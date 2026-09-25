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Economía

Hacienda baja IEPS a gasolinas, mientras el diésel va por su tercera semana con cuota cero

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, el diésel que es el combustible utilizado para el movimiento masivo de personas y mercancías tendrá un estímulo de 100% a su cuota IEPS por litro.
vie 25 septiembre 2026 05:53 PM
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Un trabajador atiende el suministro de gasolina Magna a un automóvil, mientras limpia su parabrisas.
Los estímulos al IEPS, que se cobra a gasolinas y diésel, representan menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que no se rebasen los precios topados: 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro. )

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa con reducciones a la cuota por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas Magna y Premium, mientras el diésel va por su tercera semana consecutiva con cuota cero y estímulo complementario.

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, la cuota por litro de gasolina Magna será de 1.87 pesos, por un descuento de 4.83 pesos o de 72%, apoyos mayores a los que se otorgaron para la semana que culmina este 25 de septiembre, de 4.21 pesos o 63%.

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En tanto, el litro de gasolina Premium tendrá una cuota por IEPS de 1.58 pesos, por un descuento de 4.08 pesos o de 72.1%, este apoyo también es mayor al de la semana que culmina este viernes, con estímulo de 43.34 pesos o de 59.1%, informó Hacienda en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ante incrementos en los precios internacionales del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, Hacienda recorta o disminuye la carga por impuestos a las gasolinas a través de ajustes al IEPS federal, así evita incrementos súbitos en los precios a los consumidores, esto representa menos recaudación de ingresos para el erario público y ayuda a que no se rebasen los precios topados: 24 pesos para la gasolina Magna y 27 pesos para el diésel. Estas cuotas y subsidios se publican todos los viernes en el DOF.

Diésel va por su tercera semana consecutiva con cero IEPS

Como parte de las medidas para contener el precio de los combustibles, el litro de diésel, principalmente utilizado para el movimiento masivo de mercancías y personas, va por su tercera consecutiva con un estímulo o descuento de 100%, es decir, una cuota cero por IEPS federal.

Además, cada litro de diésel gozará de un estímulo complementario de 1.18 pesos por litro, un apoyo menor al de la semana que culmina hoy viernes, y que fue por 1.83 pesos por litro.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Gasolina Vin Diesel

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