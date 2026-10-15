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Pemex busca producir SAF en el complejo de Pajaritos

La petrolera estatal inició un estudio de factibilidad para producir combustible sostenible de aviación en Veracruz, con una capacidad proyectada de 5,000 barriles diarios y resultados previstos para febrero.
jue 15 octubre 2026 02:13 PM
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Biofuel Recovered For Recycling At Restaurants
Aún no hay fecha para cuándo podría estarse produciendo el primer SAF de México, pero el objetivo es que se realice con azúcar de caña. (Justin Sullivan/Getty Images)

Pemex estudia producir SAF en Veracruz con una planta de 5,000 barriles diarios. La petrolera estatal inició la semana pasada un estudio de factibilidad para evaluar la construcción de su primera biorefinería en el complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos.

El estudio, cuyos resultados Pemex espera presentar en febrero de 2027, permitirá estimar los recursos necesarios para desarrollar la planta y evaluar las condiciones técnicas para producir el combustible. La iniciativa abre una posibilidad para que la empresa participe en un mercado que busca alternativas a los combustibles fósiles, aunque su desarrollo depende tanto de la adaptación de la infraestructura como de las reglas que establezca el gobierno mexicano.

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“En Pemex ya iniciamos el primer estudio de factibilidad técnica para una biorefinería proyectada a construirse en el sureste del país. La capacidad estimada que pretendemos diseñar en esa planta es para una capacidad de 5,000 barriles diarios”, comentó Jorge García De La Cruz, subdirector de Tecnologías y Energías Alternativas de Pemex, durante el SAF Summit México 2026.

La ubicación responde, al menos en parte, a la disponibilidad regional de materia prima, ya que Veracruz concentra 80% de la producción nacional de caña de azúcar. Sin embargo, contar con recursos agrícolas no resuelve por sí solo la viabilidad de una biorefinería.

La infraestructura existente, la vía más rápida

El funcionario aceptó que la experiencia mundial de la industria petrolera indica que, el camino más rápido para producir SAF es el coprocesamiento en refinerías ya existentes, de tal manera que el desafío es “adaptar técnica y oportunamente” las instalaciones de la petrolera mexicana.

Resaltó que en países como Brasil y Colombia, las políticas públicas, con lo que llamó “mandatos de mezclas progresivos y hojas de rutas nacionales robustas”, han sido clave para el impulso del SAF, por lo que la estatal espera que se cuente con una estrategia similar en el país.

“En México el principal desafío es consolidar un marco normativo e institucional armonizable. Necesitamos reglas claras de certificación bajo el esquema CORSIA e incentivos fiscales y económicos que mitiguen el diferencial del precio inicial del SAF frente a la turbosina fósil”, expresó.

De acuerdo con De La Cruz, el estudio se está realizando a título gratuito, además de que fue financiero por un banco externo, y los resultados, una vez que se tengan, se darán a conocer a la prensa en el país.

Para que la producción de SAF sea un proyecto exitoso, subrayó que es necesario contar con estudios de prediseño de ingeniería, así como evaluaciones rigurosas de sostenibilidad para acreditar el origen de la materia prima y la adopción de tecnologías aprobadas a nivel global.

A nivel global, el SAF enfrenta el reto de que su historia la está escribiendo prácticamente a tiempo real, ya que las economías alrededor del mundo han estado tratando de encontrar la mejor ruta para su producción, que ha ameritado cuantiosas cantidades de inversión, mientras los avances se dan a cuenta gotas.

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De acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo ( IATA ), este año la producción mundial de SAF será de alrededor de 2.4 millones de toneladas, lo que representará solo el 0.8% del total del uso de combustible de aviación . Mientras tanto, en México, se tiene conocimiento que el reto no es menor.

“El éxito del SAF requiere que la empresa del Estado actúe en absoluta sincronía con la política pública y la tecnología global. En PEMEX estamos listos para hacer las adecuaciones que correspondan en nuestras instalaciones, pero necesitamos también construir reglas claras para concretar la viabilidad de estos proyectos”, aseguró.

Sin fecha para la producción

Aunque los planes para producir SAF en México están empezando a ver la luz en México, todavía no hay una fecha exacta de cuándo podría empezar a materializarse esto en el país.

Tania Carro, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destaca que si bien hay coordinación entre diferentes dependencias, porque existe el interés de producir SAF en México, aún no hay un plazo de cuándo pueda llevarse a cabo.

“Lo que estamos construyendo ahorita es la ruta. Esa hoja de ruta que nos permita ya establecer periodos más precisos para para poder compartirlos con todos ustedes… estamos analizando eh las condiciones en las que está México para poder ya iniciar con todo este proceso”

Al ser cuestionada sobre el papel de las aerolíneas, la funcionaria subrayó que éstas también están interesadas en que se desarrolle el SAF en México, de tal manera que el esfuerzo detrás del impulso de los biocombustibles de aviación en el país también está involucrada la iniciativa privada.

“Le tienen que entrar todos. Hay disposición de las aerolíneas, de los grupos aeroportuarios. Por eso decimos que es un trabajo en conjunto con la industria, porque todos tienen de alguna u otra forma tareas y responsabilidades y aportaciones que hacer en esa materia”.

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