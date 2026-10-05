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¿Qué empresas serán las más afectadas por la jornada de 40 horas y por qué tendrán que cambiar?

Siete de cada diez empresas admiten que no están listas para la reducción laboral. Especialistas revelan cómo la tecnología y la planeación de la demanda evitarán una crisis de costos.
lun 05 octubre 2026 03:48 PM
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Tres mujeres y dos hombres en una oficina con un ventanal en donde se observa el Ángel de la Independencia.jpg
En México operan diversos sectores que tendrán que ajustar sus procesos y adoptar tecnología para los cambios que se aprobaron rumbo a la jornada de las 40 horas. (Foto: IA / Meta AI)

La implementación paulatina de la reforma que reducirá la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales representa una transformación estructural decisiva en diversos sectores productivos; sin embargo, no todas están preparadas, ya que siete de cada diez empresas reconocen abiertamente que carecen de un modelo diseñado para afrontar este cambio regulatorio.

Mientras las grandes corporaciones ya exploran modelos financieros, las pequeñas y medianas empresas (pymes) permanecen rezagadas.

El dilema central radica en absorber la reducción de horas sin comprometer la rentabilidad ni disparar los costos de producción y sin afectar a los trabajadores.

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La reforma no aplicará un recorte intempestivo, sino una disminución gradual de dos horas por año para permitir la adaptación gradual, pero al arrancar este esquema escalonado, el efecto en las finanzas corporativas es inmediato.

En industrias donde la nómina representa 60% del costo de producción, cada recorte anual de dos horas equivale a un alza de cuatro puntos porcentuales en la nómina, lo que se traduce en un incremento anual directo del 2.5% en el costo final de producción si no se introducen ajustes de eficiencia.

¿Qué empresas serán las más afectadas por la jornada de 40 horas?

El impacto de la medida no será homogéneo Entre los sectores más vulnerables destacan la manufactura (por sus líneas continuas de 24/7), y algunos ejemplos son los siguientes:

Logística (donde las distancias no cambian).

- Salud

- Seguridad

- Los contact centers

El comercio minorista o restaurantero, caracterizados por la alta dependencia del servicio al cliente.

Por el contrario, las empresas dedicadas a la tecnología, desarrollo de software, diseño web y gestión de datos están mejor posicionadas al operar por entregables y contar con procesos automatizables.

“La reducción de horas o el número de horas no necesariamente es proporcional a la productividad de las personas, ¿no? Es decir, yo creo que como empresas en el momento en que empecemos a diferenciar o hacer esta distinción entre que que las horas en en algunos giros de empresas no necesariamente significa tener menos productividad”, explicó en entrevista Rolando Blanco, CEO de Pentafon HR Solutions, empresa dedicada a la Gestión de Capital Humano y Reclutamiento.

¿Cómo se están preparando las empresas para trabajar menos horas?

Frente a la reforma, la primera reacción de muchas directivas ha sido considerar la contratación masiva de personal o el recorte ciego de horarios, alternativas calificadas como erróneas por los especialistas. La solución sostenible radica en la planeación de la demanda.

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“Las empresas están queriendo eh adaptar su operación tradicional como la tienen, sin hacer cambios representativos o inversiones representativas para para tomar este para cumplir este tipo de horarios. No hay que adaptarnos trabajando menos horas nada más porque lo hice la jornada y tampoco quiere decir aumentar plantillas. Lo importante es mantener la operación eficiente con el mismo personal o con una plantilla eficiente en cuanto a la demanda de los centros laborales”, explicó Juan Carlos Vizcaíno, cofundador y CEO de Paco.

En restaurantes, supermercados y tiendas departamentales es habitual mantener a toda la plantilla desde la mañana, aun cuando la afluencia de clientes es mínima, generando sobrepersonal ('overstaffed') en horas de baja actividad.

La estrategia consiste en aplicar horarios escalonados: desplegar pocos colaboradores en horas de bajo tráfico e incrementar la presencia en los picos reales de demanda. Este reordenamiento permite optimizar las jornadas, garantizar la atención al cliente y reducir costos operacionales.

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Para ejecutar esta distribución con precisión, la tecnología es indispensable. La reforma exige el uso obligatorio de registros digitales de asistencia inalterables. Más allá del cumplimiento legal, la integración de Inteligencia Artificial y analítica para el pronóstico de demanda ('forecasting') permite rediseñar las plantillas con rigor.

Los expertos consultados coinciden en que la optimización de turnos puede generar ahorros de entre 13% y 14% en costos de nómina en empresas de gran tamaño. Sin embargo, se debe tener el cuenta el giro, tamaño y la tecnología disponible, por lo que se necesitan consultorías.

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“La reforma nos obliga ya a tener controles de entrada y salida de forma digital, (con sistemas) que se guarden sin que se alteren, que no son modificables y que sea una evidencia de los horarios del trabajador, en el que también se contempla sus horas de descanso”.

"Hemos logrado tener ahorros del del 14% en costos en empresas que tienen más de 10,000 trabajadores", expresó Juan Carlos Vizcaíno.

El CEO aseguró que las empresas deben verlo más que como gasto, como una inversión ya que en cuestión de meses van a requerir el retorno de poder usar la tecnología machine learning inteligence artificial (sistemas automatizados), con pronósticos de demanda, pronóstico y demás para realmente su poder sus procesos y que y que esta parte de tecnología lo vean realmente como un ahorro y no como un gasto.

La tecnología no busca generar desempleo, sino reconfigurar puestos y capacitar al personal para asumir nuevos roles operacionales. Para adaptarse exitosamente ante la norma, las organizaciones deben trabajar en cuatro factores centrales de su propia estructura:

1.- Procesos: Eliminar tiempos muertos en la cadena de valor y elevar la productividad.

2.- Tecnología: Adoptar herramientas de Workforce Management y control digital.

3.- Roles: Reclasificar funciones, capacitar al personal y redistribuir cargas.

4.- Métricas: Reemplazar el control de horas presenciales por la medición de la efectividad real.

Al cambiar el enfoque corporativo de las horas trabajadas hacia la eficiencia, México mantendrá su competitividad global y logrará el objetivo central de la reforma: un verdadero bienestar laboral sustentable.

"El paso uno siempre va a ser entender claramente la diferencia entre reducir horas y rediseñar el trabajo. Es decir, analizar cuatro factores: los procesos que tiene la compañía, las tecnologías que estamos usando, los roles de los puestos y las métricas con las que medimos la productividad", explicó Rolando Blanco.

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