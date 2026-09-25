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La IA aumenta el tráfico de datos y presiona la capacidad de las redes de las telecomunicaciones

El aumento del uso de IA elevará 26% el tráfico global de datos hacia 2034, de acuerdo con Nokia, por lo que los operadores deberán ampliar la capacidad de sus redes y avanzar hacia tecnologías como 5G y 6G.
vie 25 septiembre 2026 05:12 PM
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Una persona sostiene un teléfono y señala una tarjeta naranja identificada como “Anuncio”, colocada debajo de una conversación con un asistente de inteligencia artificial.
Las redes de telecomunicaciones deberán ofrecer conectividad de alta capacidad, baja latencia y cumplimiento de políticas que abarque a múltiples propietarios de centros de datos. (Imagen generada con inteligencia artificial / OpenAI / Expansión.)

Las telecomunicaciones atraviesan una etapa de creciente demanda de conectividad. El consumo de video, las llamadas y mensajes a través de aplicaciones de comunicación, así como el uso cada vez más intensivo de plataformas de entretenimiento, han convertido a las redes en una infraestructura esencial para las actividades cotidianas de millones de usuarios.

A esta tendencia se suma ahora el consumo de la Inteligencia Artificial (IA) que cada vez gana terreno entre consumidores y empresas, desde asistentes virtuales y generación de contenidos hasta servicios que procesan grandes volúmenes de información en tiempo real. Con ello, también aumenta la cantidad y complejidad del tráfico que circula por las redes de telecomunicaciones para evitar que el servicio se degrade.

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Se prevé que el tráfico global generado por la IA aumentará 26% rumbo a 2034, lo que representará una mayor presión sobre las redes de telecomunicaciones, de acuerdo con el Nokia Global Network Traffic Report 2026.

IA requiere redes robustas de telecom

A diferencia de otros servicios digitales, las aplicaciones de IA requieren una conexión constante y de alta capacidad para intercambiar grandes volúmenes de información con los Centros de Datos donde se procesan las solicitudes.

Esto implica una mayor demanda de las redes de transporte, principalmente de la infraestructura de fibra óptica que conecta a los usuarios con Data Center y también permite el intercambio de información entre ellos.

En ese escenario, Nokia asegura que las redes de telecomunicaciones deberán ofrecer conectividad de alta capacidad, baja latencia y cumplimiento de políticas que abarque a múltiples propietarios de centros de datos, y no simplemente proporcionar canales de mayor capacidad hacia una única nube.

Hasta ahora, la estrategia de los operadores de telecomunicaciones se ha centrado en gestionar los picos de congestión de sus redes a través de programas de IA.

Las compañías actualmente agregan incrementos de capacidades de internet en sus planes, con la finalidad de tener y atraer a más clientes. Pero la estrategia trae consigo la degradación de la calidad de la red de las telecomunicaciones y con la creciente adopción de la IA tanto para empresas como para usuarios, cada prompts puede aumentar el riesgo de contar con una red menos estable.

Nokia en su estudio destacó que el reto para los operadores de telecomunicaciones es mantener la capacidad, velocidad y estabilidad de sus servicios ante este crecimiento sostenido de la demanda, sin que la congestión termine afectando la experiencia de los usuarios y las empresas.

“Para 2034, este fenómeno (aumento del tráfico de IA) se convertirá en un factor determinante para la ingeniería de redes, ya que deberán ofrecer conectividad de alta capacidad y baja latencia”, consideró la empresa de origen finés.

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Desarrollo de 5G, la solución

Ante ese escenario, la evolución de las redes será clave para responder al crecimiento del tráfico de datos. Nokia aseguró que el despliegue de 5G y, posteriormente, las primeras implementaciones de 6G podrían ampliar la capacidad disponible y reducir las limitaciones de ancho de banda que enfrentan las redes ante una demanda cada vez mayor.

Estas nuevas generaciones de conectividad no sólo estarán orientadas a soportar el crecimiento de la IA, sino también a habilitar experiencias digitales más inmersivas y servicios de streaming de mayor calidad y con contenidos más sofisticados.

Sin embargo, en países como México, el avance de 5G –de non standalone a standalone- dependerá de los precios del espectro radioeléctrico para tejer la red de manera autónoma.

A cinco años de iniciar el despliegue la quinta generación en redes en el país, AT&T lleva un avance del 45.6%, mientras que Telcel reporta un 44.1%, de acuerdo con datos de cobertura de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El lento crecimiento del 5G en el país coloca a México como una de las naciones con una menor tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica.

El desafío para los operadores será, por tanto, acompañar el crecimiento acelerado del consumo digital con inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías de red.

La expansión de la IA marca una nueva etapa en esta evolución, al ya no se trata únicamente de conectar a más personas y dispositivos, sino de contar con redes capaces de procesar y transportar cantidades cada vez mayores de información sin comprometer la experiencia del usuario.

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Telecomunicaciones

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