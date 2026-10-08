Carlos, sus tres hijos y un yerno: los 5 Slim que dominan "Los 100 empresarios más importantes de México" 2026

Esta lista, una de las más relevantes del ámbito empresarial, funciona como un termómetro del poder económico del país. En ella figuran cinco miembros de la familia Slim: algunos subieron o bajaron de posición y otros se mantienen en el mismo puesto que el año pasado.
Además del ingeniero Slim, aparecen tres de sus hijos varones y uno de sus yernos, todos figuras destacadas de una familia que controla algunas de las compañías más grandes de México y de buena parte de América Latina.
Además, el peso de la familia se nota todavía más en la parte alta de la lista: tres de los Slim están entre los diez primeros lugares, con Carlos Slim a la cabeza. Estos son sus perfiles:
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1. Carlos Slim Helú
Con una trayectoria empresarial de décadas, Carlos Slim Helú, de 86 años y formado en la UNAM , conservó el primer lugar de Los 100 empresarios más importantes de México 2026 y se mantiene como el hombre más rico de México. Su actividad empresarial abarca sectores estratégicos como telecomunicaciones, construcción, infraestructura y minería, con una presencia que se extiende a través de algunos de los grupos empresariales más importantes del país.
Al frente de América Móvil y Grupo Carso conserva el cargo de presidente honorario y vitalicio, mientras que también preside Minera Frisco y CICSA. Las cuatro empresas suman más de 1.17 billones de pesos en ventas y generan más de 267,000 empleos. Además, forma parte de los consejos de IDEAL, Sitios Latinoamérica y el Consejo Mexicano de Negocios.
2. Carlos Slim Domit
Como principal heredero empresarial de la familia Slim, Carlos Slim Domit, de 59 años, conserva el segundo lugar de los 100 empresarios. Formado como administrador de empresas por la Universidad Anáhuac, su trayectoria se ha concentrado en los negocios de telecomunicaciones y los sectores que integran el conglomerado de su familia.
Preside América Móvil y Grupo Carso, dos de las compañías más relevantes del grupo empresarial de los Slim, que en conjunto reportan más de 1 billón de pesos en ventas y emplean a más de 384,000 personas. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.
5. Patrick Slim Domit
Como parte de la siguiente generación al frente de los negocios de la familia Slim, Patrick Slim Domit ocupa el quinto lugar del listado, tras avanzar una posición respecto al año pasado. A sus 57 años, el empresario, egresado de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, mantiene posiciones directivas en dos de los principales negocios del grupo.
Es vicepresidente de América Móvil y Grupo Carso, además de presidir Grupo Telvista. América Móvil y Grupo Carso reportan en conjunto ventas por más de 1.13 billones de pesos y emplean a más de 262,000 personas.
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29. Marco Antonio Slim Domit
Con una posición enfocada en los negocios financieros y de infraestructura de la familia Slim, Marco Antonio Slim Domit ocupa el lugar 29, tras caer desde la posición 24 del año pasado. A sus 58 años, el empresario, egresado de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, encabeza compañías relevantes dentro del grupo empresarial familiar.
Preside Grupo Financiero Inbursa e IDEAL, que en conjunto reportan ventas por más de 174,000 millones de pesos y emplean a más de 7,200 personas. También participa como consejero patrimonial de Grupo Carso.
30. Arturo Elías Ayub
Aunque forma parte de la familia Slim por su matrimonio con una de sus integrantes, Arturo Elías Ayub ha construido una trayectoria empresarial propia y este año escaló del lugar 44 al 30. A sus 60 años, es administrador de empresas por la Universidad Anáhuac y ha desarrollado buena parte de su carrera en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Preside Sitios Latinoamérica, empresa que reporta ventas por 13,832 millones de pesos y emplea a 281 personas. También participa como consejero patrimonial de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, y como consejero independiente de Grupo México Transportes, Grupo DESC y Grupo Gigante.
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Las lecciones que deja la familia Slim
La presencia de cinco integrantes de la familia Slim en el ranking revela algo más que la fuerza de un apellido. Su influencia atraviesa sectores clave de la economía mexicana, desde las telecomunicaciones y la infraestructura hasta la construcción, las finanzas y los medios.
También muestra que el poder empresarial de la familia no está concentrado en una sola persona. Carlos Slim Helú permanece en la cima, mientras sus hijos ocupan posiciones estratégicas en distintos negocios y Arturo Elías Ayub ha desarrollado una trayectoria propia dentro y fuera del grupo familiar.
El ranking 2026 de Expansión deja así una fotografía de un grupo familiar que no solo conserva su lugar entre los grandes capitales de México, sino que sigue siendo capaz de proyectar su influencia más allá de las empresas que dieron origen a su fortuna.