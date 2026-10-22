La operación en México registró una UAFIDA ajustada de 9,152 millones de pesos, un crecimiento de 15.2% frente al tercer trimestre del año pasado. El resultado estuvo acompañado por una expansión de dos puntos porcentuales en su margen, hasta 22.4%.
Norteamérica reporta pérdidas cambiarias por el súper peso
En Estados Unidos y Canadá, las ventas crecieron 1% sin considerar el efecto cambiario, con lo que la región acumuló tres trimestres consecutivos de crecimiento.
El avance se produjo pese a menores volúmenes, mayores costos logísticos y el efecto de la apreciación del peso en los productos importados desde México.
La compañía destacó las ganancias de participación de mercado en categorías clave y los avances de su programa de transformación operativa.
La UAFIDA ajustada de la región disminuyó 2.7% en pesos, a 4,800 millones de pesos, aunque creció 5.5% al excluir el efecto cambiario.
Latinoamérica crece con el apoyo de Wickbold
Latinoamérica reportó el mayor crecimiento de ventas de las regiones de Bimbo, con un avance de 15.2% sin efecto cambiario. El resultado respondió a tendencias positivas de volumen y a la contribución de Wickbold, adquirida por la compañía.
Centroamérica, Argentina, Perú, Colombia y Chile destacaron por su desempeño. No obstante, la UAFIDA ajustada regional cayó 2.2% sin efecto cambiario, afectada principalmente por el entorno operativo en Brasil y los costos asociados a la integración de Wickbold.
En Europa, Asia y África, las ventas crecieron 2.1% sin efecto cambiario. El desempeño positivo de varias operaciones, entre ellas India, Reino Unido y Bimbo Adria, compensó parcialmente las condiciones adversas en Rumania y en el negocio de marca en China.
La generación de efectivo permitió a la compañía avanzar en el fortalecimiento de su balance. Durante los primeros nueve meses de 2026, Bimbo acumuló cerca de 17,000 millones de pesos de flujo libre de efectivo.
Al cierre de septiembre, la razón de deuda neta a UAFIDA ajustada se ubicó en 2.4 veces, frente a 2.8 veces al cierre de 2025.