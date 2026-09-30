Huawei aporta los chips Ascend y DeepSeek optimiza su tecnología para IA
La alianza también muestra una división de capacidades entre ambas empresas. Huawei lleva años desarrollando su familia de aceleradores Ascend, mientras que DeepSeek aporta experiencia en la construcción y optimización de modelos de inteligencia artificial.
Según DeepSeek, Huawei dio "pleno apoyo" al desarrollo de la infraestructura de programación y ambas compañías trabajaron en un supernodo compuesto por 128 Ascend 950, con optimizaciones tanto para el procesamiento como para la comunicación entre los chips.
La iniciativa llega apenas dos semanas después de que Huawei presentara su siguiente generación de procesadores y sistemas de cómputo basados en supernodos. La compañía ha señalado que espera que estos sistemas tengan una utilización amplia para entrenamiento de modelos de IA el próximo año.
Para China, el desarrollo del software es especialmente relevante porque las restricciones de Estados Unidos han limitado el acceso de sus empresas a algunos de los procesadores más avanzados de Nvidia. La respuesta de la industria china ha sido desarrollar alternativas locales de hardware, pero también reducir las barreras de software que dificultan su adopción.
China busca competir con Nvidia también desde el software de IA
El movimiento de DeepSeek y Huawei no significa que CUDA haya sido desplazado ni que los procesadores Ascend hayan igualado a los aceleradores de Nvidia . La principal apuesta, por ahora, consiste en construir una infraestructura que permita a más desarrolladores trabajar con hardware chino y que reduzca el costo de cambiar de plataforma.
El propio proyecto TileLang mantiene soporte para diferentes arquitecturas, incluidas Nvidia CUDA, AMD ROCm y Apple Metal, mientras que su implementación para Ascend amplía ese ecosistema hacia los procesadores de Huawei.