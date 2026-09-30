La apuesta importa porque Nvidia no domina el mercado de IA únicamente por la capacidad de sus aceleradores. Una parte de su ventaja está en CUDA, su plataforma de software para programar y optimizar aplicaciones que utilizan sus GPU. Durante años, desarrolladores e investigadores han construido herramientas y aplicaciones alrededor de este ecosistema, lo que dificulta migrar cargas de trabajo hacia otro fabricante. Ahora, DeepSeek y Huawei buscan construir una alternativa sobre hardware chino.

¿Cómo busca DeepSeek facilitar la programación de los chips de Huawei?

Una de las piezas centrales de la colaboración es TileLang, un lenguaje de programación de alto nivel y código abierto para desarrollar operaciones de cómputo en aceleradores de IA.

DeepSeek sostiene que TileLang puede ofrecer un modelo de programación más sencillo que CUDA y permitir que los desarrolladores trabajen con el hardware sin tener que lidiar con tantos detalles de bajo nivel. La documentación pública de TileLang muestra que el proyecto ya cuenta con soporte para los Ascend 950 de Huawei, incluido código nativo, programación vectorial y mecanismos de sincronización.

La importancia de esta capa está en que un chip no funciona de manera aislada. Para aprovecharlo en el entrenamiento y ejecución de modelos de IA se necesita software capaz de traducir las operaciones de los modelos a instrucciones que el procesador pueda ejecutar de manera eficiente.



Ese es precisamente uno de los obstáculos que enfrenta Huawei frente a Nvidia. Desarrollar un acelerador competitivo no basta si los programadores tienen que reconstruir herramientas, bibliotecas y aplicaciones para utilizarlo.

DeepSeek también liberó versiones para Ascend de herramientas utilizadas en sus propios sistemas. Entre ellas está DeepGEMM-Ascend, una implementación compatible con las API de DeepGEMM para los procesadores de Huawei y optimizada para operaciones de matrices utilizadas en cargas de trabajo de IA.

