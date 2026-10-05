¿Qué empresas serán las más afectadas por la jornada de 40 horas y por qué tendrán que cambiar?

La reforma no aplicará un recorte intempestivo, sino una disminución gradual de dos horas por año para permitir la adaptación gradual, pero al arrancar este esquema escalonado, el efecto en las finanzas corporativas es inmediato.

En industrias donde la nómina representa 60% del costo de producción, cada recorte anual de dos horas equivale a un alza de cuatro puntos porcentuales en la nómina, lo que se traduce en un incremento anual directo del 2.5% en el costo final de producción si no se introducen ajustes de eficiencia.

¿Qué empresas serán las más afectadas por la jornada de 40 horas?

El impacto de la medida no será homogéneo Entre los sectores más vulnerables destacan la manufactura (por sus líneas continuas de 24/7), y algunos ejemplos son los siguientes:

Logística (donde las distancias no cambian).

- Salud

- Seguridad

- Los contact centers

El comercio minorista o restaurantero, caracterizados por la alta dependencia del servicio al cliente.

Por el contrario, las empresas dedicadas a la tecnología, desarrollo de software, diseño web y gestión de datos están mejor posicionadas al operar por entregables y contar con procesos automatizables.

“La reducción de horas o el número de horas no necesariamente es proporcional a la productividad de las personas, ¿no? Es decir, yo creo que como empresas en el momento en que empecemos a diferenciar o hacer esta distinción entre que que las horas en en algunos giros de empresas no necesariamente significa tener menos productividad”, explicó en entrevista Rolando Blanco, CEO de Pentafon HR Solutions, empresa dedicada a la Gestión de Capital Humano y Reclutamiento.

¿Cómo se están preparando las empresas para trabajar menos horas?

Frente a la reforma, la primera reacción de muchas directivas ha sido considerar la contratación masiva de personal o el recorte ciego de horarios, alternativas calificadas como erróneas por los especialistas. La solución sostenible radica en la planeación de la demanda.