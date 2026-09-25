En tanto, el litro de gasolina Premium tendrá una cuota por IEPS de 1.58 pesos, por un descuento de 4.08 pesos o de 72.1%, este apoyo también es mayor al de la semana que culmina este viernes, con estímulo de 43.34 pesos o de 59.1%, informó Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ante incrementos en los precios internacionales del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, Hacienda recorta o disminuye la carga por impuestos a las gasolinas a través de ajustes al IEPS federal, así evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que no se rebasen los precios topados: 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

Diésel va por su tercera semana consecutiva con cero IEPS

Como parte de las medidas para contener el precio de los combustibles, el litro de diésel, principalmente utilizado para el movimiento masivo de mercancías y personas, va por su tercera consecutiva con un estímulo o descuento de 100%, es decir, una cuota cero por IEPS federal.

Además, cada litro de diésel gozará de un estímulo complementario de 1.18 pesos por litro, un apoyo menor al de la semana que culmina hoy viernes, y que fue por 1.83 pesos por litro.