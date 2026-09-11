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México quiere acelerar el 5G, pero bajar 12% el costo del espectro radioeléctrico sería insuficiente

Aunque Hacienda plantea una reducción de 12% en el costo del espectro, especialistas estiman que las frecuencias todavía tienen un sobreprecio de alrededor de 50%, lo que podría limitar la inversión en 5G.
vie 11 septiembre 2026 05:55 AM
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Un joven con con un teléfono en la mano enviando enviando un mensaje en medio de una plaza de un centro histórico.
El lento crecimiento del 5G en el país coloca a México como una de las naciones con una menor tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica. (iStock)

La propuesta de la Secretaría de Hacienda de reducir en 12% el costo del espectro de las bandas idóneas para 5G representa para la industria un giro frente a la postura recaudatoria que el Estado mantuvo durante años sobre el sector de telecomunicaciones, de acuerdo con Paquete Económico 2027.

Entre las bandas radioeléctricas consideradas para bajar de precio se encuentran las de 2.5 GHz, de 1.9 GHz, también en 1.7/2.1 GHz; en los 800/850 MHz y en 3.5 GHz, las cuales están contempladas en la próxima subasta que alista la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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Sin embargo, aunque especialistas reconocen la voluntad de la entidad hacendaria sobre el tema, el ajuste resulta insuficiente para revertir el rezago que enfrenta México en el despliegue de redes.

Adolfo Cuevas, especialista y expresidente comisionado del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que a pesar de la disminución que propone la entidad hacendaria el costo del espectro aún enfrenta un sobreprecio del alrededor del 50%, por lo cual los operadores estarían ante precios que aún no son competitivos.

“Es positiva la intención, pero no resuelve la situación. Por ahora se trata de un paliativo porque no resuelve el problema de fondo. Para que haya un efecto más grande es necesario un análisis integral del tema que vaya acompañada de una mayor participación abierta y pública de la industria”, advirtió el especialista.

México opera redes con poco espectro

En México, apenas se utilizan 695 MHz para servicios móviles de alcance masivo, una cifra significativamente menor a los 1,280 MHz recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para garantizar la calidad y cobertura de los servicios, de acuerdo con el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030.

Mientras que a cinco años de iniciar el despliegue de 5G en el país , AT&T lleva un avance del 45.6%, mientras que Telcel reporta un 44.1%, de acuerdo con datos de cobertura de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El lento crecimiento del 5G en el país coloca a México como una de las naciones con una menor tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica. El país registra una tasa de crecimiento de 24 puntos, mientras que Brasil y Chile tiene 30 y 33, respectivamente, según datos de la GSMA -Asociación de Operadores de Telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil, AT&T y Telefónica-.

El reto del regulador

Para el especialista, si el Congreso aprueba la propuesta de Hacienda, su resultado será mostrado en la licitación que alista CRT para 5G. Además de las disminuciones de costos, uno de los grandes retos que tiene el regulador es desarrollar una subasta que sea lo suficientemente atractiva para convencer a los operadores tradicionales e incluso a nuevos jugadores de adquirir bandas espectrales.

La última subasta de espectro, la IFT-11, quedó desierta al no licitarse ninguno de los 659 bloques de bandas de espectro quedaron sin adjudicar. El espectro subastado, por el entonces IFT, correspondía a las bandas de frecuencia de 410-415 / 420-425 MHz destinadas para la provisión del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas.

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En 2021, el evento IFT-10 tuvo una experiencia similar cuando el Instituto intentó asignar 41 bloques de bandas de espectro a empresas de telecomunicaciones como Telcel y AT&T, pero 38 de ellos quedaron sin ofertas.

“El reto es despertar el apetito de inversión de los operadores como AT&T que está en una coyuntura especial por su posible venta y una empresa que está en esas circunstancias dífilamente adquirirá espectro porque esto supone una carga financiera para cualquier posible comprador. El regulador debe buscar opciones para atraer a nuevos postores”, consideró Cuevas.

Los altos costos del espectro han traído factura al sector. En 2019, Telefónica México renunció a todas sus bandas de espectro por la carga financiera que ya representaba para su operación. El movimiento significó pérdidas de recaudación por 4,500 millones de pesos.

AT&T también ha regresado espectro . 3 MHz de la banda de 850 MHz en Guadalajara y Ciudad de México, así como 10 MHz en la banda AWS en dos regiones del país. Este movimiento se tradujo en pérdidas de 106 millones de pesos para las arcas del gobierno.

A esta situación se suma la salida de Telefónica y la creciente inquietud por una posible venta de la operación mexicana de AT&T.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha señalado que los altos precios del espectro en México representan una barrera significativa para el crecimiento de empresas como AT&T, lo que refuerza la percepción de que las condiciones actuales limitan la expansión y sostenibilidad del sector de telecomunicaciones en el país.

Plan México

La decisión de Hacienda de disminuir los precios del espectro se insertan en un momento en donde el gobierno busca impulsar el Plan México, el cual busca relocalizar y atraer inversiones extranjeras.

Cuevas aseguró que uno de los elementos que toman las empresas para decidir invertir en el país es la situación del sector de las telecomunicaciones porque en la actualidad los modelos de negocio dependen de las redes para su operación y si no existe una red robusta, eso resta competitividad al país.

“Creo que también la apuesta del gobierno es promover una mejor imagen del país en donde el despliegue de redes es relevante para la impulsar la economía, dijo.

Las redes 5G permiten una aceleración de servicios IoT e IA, automatización de procesos productivos. Solo para 2030, se espera que la contribución de la quinta generación de redes a la economía en América Latina alcance los 700,000 millones de dólares, de acuerdo con previsiones de la GSMA.

La reducción en el precio del espectro abre una ventana de oportunidad para México, pero el verdadero reto será demostrar que el cambio puede traducirse en más inversión y redes desplegadas. Con un mercado que ha mostrado poco apetito por adquirir espectro a los precios actuales y con un despliegue de 5G todavía rezagado frente a otros países de la región, la próxima licitación será una prueba para la CRT.

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Telecomunicaciones

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