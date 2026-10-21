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En México ya circula un mini auto eléctrico que no es Olinia, tiene modo deportivo y hasta 200 km de autonomía

Zacua ensambla en Puebla dos mini eléctricos bajo pedido, mientras Olinia todavía prepara su llegada al mercado mexicano.
mié 21 octubre 2026 07:09 PM
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Olinia Uno y Zacua MX3 estacionados frente a frente en una calle de la Ciudad de México, rodeados de edificios y vehículos urbanos.
Aunque ambos apuestan por la movilidad eléctrica urbana en México, Zacua y Olinia parten de propuestas distintas en capacidad, desempeño y tipo de uso. (Expansión|Gemini)

Mientras México prepara la llegada de Olinia , otro mini auto eléctrico de desarrollo nacional ya se fabrica y circula en el país.

Se trata de Zacua, una marca mexicana que produce los modelos MX2 y MX3 en Puebla mediante un proceso artesanal y bajo pedido.

Ambos fueron concebidos para desplazamientos urbanos y comparten prácticamente toda su mecánica, aunque su propuesta se aleja en varios puntos del vehículo que prepara el Gobierno federal.

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Zacua lleva años fabricando autos eléctricos en Puebla


Fábrica de los autos eléctricos mexicanos Zacua, ubicada en Puebla y en operación desde 2018.
(zacua.com)

Zacua nació en 2017 como una marca de Motores Limpios S.A. de C.V. y abrió su planta de ensamblaje en Puebla en 2018.

A diferencia de una fábrica convencional de gran volumen, cada vehículo se arma a mano y la línea tiene capacidad promedio para producir una unidad por día.

MX2 y MX3 miden 3.06 metros de largo, 1.77 metros de ancho y 1.44 metros de alto, pesan 685 kilogramos y tienen espacio para conductor y acompañante.

Sus dimensiones también se reflejan en la maniobrabilidad. El radio de giro es de 4 metros, pensado para calles estrechas, vueltas cerradas y espacios reducidos de estacionamiento.

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¿Cómo son el Zacua MX2 y MX3?


Zacua MX2, auto eléctrico mexicano de dos plazas, en color negro y visto completamente de perfil; destaca su carrocería compacta de 3.06 metros, diseño urbano de tres puertas y rines de aleación.
(zacua.com)

Ambos modelos utilizan una batería de litio-ferrofosfato de 18 kWh y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 34 kW, equivalentes a unos 45.6 caballos de fuerza, además de 87 Nm de torque.

Con esa configuración alcanzan una autonomía nominal de 200 kilómetros por carga y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 85 km/h.

El conductor puede elegir entre tres modos de manejo:

- ECO: prioriza el ahorro de energía

- Standard: mantiene una respuesta equilibrada

- Sprint: modifica la entrega de potencia para ofrecer una respuesta más dinámica, similar a un modo de manejo deportivo, pero adaptado a las capacidades y condiciones de este tipo de vehículo.

La batería requiere alrededor de ocho horas para cargarse completamente y utiliza un conector SAE J1772. Zacua permite instalar un cargador en casa o empresa y también tien compatibilidad con infraestructura pública, incluidos alrededor de 400 puntos asociados con COPEMSA.

En el sistema de frenado incorpora discos en las cuatro ruedas, ABS y frenado regenerativo, que aprovecha parte de la energía producida durante las desaceleraciones para devolverla a la batería.

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La cajuela es la principal diferencia entre MX2 y MX3

Aunque comparten dimensiones, batería, motor y desempeño, los dos Zacua no ofrecen el mismo espacio para equipaje.

El MX2 tiene una cajuela de 247.5 litros, mientras que el MX3 aumenta la capacidad hasta 487.5 litros sin modificar los 3.06 metros de longitud.

La estructura combina un chasis de aluminio con una carrocería de copolímero ABS termoformado, material que cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta.

Dentro de la cabina hay una pantalla que permite consultar información como la temperatura del motor y de la unidad electrónica. También incorpora controles digitales para el desempañador y la apertura eléctrica de la cajuela.

El mantenimiento preventivo está programado cada dos años en talleres autorizados.

Las fichas proporcionadas no confirman asistencias como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia o monitoreo de punto ciego. Tampoco especifican bolsas de aire ni una aplicación móvil vinculada al vehículo.

Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
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Zacua y Olinia están pensados para necesidades distintas

Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
El Olinia de pasajeros fue sometido a pruebas de desempeño y autonomía en los laboratorios del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. (Gaceta Politécnica)

Aunque ambos son vehículos eléctricos compactos desarrollados en México, su planteamiento no es el mismo.

Zacua ofrece dos plazas y está orientado principalmente al transporte personal. El Olinia Uno contempla espacio para seis ocupantes con cinturón de seguridad, por lo que busca atender traslados familiares, comunitarios o de transporte local.

Su diseño también considera puertas de apertura amplia y espacio para llevar una silla de ruedas desplegada junto con el conductor y un acompañante.

La recarga sigue filosofías distintas. Olinia está diseñado para conectarse directamente a contactos domésticos de 110 o 220 volts, mientras Zacua utiliza el estándar SAE J1772 para cargadores residenciales y puntos públicos compatibles.

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¿En qué destaca Zacua frente a Olinia?

Las diferencias aparecen con mayor claridad al comparar las especificaciones anunciadas para ambos vehículos:

Zacua

- Autonomía: 200 km

- Velocidad máxima: 85 km/h

- Motor: 34 kW

- Batería: 18 kWh.

Olinia Uno

- Autonomía: más de 100 km estimados

- Velocidad máxima: 50 km/h

- Motor: 13 kW

- Batería: 14.7 kWh.

Zacua también incorpora los modos de conducción, mientras Olinia no incorpora estos cambios.

También hay una diferencia importante en el precio. Los modelos Zacua MX2 y MX3 tuvieron un costo de 499,900 pesos, mientras que el Olinia Uno fue anunciado con un precio inicial de 150,000 pesos.

Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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