron el 23 de septiembre afuera de las instalaciones de la Torre Mapfre, en Paseo de la Reforma, para exigir una resolución a sus demandas para los más de 1,600 agremiados.

El capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de Aspa de México, no dio a conocer el monto del incremento salarial y en prestaciones para los pilotos de Aeroméxico.

"No quiero decir una cifra respecto al aumento salarial porque todavía estamos en las negociaciones y seguimos lejos de los objetivos que estamos planteando. Las mesas continúan, no están cerradas, seguiremos trabajando en los próximos días y esperaremos una respuesta a nuestras demandas", expresó a representantes de medios de comunicación.

El integrante de Aspa aseguró que aún están lejos de que se cumplan los objetivos planteados, aunque seguirán atentos a las mesas de negociación.

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¿Qué exigen los pilotos de Aeroméxico?

De acuerdo con la última propuesta, Aeroméxico planteó un aumento salarial de 3.2%, sin embargo, la cantidad fue rechazada por los capitanes de la aerolínea, quienes entre sus argumentos señalan una pérdida en el poder adquisitivo que los trabajadores sufrieron tras la pandemia de covid-19, y que estiman en aproximadamente en 11%.

El sindicato de Aspa lo integran 1,632 capitanes de Aeroméxico, y que buscan mejoras en su salario, días de descanso y demás condiciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, el cuald tuvo modificaciones durante la pandemia con la baja de sueldos, medidas que tomó la aerolínea para afrontar la caída de ingresos.

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Recientemente, la aerolínea amplió sus rutas de vuelo a diversos destinos , algunos de los cuales comenzarán en 2027, por lo que invita a sus clientes y demás usuarios a tener en cuenta estas opciones.

Aeroméxico mantiene disposición al diálogo con Aspa

Aeroméxico señaló que, como parte de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo, la empresa y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México han sostenido múltiples reuniones ante las autoridades competentes para buscar un acuerdo sobre los términos y condiciones laborales.

La aerolínea informó que el 23 de septiembre presentó al sindicato su propuesta más reciente, la cual, aseguró, está alineada con las revisiones contractuales realizadas recientemente en el país y representa un esfuerzo considerable y responsable ante las condiciones económicas globales que enfrenta la industria aérea.

Aeroméxico reiteró su disposición al diálogo y dijo permanecer atenta a la respuesta de ASPA, con la expectativa de que ambas partes alcancen un acuerdo que permita a sus pilotos mantener condiciones laborales y económicas competitivas dentro de la industria aérea mexicana.

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