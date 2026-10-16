Pemex concentra la demanda de combustibles y presiona el abasto en gasolineras

El problema es que la petrolera puede ofrecer condiciones de venta que los importadores privados no están en posición de igualar. Mientras Pemex vende a precios más bajos en sus terminales de reparto, las empresas que traen combustibles del extranjero deben adquirirlos a valores de mercado, lo que reduce su competitividad y lleva a las estaciones de servicio a buscar un mayor volumen de suministro en la empresa estatal.

Desde abril y hasta octubre, la diferencia entre los precios de mayoreo de Pemex y los de los proveedores privados se amplió. De acuerdo con PetroIntelligence, la gasolina regular de los importadores cuesta 4.86 pesos por litro más que la de Pemex, mientras que la brecha alcanza 3.72 pesos en la premium y 2.76 pesos en el diésel.

“Esta diferencia ha incentivado a las estaciones a adquirir un mayor volumen de combustible de Pemex, lo que ha incrementado la presión sobre su capacidad de suministro y ha contribuido a las condiciones de abasto débil ”, expuso la consultora.

La concentración de las compras también deja en una posición complicada a las estaciones que dependen de contratos con proveedores privados. Aunque algunas tienen acuerdos de suministro mixto, el diferencial de precios las incentiva a comprar a Pemex todo el combustible que puedan, lo que aumenta la demanda sobre su infraestructura de distribución.

“Desde el pacto voluntario empezamos a ver un precio masivo en los precios internacionales y Pemex es el único que los ha contenido. Eso ocasiona que todos los privados que importan prácticamente estén fuera de mercado”, explicó Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, en entrevista.

"Nadie les quiere comprar a los importadores a menos que tengan un contrato comercial que los obligue. Aquellas que tienen contratos de suministro mixto básicamente le están comprando todo a Pemex", añadió.

Los precios contenidos elevan la presión sobre Pemex

El reto de mantener los combustibles por debajo de los precios internacionales también depende de los estímulos fiscales. El precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.20 pesos por litro, el de la premium es de 28.60 pesos y el del diésel, de 27 pesos.