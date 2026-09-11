México quiere acelerar el 5G, pero bajar 12% el costo del espectro radioeléctrico sería insuficiente

En 2021, el evento IFT-10 tuvo una experiencia similar cuando el Instituto intentó asignar 41 bloques de bandas de espectro a empresas de telecomunicaciones como Telcel y AT&T, pero 38 de ellos quedaron sin ofertas.
“El reto es despertar el apetito de inversión de los operadores como AT&T que está en una coyuntura especial por su posible venta y una empresa que está en esas circunstancias dífilamente adquirirá espectro porque esto supone una carga financiera para cualquier posible comprador. El regulador debe buscar opciones para atraer a nuevos postores”, consideró Cuevas.
Los altos costos del espectro han traído factura al sector. En 2019, Telefónica México renunció a todas sus bandas de espectro por la carga financiera que ya representaba para su operación. El movimiento significó pérdidas de recaudación por 4,500 millones de pesos.
AT&T también ha regresado espectro . 3 MHz de la banda de 850 MHz en Guadalajara y Ciudad de México, así como 10 MHz en la banda AWS en dos regiones del país. Este movimiento se tradujo en pérdidas de 106 millones de pesos para las arcas del gobierno.
A esta situación se suma la salida de Telefónica y la creciente inquietud por una posible venta de la operación mexicana de AT&T.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), ha señalado que los altos precios del espectro en México representan una barrera significativa para el crecimiento de empresas como AT&T, lo que refuerza la percepción de que las condiciones actuales limitan la expansión y sostenibilidad del sector de telecomunicaciones en el país.
Plan México
La decisión de Hacienda de disminuir los precios del espectro se insertan en un momento en donde el gobierno busca impulsar el Plan México, el cual busca relocalizar y atraer inversiones extranjeras.
Cuevas aseguró que uno de los elementos que toman las empresas para decidir invertir en el país es la situación del sector de las telecomunicaciones porque en la actualidad los modelos de negocio dependen de las redes para su operación y si no existe una red robusta, eso resta competitividad al país.
“Creo que también la apuesta del gobierno es promover una mejor imagen del país en donde el despliegue de redes es relevante para la impulsar la economía, dijo.
Las redes 5G permiten una aceleración de servicios IoT e IA, automatización de procesos productivos. Solo para 2030, se espera que la contribución de la quinta generación de redes a la economía en América Latina alcance los 700,000 millones de dólares, de acuerdo con previsiones de la GSMA.
La reducción en el precio del espectro abre una ventana de oportunidad para México, pero el verdadero reto será demostrar que el cambio puede traducirse en más inversión y redes desplegadas. Con un mercado que ha mostrado poco apetito por adquirir espectro a los precios actuales y con un despliegue de 5G todavía rezagado frente a otros países de la región, la próxima licitación será una prueba para la CRT.