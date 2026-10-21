En México ya circula un mini auto eléctrico que no es Olinia, tiene modo deportivo y hasta 200 km de autonomía

Ambos modelos utilizan una batería de litio-ferrofosfato de 18 kWh y un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes que entrega 34 kW, equivalentes a unos 45.6 caballos de fuerza, además de 87 Nm de torque.
Con esa configuración alcanzan una autonomía nominal de 200 kilómetros por carga y una velocidad máxima limitada electrónicamente a 85 km/h.
El conductor puede elegir entre tres modos de manejo:
- ECO: prioriza el ahorro de energía
- Standard: mantiene una respuesta equilibrada
- Sprint: modifica la entrega de potencia para ofrecer una respuesta más dinámica, similar a un modo de manejo deportivo, pero adaptado a las capacidades y condiciones de este tipo de vehículo.
La batería requiere alrededor de ocho horas para cargarse completamente y utiliza un conector SAE J1772. Zacua permite instalar un cargador en casa o empresa y también tien compatibilidad con infraestructura pública, incluidos alrededor de 400 puntos asociados con COPEMSA.
En el sistema de frenado incorpora discos en las cuatro ruedas, ABS y frenado regenerativo, que aprovecha parte de la energía producida durante las desaceleraciones para devolverla a la batería.
Publicidad
La cajuela es la principal diferencia entre MX2 y MX3
Aunque comparten dimensiones, batería, motor y desempeño, los dos Zacua no ofrecen el mismo espacio para equipaje.
El MX2 tiene una cajuela de 247.5 litros, mientras que el MX3 aumenta la capacidad hasta 487.5 litros sin modificar los 3.06 metros de longitud.
La estructura combina un chasis de aluminio con una carrocería de copolímero ABS termoformado, material que cuenta con tratamiento contra rayos ultravioleta.
Dentro de la cabina hay una pantalla que permite consultar información como la temperatura del motor y de la unidad electrónica. También incorpora controles digitales para el desempañador y la apertura eléctrica de la cajuela.
El mantenimiento preventivo está programado cada dos años en talleres autorizados.
Las fichas proporcionadas no confirman asistencias como mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia o monitoreo de punto ciego. Tampoco especifican bolsas de aire ni una aplicación móvil vinculada al vehículo.
Zacua y Olinia están pensados para necesidades distintas
Aunque ambos son vehículos eléctricos compactos desarrollados en México, su planteamiento no es el mismo.
Zacua ofrece dos plazas y está orientado principalmente al transporte personal. El Olinia Uno contempla espacio para seis ocupantes con cinturón de seguridad, por lo que busca atender traslados familiares, comunitarios o de transporte local.
Su diseño también considera puertas de apertura amplia y espacio para llevar una silla de ruedas desplegada junto con el conductor y un acompañante.
La recarga sigue filosofías distintas. Olinia está diseñado para conectarse directamente a contactos domésticos de 110 o 220 volts, mientras Zacua utiliza el estándar SAE J1772 para cargadores residenciales y puntos públicos compatibles.
Publicidad
¿En qué destaca Zacua frente a Olinia?
Las diferencias aparecen con mayor claridad al comparar las especificaciones anunciadas para ambos vehículos:
Zacua
- Autonomía: 200 km
- Velocidad máxima: 85 km/h
- Motor: 34 kW
- Batería: 18 kWh.
Olinia Uno
- Autonomía: más de 100 km estimados
- Velocidad máxima: 50 km/h
- Motor: 13 kW
- Batería: 14.7 kWh.
Zacua también incorpora los modos de conducción, mientras Olinia no incorpora estos cambios.
También hay una diferencia importante en el precio. Los modelos Zacua MX2 y MX3 tuvieron un costo de 499,900 pesos, mientras que el Olinia Uno fue anunciado con un precio inicial de 150,000 pesos.