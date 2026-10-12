Carlos Slim tiene casi 100 departamentos frente a Bellas Artes: el negocio que pasa inadvertido en la CDMX

Carlos Slim Helú es conocido por su peso en las telecomunicaciones en México, pero sus negocios también abarcan el comercio, la infraestructura, la energía y el desarrollo inmobiliario. Una muestra de esta última actividad es Carso Alameda, un complejo de departamentos ubicado a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, en el corazón de la Ciudad de México.
La zona concentra algunos de los puntos más concurridos de la capital y registra un flujo constante de peatones que se dirigen al Centro Histórico, sus comercios y recintos culturales.
Antes de convertirse en un desarrollo residencial, el inmueble albergó al Hotel Bamer, inaugurado en 1953 y recordado por su actividad hotelera y su vida nocturna. Tras décadas de operación, el establecimiento perdió relevancia y quedó en el abandono, hasta que el proyecto inmobiliario vinculado con Slim transformó el edificio en un complejo de viviendas.
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Carso Alameda, los departamentos de Carlos Slim frente a la Alameda Central
El complejo residencial se ubica en avenida Juárez 52, frente a la Alameda Central y a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana y el Hemiciclo a Juárez. De acuerdo con la ficha de Inmuebles Carso , el desarrollo cuenta con 98 viviendas, distribuidas en un inmueble con 10,485 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 773 metros cuadrados.
Su ubicación lo coloca en uno de los corredores con mayor movimiento peatonal de la capital, donde conviven oficinas, comercios, recintos culturales y edificios históricos. Además de la cercanía con estos puntos emblemáticos, el complejo tiene conexión peatonal con distintos sitios del Centro Histórico, una característica relevante para quienes buscan vivir cerca de servicios, transporte y espacios públicos.
Carso Alameda forma parte de los desarrollos residenciales de Inmuebles Carso, la empresa vinculada con Carlos Slim. Sus dimensiones y localización permiten conocer la escala del proyecto, aunque para determinar cuánto cuesta vivir ahí y qué ofrece cada vivienda es necesario revisar las superficies, distribuciones y condiciones particulares de los departamentos.
También alberga sucursales de Sanborns e Inbursa
Como ocurre con otros desarrollos de Inmuebles Carso, Carso Alameda también reúne negocios vinculados con el grupo empresarial de Carlos Slim. En el inmueble se encuentran una sucursal de Sanborns, la cadena de tiendas y restaurantes, y otra de Inbursa, el grupo financiero de la familia.
Sanborns tiene otras ubicaciones en el Centro Histórico, entre ellas la emblemática Casa de los Azulejos, a poca distancia del complejo. La relación con la familia Slim también está presente en su estructura directiva: el Grupo Sanborns es encabezado por un hijo del empresario, mientras que Marco Antonio Slim Domit preside Grupo Financiero Inbursa.
Ambas sucursales se encuentran prácticamente una junto a la otra en el número 52 de avenida Juárez, donde la oferta residencial comparte espacio con dos de las marcas más conocidas del grupo empresarial.
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La historia del hotel Bamer, rescatado por Slim
Inaugurado en 1953, el Hotel Bamer fue parte de la transformación urbana que vivió el Centro Histórico a mediados del siglo XX. El establecimiento no solo recibía viajeros: en sus pisos superiores albergó El Bamerette, un club conocido por sus noches de jazz y piano, así como por las vistas panorámicas de la ciudad.
El inmueble sobrevivió al terremoto de 1985, que destruyó o dañó severamente otros hoteles emblemáticos de la zona, pero en las décadas siguientes perdió actividad hasta cerrar sus puertas y quedar en el abandono.
Su historia cambió entre 2012 y 2014, cuando fue reconvertido en Carso Alameda, como parte de los proyectos inmobiliarios vinculados con Carlos Slim para recuperar el uso habitacional en el primer cuadro de la capital.
La transformación conservó el edificio como parte del paisaje urbano, pero cambió su función: de alojar turistas pasó a albergar viviendas, en una apuesta por atraer residentes a una zona que durante años perdió población y prestigio inmobiliario.
¿Quién es dueño de Carso Alameda?
Carso Alameda está vinculado con el grupo empresarial de Carlos Slim, pero eso no significa que el empresario sea dueño de los 98 departamentos del complejo. Para entender quién está detrás del desarrollo, hay que distinguir entre la empresa propietaria del inmueble y los dueños de cada vivienda.
El inmueble está registrado a nombre de Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de C.V., una sociedad vinculada con los proyectos inmobiliarios de la familia Slim en el Centro Histórico. En la estructura empresarial también figuran Inmuebles Carso y Control Empresarial de Capitales, esta última una compañía que concentra participaciones empresariales de la familia. Sin embargo, esta relación no significa que ambas sean propietarias directas de todos los departamentos.
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El imperio de viviendas de Carlos Slim
Carso Alameda es solo una parte del portafolio residencial de Inmuebles Carso . Un recuento de las fichas técnicas de sus desarrollos permite identificar al menos 3,546 viviendas y departamentos en proyectos distribuidos entre la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, según el portafolio web de la empresa.
La mayor concentración se encuentra en Nuevo Polanco y la zona de Granadas, en la capital del país, donde se contabilizan 2,441 viviendas en complejos como Residencial Carso 3 y las torres Claudel, Pizarro, Dalí, Renoir y Vangogh. En el Centro Histórico y el corredor Reforma hay otras 423 unidades, mientras que Vistas del Bosque, en el Estado de México, suma 399 viviendas.
En Veracruz, los desarrollos Residencial Nuevo Veracruz y Tabachines aportan otras 483 unidades. Estos proyectos muestran que la apuesta habitacional de Inmuebles Carso va más allá de un edificio emblemático: abarca conjuntos de distintas dimensiones y ubicaciones, aunque el total de viviendas construidas por la compañía podría ser mayor al que permiten establecer sus registros públicos.
La actualidad de Inmuebles Carso
El desarrollo de viviendas es una parte del negocio inmobiliario de Carlos Slim, cuya dimensión también se refleja en los ingresos de Inmuebles Carso. De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026 , de Expansión, la compañía obtuvo ingresos netos por 8,812.6 millones de pesos en 2025, un aumento de 4.1% frente al año anterior. Pese al crecimiento, pasó del lugar 349 al 363 del ranking y reportó 1,076 empleados.
Carso Alameda es un ejemplo de cómo la empresa aprovecha inmuebles para darles un nuevo uso, pero su operación va más allá de los departamentos. Con proyectos en distintas zonas del país, Inmuebles Carso participa en un mercado que combina vivienda y otros activos inmobiliarios. El antiguo Hotel Bamer es una muestra de esa transformación: un edificio que pasó de recibir viajeros a albergar residentes en el Centro Histórico de la capital.