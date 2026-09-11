JAC E10X se corona como el eléctrico más barato de México, y además te libra de la verificación para siempre

JAC baja la barrera para comprar un auto eléctrico

Con un precio de 371,000 pesos, el JAC E10X se convierte en el eléctrico más barato del segmento de entrada en México. El Geely EX2 le sigue con 389,900 pesos, mientras que el BYD Dolphin Mini se ofrece en 399,800 pesos.

Antes de 2024, algunos eléctricos superaban los 700,000 pesos, una cantidad que podía colocarlos por encima de vehículos de combustión más grandes o mejor equipados dentro de una misma marca. Esa diferencia dificultaba justificar la compra de un modelo eléctrico pequeño frente a otras alternativas disponibles por un presupuesto similar.

Los fabricantes chinos cambiaron el precio de entrada

El punto de quiebre llegó con el BYD Dolphin Mini, que aterrizó en México a mediados de 2024 con un precio de 358,800 pesos. Su tarifa prácticamente se colocó al nivel de un Nissan March, cuya versión más equipada costaba entonces 354,900 pesos.

Después de ese lanzamiento, JAC y Renault redujeron los precios de sus respectivos eléctricos. El E10X y el Kwid E-Tech pasaron de ubicarse cerca de los 500,000 pesos a venderse por debajo de los 400,000.

Parte de esta transformación está relacionada con la forma en que fueron concebidos los vehículos. Mientras la industria tradicional adaptó modelos pensados inicialmente para motores de combustión, fabricantes chinos desarrollaron eléctricos desde cero y combinaron ese conocimiento con una escala de producción mayor.

El cambio también se reflejó en las ventas. De acuerdo con datos del Inegi, entre 2023 y 2024 la comercialización de vehículos eléctricos aumentó 122.8%, al pasar de 14,043 a 31,293 unidades.



Tener un eléctrico también cambia algunos costos

El precio de compra no es el único factor que modifica la cuenta final para el propietario. Los vehículos eléctricos están exentos del pago de Tenencia, con una tasa de 0%, y tampoco pagan el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).