La IA aumenta el tráfico de datos y presiona la capacidad de las redes de las telecomunicaciones

Se prevé que el tráfico global generado por la IA aumentará 26% rumbo a 2034, lo que representará una mayor presión sobre las redes de telecomunicaciones, de acuerdo con el Nokia Global Network Traffic Report 2026.

IA requiere redes robustas de telecom

A diferencia de otros servicios digitales, las aplicaciones de IA requieren una conexión constante y de alta capacidad para intercambiar grandes volúmenes de información con los Centros de Datos donde se procesan las solicitudes.

Esto implica una mayor demanda de las redes de transporte, principalmente de la infraestructura de fibra óptica que conecta a los usuarios con Data Center y también permite el intercambio de información entre ellos.

En ese escenario, Nokia asegura que las redes de telecomunicaciones deberán ofrecer conectividad de alta capacidad, baja latencia y cumplimiento de políticas que abarque a múltiples propietarios de centros de datos, y no simplemente proporcionar canales de mayor capacidad hacia una única nube.

Hasta ahora, la estrategia de los operadores de telecomunicaciones se ha centrado en gestionar los picos de congestión de sus redes a través de programas de IA.

Las compañías actualmente agregan incrementos de capacidades de internet en sus planes, con la finalidad de tener y atraer a más clientes. Pero la estrategia trae consigo la degradación de la calidad de la red de las telecomunicaciones y con la creciente adopción de la IA tanto para empresas como para usuarios, cada prompts puede aumentar el riesgo de contar con una red menos estable.

Nokia en su estudio destacó que el reto para los operadores de telecomunicaciones es mantener la capacidad, velocidad y estabilidad de sus servicios ante este crecimiento sostenido de la demanda, sin que la congestión termine afectando la experiencia de los usuarios y las empresas.

“Para 2034, este fenómeno (aumento del tráfico de IA) se convertirá en un factor determinante para la ingeniería de redes, ya que deberán ofrecer conectividad de alta capacidad y baja latencia”, consideró la empresa de origen finés.