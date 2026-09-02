¿Olinia de verdad es eficiente? La calificación de un experto del IPN al probar el auto eléctrico mexicano

Así puso a prueba el IPN al Olinia





Olinia, el auto eléctrico mexicano enfocado en movilidad de última milla. (olinia.auto)

Durante tres días, el Olinia de pasajeros fue sometido a pruebas en el Laboratorio de Tren Motriz del CIITA Puebla , donde los especialistas utilizaron un dinamómetro de chasís para evaluar su comportamiento bajo diferentes condiciones.

El vehículo fue probado con y sin peso, a velocidades constantes y variables y con distintos niveles de pendiente. El equipo también realizó ejercicios de mayor exigencia para conocer la respuesta del automóvil cuando aumenta la demanda.

Mario Alberto Grave Capistrán, responsable de los laboratorios de Tren Motriz y de Conformidad de Carga para Electromovilidad, explicó el objetivo de estas pruebas:

“Con este equipo medimos la potencia de salida de las unidades; no sólo es la evaluación de motor, sino todo el comportamiento del vehículo”.

El dinamómetro permite analizar variables como potencia, torque y revoluciones por minuto, además de comparar la información del tablero con los registros obtenidos mediante un software especializado.



Entre los ejercicios realizados estuvieron las llamadas pruebas de abuso, que llevan al vehículo a niveles máximos de exigencia. También se utilizaron “corrientes parásitas” para generar resistencia al movimiento y se aplicaron diferentes pendientes.

“Al llevar a su máxima exigencia a los vehículos (pruebas de abuso), conocemos las capacidades y el desempeño de las unidades de transporte”.

El especialista del IPN ya dio su veredicto tras manejarlo

Tomás Garduño Pérez tuvo contacto directo con el auto durante el recorrido en el circuito del CIITA Puebla. Después de conducirlo, calificó la experiencia como satisfactoria y destacó varios aspectos de su comportamiento.

“Es un vehículo muy silencioso, como son los autos eléctricos; se maneja bien, soportó el peso con el personal que me acompañó en este paseo; los espacios están cómodos y va a ser muy buena opción para las familias mexicanas que lo necesitan”.