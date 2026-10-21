En México ya circula un mini auto eléctrico que no es Olinia, tiene modo deportivo y hasta 200 km de autonomía

Zacua lleva años fabricando autos eléctricos en Puebla





(zacua.com)

Zacua nació en 2017 como una marca de Motores Limpios S.A. de C.V. y abrió su planta de ensamblaje en Puebla en 2018.

A diferencia de una fábrica convencional de gran volumen, cada vehículo se arma a mano y la línea tiene capacidad promedio para producir una unidad por día.

MX2 y MX3 miden 3.06 metros de largo, 1.77 metros de ancho y 1.44 metros de alto, pesan 685 kilogramos y tienen espacio para conductor y acompañante.

Sus dimensiones también se reflejan en la maniobrabilidad. El radio de giro es de 4 metros, pensado para calles estrechas, vueltas cerradas y espacios reducidos de estacionamiento.



¿Cómo son el Zacua MX2 y MX3?





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Ambos modelos utilizan una batería de litio-ferrofosfato de 18 kWh y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 34 kW, equivalentes a unos 45.6 caballos de fuerza, además de 87 Nm de torque.

Con esa configuración alcanzan una autonomía nominal de 200 kilómetros por carga y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 85 km/h.

El conductor puede elegir entre tres modos de manejo:

- ECO: prioriza el ahorro de energía

- Standard: mantiene una respuesta equilibrada

- Sprint: modifica la entrega de potencia para ofrecer una respuesta más dinámica, similar a un modo de manejo deportivo, pero adaptado a las capacidades y condiciones de este tipo de vehículo.

La batería requiere alrededor de ocho horas para cargarse completamente y utiliza un conector SAE J1772. Zacua permite instalar un cargador en casa o empresa y también tien compatibilidad con infraestructura pública, incluidos alrededor de 400 puntos asociados con COPEMSA.

En el sistema de frenado incorpora discos en las cuatro ruedas, ABS y frenado regenerativo, que aprovecha parte de la energía producida durante las desaceleraciones para devolverla a la batería.