Carlos Slim tiene casi 100 departamentos frente a Bellas Artes: el negocio que pasa inadvertido en la CDMX

Carso Alameda, los departamentos de Carlos Slim frente a la Alameda Central

El complejo residencial se ubica en avenida Juárez 52, frente a la Alameda Central y a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana y el Hemiciclo a Juárez. De acuerdo con la ficha de Inmuebles Carso , el desarrollo cuenta con 98 viviendas, distribuidas en un inmueble con 10,485 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 773 metros cuadrados.

Su ubicación lo coloca en uno de los corredores con mayor movimiento peatonal de la capital, donde conviven oficinas, comercios, recintos culturales y edificios históricos. Además de la cercanía con estos puntos emblemáticos, el complejo tiene conexión peatonal con distintos sitios del Centro Histórico, una característica relevante para quienes buscan vivir cerca de servicios, transporte y espacios públicos.

Carso Alameda forma parte de los desarrollos residenciales de Inmuebles Carso, la empresa vinculada con Carlos Slim. Sus dimensiones y localización permiten conocer la escala del proyecto, aunque para determinar cuánto cuesta vivir ahí y qué ofrece cada vivienda es necesario revisar las superficies, distribuciones y condiciones particulares de los departamentos.

El complejo residencial vinculado con Carlos Slim cuenta con 98 viviendas, según la ficha de Inmuebles Carso. (Inmuebles Carso)





También alberga sucursales de Sanborns e Inbursa

Como ocurre con otros desarrollos de Inmuebles Carso, Carso Alameda también reúne negocios vinculados con el grupo empresarial de Carlos Slim. En el inmueble se encuentran una sucursal de Sanborns, la cadena de tiendas y restaurantes, y otra de Inbursa, el grupo financiero de la familia.

Sanborns tiene otras ubicaciones en el Centro Histórico, entre ellas la emblemática Casa de los Azulejos, a poca distancia del complejo. La relación con la familia Slim también está presente en su estructura directiva: el Grupo Sanborns es encabezado por un hijo del empresario, mientras que Marco Antonio Slim Domit preside Grupo Financiero Inbursa.

Ambas sucursales se encuentran prácticamente una junto a la otra en el número 52 de avenida Juárez, donde la oferta residencial comparte espacio con dos de las marcas más conocidas del grupo empresarial.