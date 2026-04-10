La reforma laboral de 40 horas en México promete beneficiar a los empleados al consolidar el derecho al descanso, sin embargo pone a las micro y pequeñas empresas (Mipymes) en una encrucijada operativa y financiera, ya que el tiempo de implementación y los recursos necesarios para cumplirla juegan en su contra.
Micronegocios, con el tiempo en contra para enfrentar la nueva legislación laboral
La reforma plantea que no se puede reducir el salario a pesar de que se reduzca el número de horas, lo cual puede ser un riesgo para los negocios pues el costo por hora de trabajo tenderá a aumentar, comenta Didier García Maldonado, presidente de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
“Las mipymes se enfrentan a mayores retos económicos porque el recurso humano va a ser menor, además de que no puedes disminuir sus prestaciones", afirma.
Riesgos de desaparición
En México existen 5.5 millones de unidades económicas, de las cuales, el 98% son mipymes, según el Inegi. BBVA estima que las pequeñas empresas tienen un ciclo de vida de 7.8 años en promedio.
A diferencia de los grandes corporativos, los negocios pequeños suelen carecer de márgenes de utilidad robustos para absorber pérdidas recurrentes, lo que los sitúa en un riesgo real de morir si no logran adaptarse rápidamente.
“Al tener un costo mayor por hora en el empleado, esto se traslada a la parte de lo que cuesta producir; y debido a que las empresas no están hechas para perder, sino para tener un margen de utilidad y este disminuye, lo que suele ocurrir es un aumento en los costos de los productos, ya que no hay otra forma de subsistir, y si una empresa empieza a tener pérdidas recurrentes, las tiendas tenderán a desaparecer”, dijo el integrante del IMCP.
La reforma también plantea un límite en el tiempo extra, ya que a partir de enero de 2027 no se podrán exceder las 12 horas semanales , pues se corre el riesgo de caer en explotación laboral, un delito que puede castigar con cárcel. Las Pymes ya no pueden confiar en que la autoridad "no se dará cuenta". El modelo de inspección se ha modernizado drásticamente a través de una queja electrónica, lo que dispara una inspección extraordinaria inmediata y sin previo aviso.
De no cumplir con lo estipulado en la ley, habrá multas de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al empleador, que actualmente equivale a entre 29,327 y 586,550 pesos.
García Maldonado recomienda ir cumpliendo con las medidas que se vayan aprobando, así como la creación de subsidios gubernamentales específicos para las mipymes que les permitan transitar hacia una mayor productividad.
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Que se cumpla la ley
Patricia Mercado, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión de Movilidad y secretaria de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados dijo estar a favor de seguir legislando en materia laboral:
“Una encuesta que realiza el Inegi sobre bienestar revela que una de las mayores satisfacciones de las personas es terminar el mes sin haber pedido prestado. Eso habla del salario. Ahí tenemos un tema que debemos seguir fortaleciendo”, aseguró.
Mercado señaló que en la discusión sobre la jornada de 40 horas algunos empleadores sostienen que “los trabajadores piden laborar más”, aunque aclara que lo hacen para generar horas extra y complementar ingresos, no porque deseen ampliar su jornada de forma permanente.
No es que quieran trabajar más y pasarse ahí la vida, sino que es la manera en que pueden llevar un poco más de dinero a sus casas
La legisladora enlista los temas que a su consideración deben sumarse a la discusión sobre el tema laboral en México:
Transparencia en Vacantes: Que sea obligatorio publicar el salario real y las actividades en las convocatorias de empleo para evitar que las empresas ofrezcan menos dinero a mujeres o personas con discapacidad basándose en su apariencia o vulnerabilidad.
No consultar salarios previos: Prohibir que se pregunte a las mujeres cuánto ganaban en sus empleos anteriores, ya que esto suele perpetuar la brecha salarial si vienen de puestos mal remunerados.
CV: Defender el uso de currículums donde no se pregunte la universidad de procedencia, el salario anterior ni otros datos que puedan fomentar la discriminación o el racismo durante la selección.
Antecedentes no penales: no deben solicitarse como requisito de contratación, ya que la no discriminación es un derecho constitucional.