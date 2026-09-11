México quiere acelerar el 5G, pero bajar 12% el costo del espectro radioeléctrico sería insuficiente

Sin embargo, aunque especialistas reconocen la voluntad de la entidad hacendaria sobre el tema, el ajuste resulta insuficiente para revertir el rezago que enfrenta México en el despliegue de redes.

Adolfo Cuevas, especialista y expresidente comisionado del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explicó que a pesar de la disminución que propone la entidad hacendaria el costo del espectro aún enfrenta un sobreprecio del alrededor del 50%, por lo cual los operadores estarían ante precios que aún no son competitivos.

“Es positiva la intención, pero no resuelve la situación. Por ahora se trata de un paliativo porque no resuelve el problema de fondo. Para que haya un efecto más grande es necesario un análisis integral del tema que vaya acompañada de una mayor participación abierta y pública de la industria”, advirtió el especialista.

México opera redes con poco espectro

En México, apenas se utilizan 695 MHz para servicios móviles de alcance masivo, una cifra significativamente menor a los 1,280 MHz recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para garantizar la calidad y cobertura de los servicios, de acuerdo con el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030.

Mientras que a cinco años de iniciar el despliegue de 5G en el país , AT&T lleva un avance del 45.6%, mientras que Telcel reporta un 44.1%, de acuerdo con datos de cobertura de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El lento crecimiento del 5G en el país coloca a México como una de las naciones con una menor tasa de crecimiento a nivel Latinoamérica. El país registra una tasa de crecimiento de 24 puntos, mientras que Brasil y Chile tiene 30 y 33, respectivamente, según datos de la GSMA -Asociación de Operadores de Telecomunicaciones a nivel mundial que agrupa a empresas como América Móvil, AT&T y Telefónica-.

El reto del regulador

Para el especialista, si el Congreso aprueba la propuesta de Hacienda, su resultado será mostrado en la licitación que alista CRT para 5G. Además de las disminuciones de costos, uno de los grandes retos que tiene el regulador es desarrollar una subasta que sea lo suficientemente atractiva para convencer a los operadores tradicionales e incluso a nuevos jugadores de adquirir bandas espectrales.

La última subasta de espectro, la IFT-11, quedó desierta al no licitarse ninguno de los 659 bloques de bandas de espectro quedaron sin adjudicar. El espectro subastado, por el entonces IFT, correspondía a las bandas de frecuencia de 410-415 / 420-425 MHz destinadas para la provisión del Servicio Móvil de Radiocomunicación Especializada de Flotillas.