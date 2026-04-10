La reforma plantea que no se puede reducir el salario a pesar de que se reduzca el número de horas, lo cual puede ser un riesgo para los negocios pues el costo por hora de trabajo tenderá a aumentar, comenta Didier García Maldonado, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“Las mipymes se enfrentan a mayores retos económicos porque el recurso humano va a ser menor, además de que no puedes disminuir sus prestaciones", afirma.

Riesgos de desaparición

En México existen 5.5 millones de unidades económicas, de las cuales, el 98% son mipymes, según el Inegi. BBVA estima que las pequeñas empresas tienen un ciclo de vida de 7.8 años en promedio.

A diferencia de los grandes corporativos, los negocios pequeños suelen carecer de márgenes de utilidad robustos para absorber pérdidas recurrentes, lo que los sitúa en un riesgo real de morir si no logran adaptarse rápidamente.

“Al tener un costo mayor por hora en el empleado, esto se traslada a la parte de lo que cuesta producir; y debido a que las empresas no están hechas para perder, sino para tener un margen de utilidad y este disminuye, lo que suele ocurrir es un aumento en los costos de los productos, ya que no hay otra forma de subsistir, y si una empresa empieza a tener pérdidas recurrentes, las tiendas tenderán a desaparecer”, dijo el integrante del IMCP.