Carlos, sus tres hijos y un yerno: los 5 Slim que dominan "Los 100 empresarios más importantes de México" 2026

Que Carlos Slim Helú es el empresario más influyente de México desde hace décadas no es ningún secreto. Lo que quizá no todos conocen es que no es el único integrante de su familia en el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión.

Esta lista, una de las más relevantes del ámbito empresarial, funciona como un termómetro del poder económico del país. En ella figuran cinco miembros de la familia Slim: algunos subieron o bajaron de posición y otros se mantienen en el mismo puesto que el año pasado.

Además del ingeniero Slim, aparecen tres de sus hijos varones y uno de sus yernos, todos figuras destacadas de una familia que controla algunas de las compañías más grandes de México y de buena parte de América Latina.

Además, el peso de la familia se nota todavía más en la parte alta de la lista: tres de los Slim están entre los diez primeros lugares, con Carlos Slim a la cabeza. Estos son sus perfiles: