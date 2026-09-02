¿Olinia de verdad es eficiente? La calificación de un experto del IPN al probar el auto eléctrico mexicano

El Olinia ya pasó por una de sus primeras evaluaciones técnicas antes de llegar a las calles de México, pero queda una pregunta sobre la mesa: ¿de verdad es eficiente?
El automóvil eléctrico de pasajeros fue llevado al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA), Unidad Puebla, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde especialistas analizaron su desempeño energético y comportamiento bajo diferentes condiciones de manejo.
El vehículo fue probado con y sin peso, a velocidades constantes y variables y con distintos niveles de pendiente. El equipo también realizó ejercicios de mayor exigencia para conocer la respuesta del automóvil cuando aumenta la demanda.
Mario Alberto Grave Capistrán, responsable de los laboratorios de Tren Motriz y de Conformidad de Carga para Electromovilidad, explicó el objetivo de estas pruebas:
“Con este equipo medimos la potencia de salida de las unidades; no sólo es la evaluación de motor, sino todo el comportamiento del vehículo”.
El dinamómetro permite analizar variables como potencia, torque y revoluciones por minuto, además de comparar la información del tablero con los registros obtenidos mediante un software especializado.
Entre los ejercicios realizados estuvieron las llamadas pruebas de abuso, que llevan al vehículo a niveles máximos de exigencia. También se utilizaron “corrientes parásitas” para generar resistencia al movimiento y se aplicaron diferentes pendientes.
“Al llevar a su máxima exigencia a los vehículos (pruebas de abuso), conocemos las capacidades y el desempeño de las unidades de transporte”.
El especialista del IPN ya dio su veredicto tras manejarlo
Tomás Garduño Pérez tuvo contacto directo con el auto durante el recorrido en el circuito del CIITA Puebla. Después de conducirlo, calificó la experiencia como satisfactoria y destacó varios aspectos de su comportamiento.
“Es un vehículo muy silencioso, como son los autos eléctricos; se maneja bien, soportó el peso con el personal que me acompañó en este paseo; los espacios están cómodos y va a ser muy buena opción para las familias mexicanas que lo necesitan”.
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Su valoración apunta a un comportamiento favorable durante la conducción, particularmente por la respuesta del automóvil con ocupantes a bordo, su manejo y comodidad.
Las cifras oficiales ponen en contexto la prueba del Olinia
De acuerdo con las especificaciones oficiales del proyecto, el Olinia de pasajeros tendrá una autonomía de más de 125 kilómetros por carga, una batería de 14.7 kWh, un motor eléctrico de 13.5 kW y una velocidad máxima de 50 km/h.
También se plantea un costo de operación estimado de 49 centavos por kilómetro. El precio anunciado para el vehículo es de 150,000 pesos y su llegada está prevista para el verano de 2027.
Las pruebas del IPN muestran las condiciones bajo las cuales fue evaluado el automóvil: velocidades constantes y variables, diferentes niveles de carga y pendiente, ejercicios de máxima exigencia, revisión de los sistemas de carga y conducción en circuito.
En las pruebas realizadas, el artículo publicado no incluye una cifra específica de consumo energético o autonomía obtenida en el dinamómetro. Por ello, el dato oficial de más de 125 kilómetros por carga debe entenderse como una especificación del proyecto, mientras que la valoración de Garduño corresponde a su experiencia directa al conducirlo.
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Por ahora, el resultado más claro de esta evaluación es favorable en cuanto al comportamiento del automóvil y lo que promete en su ficha técnica.