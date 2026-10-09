La historia que nadie conoce de crema Teatrical: pasó por Sanborns, la compró Slim y acabó en manos de Rodrigo Herrera

Así nació Teatrical, la crema que usaba Silvia Pinal

Teatrical nació el 18 de diciembre de 1928 como parte de los productos de tocador y cosmética que fabricaba Sanborns en sus propias instalaciones. La crema tenía un distintivo aroma a rosas y una fórmula que incluía cera de abeja, parafina china, aceite y lanolina, pensada principalmente como tratamiento contra las arrugas, según la historia oficial de las tiendas Sanborns.

Para entonces, Sanborns ya tenía más de dos décadas de historia en México. La empresa había sido fundada en 1903 por los hermanos estadounidenses Walter y Frank Sanborn, quienes comenzaron con una farmacia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con el tiempo, el negocio amplió su oferta y empezó a fabricar y vender sus propios productos, entre ellos Teatrical.

La crema comenzó a formar parte de las rutinas de cuidado personal de distintas generaciones de mexicanas. Sus característicos envases rosa y azul se volvieron parte de la identidad de la marca, mientras que el producto se utilizaba para desmaquillarse y como parte de distintas recetas caseras para el cuidado de la piel.

La marca además logró vincularse con una de las grandes estrellas del cine de oro mexicano. Durante varias décadas del siglo XX, Silvia Pinal fue embajadora de Teatrical y protagonizó sus campañas publicitarias.

Para la marca, contar con su imagen tenía un peso especial: Pinal no solo era una de las actrices más reconocidas y populares de México, sino también un referente de belleza y una figura aspiracional para las mujeres de la época.

Carlos Slim fue dueño de la crema Teatrical

La crema Teatrical llegó a manos de Carlos Slim y su Grupo Carso en 1985, cuando el empresario adquirió el control de Sanborns Hermanos. No se trató de una compra específica de la crema, sino de una operación mucho más amplia que incluyó la cadena de tiendas, restaurantes y las fábricas donde Sanborns elaboraba sus propios productos.

En ese momento, Sanborns pertenecía a la estadounidense Walgreen Drug Company, que había comprado la empresa a la familia fundadora en 1946. La cadena tenía entonces apenas 31 tiendas en México. Slim, a través de Grupo Carso, adquirió inicialmente 82% de Sanborns Hermanos y su filial Denny's, así se lee en la biografía del ingeniero .

Con esa operación, Teatrical pasó a formar parte del portafolio de empresas y marcas bajo el control de Slim. La crema, creada en 1928 y fabricada por Sanborns desde entonces, compartía ese portafolio con otros productos de tocador y cosmética, como el Agua de Colonia Sanborns, además de chocolates, dulces y otros artículos elaborados en las fábricas propias de la compañía.

Bajo la administración de Grupo Carso, Sanborns inició una etapa de expansión que llevó a la cadena de unas 30 tiendas a más de 150 establecimientos en México y Centroamérica. Teatrical permaneció dentro de ese negocio hasta que posteriormente pasó a nuevos propietarios.