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Carlos, sus tres hijos y un yerno: los 5 Slim que dominan "Los 100 empresarios más importantes de México" 2026

Tres integrantes de la familia están entre los 10 primeros lugares, mientras la siguiente generación consolida su presencia en telecomunicaciones, finanzas e infraestructura.
jue 08 octubre 2026 04:34 PM
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Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil; el empresario mexicano Carlos Slim Helú y Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Inbursa en una conferencia de prensa pasada.
Carlos Slim Helú encabeza por otro año la lista de los empresarios más importantes de México. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Que Carlos Slim Helú es el empresario más influyente de México desde hace décadas no es ningún secreto. Lo que quizá no todos conocen es que no es el único integrante de su familia en el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión.

Esta lista, una de las más relevantes del ámbito empresarial, funciona como un termómetro del poder económico del país. En ella figuran cinco miembros de la familia Slim: algunos subieron o bajaron de posición y otros se mantienen en el mismo puesto que el año pasado.

Además del ingeniero Slim, aparecen tres de sus hijos varones y uno de sus yernos, todos figuras destacadas de una familia que controla algunas de las compañías más grandes de México y de buena parte de América Latina.

Además, el peso de la familia se nota todavía más en la parte alta de la lista: tres de los Slim están entre los diez primeros lugares, con Carlos Slim a la cabeza. Estos son sus perfiles:

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1. Carlos Slim Helú

Con una trayectoria empresarial de décadas, Carlos Slim Helú, de 86 años y formado en la UNAM , conservó el primer lugar de Los 100 empresarios más importantes de México 2026 y se mantiene como el hombre más rico de México. Su actividad empresarial abarca sectores estratégicos como telecomunicaciones, construcción, infraestructura y minería, con una presencia que se extiende a través de algunos de los grupos empresariales más importantes del país.

Fotomontaje dividido en dos imágenes: a la izquierda el empresario mexicano Carlos Slim y a la derecha una vista aérea de Plaza Ciudad Azteca en Ecatepec, donde se observan los anuncios de Cinemex e Infinitum sobre la terminal del Mexibús.
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Al frente de América Móvil y Grupo Carso conserva el cargo de presidente honorario y vitalicio, mientras que también preside Minera Frisco y CICSA. Las cuatro empresas suman más de 1.17 billones de pesos en ventas y generan más de 267,000 empleos. Además, forma parte de los consejos de IDEAL, Sitios Latinoamérica y el Consejo Mexicano de Negocios.

Carlos Slim empleos
Carlos Slim Helú encabeza la lista de los empresarios más importantes de México y mantiene el liderazgo de los principales negocios de su familia. (Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP)


2. Carlos Slim Domit

Como principal heredero empresarial de la familia Slim, Carlos Slim Domit, de 59 años, conserva el segundo lugar de los 100 empresarios. Formado como administrador de empresas por la Universidad Anáhuac, su trayectoria se ha concentrado en los negocios de telecomunicaciones y los sectores que integran el conglomerado de su familia.

Preside América Móvil y Grupo Carso, dos de las compañías más relevantes del grupo empresarial de los Slim, que en conjunto reportan más de 1 billón de pesos en ventas y emplean a más de 384,000 personas. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.

Carlos Slim Domit
Carlos Slim Domit, principal heredero empresarial de la familia, preside América Móvil y Grupo Carso. (Fundación Telmex)


5. Patrick Slim Domit

Como parte de la siguiente generación al frente de los negocios de la familia Slim, Patrick Slim Domit ocupa el quinto lugar del listado, tras avanzar una posición respecto al año pasado. A sus 57 años, el empresario, egresado de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, mantiene posiciones directivas en dos de los principales negocios del grupo.

Carlos Slim Domit
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Es vicepresidente de América Móvil y Grupo Carso, además de presidir Grupo Telvista. América Móvil y Grupo Carso reportan en conjunto ventas por más de 1.13 billones de pesos y emplean a más de 262,000 personas.

Patrick Slim
Patrick Slim Domit ocupa posiciones directivas en América Móvil y Grupo Carso y preside Grupo Telvista. (Isaac Esquivel Monroy)

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29. Marco Antonio Slim Domit

Con una posición enfocada en los negocios financieros y de infraestructura de la familia Slim, Marco Antonio Slim Domit ocupa el lugar 29, tras caer desde la posición 24 del año pasado. A sus 58 años, el empresario, egresado de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, encabeza compañías relevantes dentro del grupo empresarial familiar.

Preside Grupo Financiero Inbursa e IDEAL, que en conjunto reportan ventas por más de 174,000 millones de pesos y emplean a más de 7,200 personas. También participa como consejero patrimonial de Grupo Carso.

Carlos Slim estudió en la UNAM, pero no es el único empresario egresado de la máxima casa de estudios.
Marco Antonio Slim Domit encabeza los negocios financieros y de infraestructura de la familia Slim a través de Inbursa e IDEAL. (Foto: Pedro Pardo/AFP)

30. Arturo Elías Ayub

Aunque forma parte de la familia Slim por su matrimonio con una de sus integrantes, Arturo Elías Ayub ha construido una trayectoria empresarial propia y este año escaló del lugar 44 al 30. A sus 60 años, es administrador de empresas por la Universidad Anáhuac y ha desarrollado buena parte de su carrera en los sectores de telecomunicaciones y medios.

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Preside Sitios Latinoamérica, empresa que reporta ventas por 13,832 millones de pesos y emplea a 281 personas. También participa como consejero patrimonial de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, y como consejero independiente de Grupo México Transportes, Grupo DESC y Grupo Gigante.

Carlos Slim UNAM
Arturo Elías Ayub, integrante de la familia Slim por matrimonio, ha desarrollado una trayectoria empresarial propia en telecomunicaciones y medios. (Cuartoscuro)

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Las lecciones que deja la familia Slim

La presencia de cinco integrantes de la familia Slim en el ranking revela algo más que la fuerza de un apellido. Su influencia atraviesa sectores clave de la economía mexicana, desde las telecomunicaciones y la infraestructura hasta la construcción, las finanzas y los medios.

También muestra que el poder empresarial de la familia no está concentrado en una sola persona. Carlos Slim Helú permanece en la cima, mientras sus hijos ocupan posiciones estratégicas en distintos negocios y Arturo Elías Ayub ha desarrollado una trayectoria propia dentro y fuera del grupo familiar.

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El dato más relevante, entonces, es la continuidad. La familia Slim ha logrado mantener su peso empresarial a través de distintas generaciones, mientras distribuye responsabilidades y amplía sus áreas de participación.

El ranking 2026 de Expansión deja así una fotografía de un grupo familiar que no solo conserva su lugar entre los grandes capitales de México, sino que sigue siendo capaz de proyectar su influencia más allá de las empresas que dieron origen a su fortuna.

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