México importa 40% de su consumo de diésel y enfrenta riesgo en el abasto

En total, las importaciones cubrieron 38% del consumo nacional durante el primer semestre. Estados Unidos fue el principal origen, pues abastece el 98% de las compras al exterior. Esta dependencia deja al país expuesto tanto a los movimientos internacionales de precios como a eventuales restricciones en el suministro.

Al 29 de septiembre, el precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos llegó a 6.43 dólares por galón, desde 5.60 dólares un mes antes, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA). El 22 de septiembre alcanzó un máximo histórico de 6.53 dólares.

En México, el precio está contenido por los estímulos fiscales de la Secretaría de Hacienda y los descuentos que aplica Pemex. Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, Hacienda estableció un estímulo de 100% al IEPS del diésel, equivalente a 7.36 pesos por litro, además de un estímulo complementario de 1.18 pesos.

En conjunto, los estímulos representan 8.54 pesos por litro . Sin ellos, el precio calculado para México sería de alrededor de 35.55 pesos por litro, casi 5 pesos por encima del precio promedio estadounidense convertido a moneda mexicana que se reporta para ese periodo.

Estados Unidos abre otro frente de riesgo

A la presión sobre los precios, ahora se suma el riesgo de una restricción en el suministro. Esto luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expresó la semana pasada su respaldo a una prohibición de las exportaciones de diésel durante un periodo de 90 días, en medio del incremento de los precios del combustible.

“Yo también he abogado por eso. He dicho que no enviemos diésel. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles”, declaró Trump a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que el gobierno analiza la posibilidad y sus efectos sobre el mercado internacional.

“Estamos estudiando si eso es viable en función de la capacidad global de refinación y si una prohibición total o parcial sería eficaz”, dijo Bessent.