Entre julio y septiembre, la compañía registró ventas netas por 106,061 millones de pesos, una caída de 1.3% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, al excluir el efecto del tipo de cambio, los ingresos crecieron 3.6%, impulsados por el crecimiento orgánico, una mezcla de precios favorable, volúmenes positivos y la contribución de adquisiciones recientes.

La utilidad neta mayoritaria aumentó 22.1%, a 4,109 millones de pesos, mientras que la utilidad de operación creció 10.5%, a 10,390 millones de pesos. La UAFIDA ajustada avanzó 5.5%, a 16,644 millones de pesos.

La compañía atribuyó la mejora de sus resultados a la evolución de las ventas, los menores costos de materias primas y las eficiencias de manufactura, principalmente en Estados Unidos, como parte de su proceso de transformación operativa.

“Continuamos generando crecimiento rentable, impulsado por una profunda conexión con nuestros consumidores, avances significativos en la transformación de Norteamérica y un excelente desempeño en México", dijo Alejandro Rodríguez Bas, Director General, citado en el documento.

Entramos a los últimos meses del año con confianza en nuestra estrategia, en nuestros equipos y en nuestra capacidad de crear valor para nuestros accionistas en el largo plazo Alejandro Rodríguez Bas

México destaca en el desempeño de Bimbo

México fue uno de los principales motores de crecimiento para la panificadora. Las ventas netas en el país aumentaron 5.2%, a 40,905 millones de pesos, con resultados favorables en botanas saladas, pan dulce, pastelitos y bollería.

Los canales de conveniencia y mayoreo también tuvieron un desempeño sobresaliente, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa.