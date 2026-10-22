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Bimbo aumenta 22% sus ganancias con México como motor de crecimiento

México aportó 38.6% de las ventas totales de Bimbo en el tercer trimestre, con ingresos por 40,905 millones de pesos, un crecimiento anual de 5.2% que contrastó con la caída de 1.3% de los ingresos consolidados.
jue 22 octubre 2026 09:12 PM
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Anaqueles de supermercado con distintas presentaciones de pan de caja de Bimbo, acompañados de una franja roja con la leyenda “Reporte trimestral”.
La panificadora comercializa distintas variedades de pan de caja, desde opciones blancas e integrales hasta productos de granos y semillas, en el mercado mexicano. (Foto: AFP.)

Grupo Bimbo registró resultados sólidos durante el tercer trimestre. La panificadora tuvo en México uno de sus principales motores de crecimiento en un periodo en el que la apreciación del peso restó valor a sus ventas internacionales y la operación en Norteamérica siguió enfrentando presiones por menores volúmenes.

La multinacional mexicana logró elevar sus ganancias con el apoyo de sus mercados, los menores costos de materias primas y las eficiencias operativas, de acuerdo con la información financiera enviada ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

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Entre julio y septiembre, la compañía registró ventas netas por 106,061 millones de pesos, una caída de 1.3% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, al excluir el efecto del tipo de cambio, los ingresos crecieron 3.6%, impulsados por el crecimiento orgánico, una mezcla de precios favorable, volúmenes positivos y la contribución de adquisiciones recientes.

La utilidad neta mayoritaria aumentó 22.1%, a 4,109 millones de pesos, mientras que la utilidad de operación creció 10.5%, a 10,390 millones de pesos. La UAFIDA ajustada avanzó 5.5%, a 16,644 millones de pesos.

La compañía atribuyó la mejora de sus resultados a la evolución de las ventas, los menores costos de materias primas y las eficiencias de manufactura, principalmente en Estados Unidos, como parte de su proceso de transformación operativa.

“Continuamos generando crecimiento rentable, impulsado por una profunda conexión con nuestros consumidores, avances significativos en la transformación de Norteamérica y un excelente desempeño en México", dijo Alejandro Rodríguez Bas, Director General, citado en el documento.

Entramos a los últimos meses del año con confianza en nuestra estrategia, en nuestros equipos y en nuestra capacidad de crear valor para nuestros accionistas en el largo plazo
Alejandro Rodríguez Bas

México destaca en el desempeño de Bimbo

México fue uno de los principales motores de crecimiento para la panificadora. Las ventas netas en el país aumentaron 5.2%, a 40,905 millones de pesos, con resultados favorables en botanas saladas, pan dulce, pastelitos y bollería.

Los canales de conveniencia y mayoreo también tuvieron un desempeño sobresaliente, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa.

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La operación en México registró una UAFIDA ajustada de 9,152 millones de pesos, un crecimiento de 15.2% frente al tercer trimestre del año pasado. El resultado estuvo acompañado por una expansión de dos puntos porcentuales en su margen, hasta 22.4%.

Norteamérica reporta pérdidas cambiarias por el súper peso

En Estados Unidos y Canadá, las ventas crecieron 1% sin considerar el efecto cambiario, con lo que la región acumuló tres trimestres consecutivos de crecimiento.

El avance se produjo pese a menores volúmenes, mayores costos logísticos y el efecto de la apreciación del peso en los productos importados desde México.

La compañía destacó las ganancias de participación de mercado en categorías clave y los avances de su programa de transformación operativa.

La UAFIDA ajustada de la región disminuyó 2.7% en pesos, a 4,800 millones de pesos, aunque creció 5.5% al excluir el efecto cambiario.

Latinoamérica crece con el apoyo de Wickbold

Latinoamérica reportó el mayor crecimiento de ventas de las regiones de Bimbo, con un avance de 15.2% sin efecto cambiario. El resultado respondió a tendencias positivas de volumen y a la contribución de Wickbold, adquirida por la compañía.

Centroamérica, Argentina, Perú, Colombia y Chile destacaron por su desempeño. No obstante, la UAFIDA ajustada regional cayó 2.2% sin efecto cambiario, afectada principalmente por el entorno operativo en Brasil y los costos asociados a la integración de Wickbold.

En Europa, Asia y África, las ventas crecieron 2.1% sin efecto cambiario. El desempeño positivo de varias operaciones, entre ellas India, Reino Unido y Bimbo Adria, compensó parcialmente las condiciones adversas en Rumania y en el negocio de marca en China.

La generación de efectivo permitió a la compañía avanzar en el fortalecimiento de su balance. Durante los primeros nueve meses de 2026, Bimbo acumuló cerca de 17,000 millones de pesos de flujo libre de efectivo.

Al cierre de septiembre, la razón de deuda neta a UAFIDA ajustada se ubicó en 2.4 veces, frente a 2.8 veces al cierre de 2025.

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La compañía también redujo 5.9% su resultado integral de financiamiento, a 3,142 millones de pesos, debido principalmente a un menor gasto por intereses neto y una menor pérdida cambiaria.

“El crecimiento orgánico se tradujo en una expansión de nuestros márgenes, que sumado a una sólida generación de Flujo Libre de Efectivo, nos permitió reducir aún más el apalancamiento”, dijo Diego Gaxiola, Director Global de Administración y Finanzas.

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GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. Reportes trimestrales

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