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Los 3 destinos que eligió Aeroméxico para estrenar sus nuevas rutas a partir de 2027

La aerolínea sugirió a sus clientes a revisar la disponibilidad de los vuelos que se estrenarán a partir de enero del próximo año. Estas son las ciudades.
lun 26 octubre 2026 02:02 PM
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Un avión de Aeroméxico de color blanco con vivos en la parte posterior en color azul en medio de las nubes.jpg
La aerolínea informó sobre las nuevas rutas a partir del próximo año. Recomienda a sus clientes consultar la disponibilidad de los vuelos. (Foto: Facebook Aeroméxico)

Aeroméxico informó sobre la ampliación de nuevas rutas rumbo a Estados Unidos (EU) y que arrancarán a partir de enero del próximo año, por lo que los usuarios de esta aerolínea mexicana pueden tomar en cuenta las fechas para planear sus próximas vacaciones.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló sobre los lugares y la fecha en la que estarán disponibles a los usuarios.

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¿Cuáles son las nuevas rutas de Aeroméxico a EU?

La primera de estas será desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto Internacional de Orange County, a partir del 11 de enero de 2027 con siete vuelos semanales.​

Las otras dos rutas también partirán desde la CDMX, uno rumbo a Fort Lauderdale, a partir del 14 de enero de 2027 con siete vuelos semanales y el otro destino será Portland a partir del 21 de enero de 2027 con siete vuelos semanales, de acuerdo a lo que informó la aerolínea a través de sus redes sociales.​

“Prepara las maletas porque, a partir de enero de 2027, Aeroméxico te lleva desde Ciudad de México a Orange County, Fort Lauderdale y Portland, cada una con un vuelo diario. ¿En cuál te vemos?”, preguntó la aerolínea.

Portland, Oregón

Portland es una importante ciudad ubicada en el estado de Oregón, caracterizada por su estructura gubernamental en constante evolución y su amplio catálogo de servicios públicos municipales.

En 2022, los votantes locales aprobaron cambios significativos en la carta constitucional de la ciudad con el propósito de aumentar el número de representantes electos y garantizar una mayor diversidad en la representación ciudadana.

La ciudad cuenta con una sección dedicada a la búsqueda de parques, instalaciones y reservas recreativas al aire libre. Los visitantes también pueden realizar recorrido por sus barrios y distritos, ya que se destaca la exploración de sus emblemáticos vecindarios distribuidos por sus distritos.

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Fort Lauderdale, Florida

Fort Lauderdale es una ciudad costera ubicada en la región sur del estado de Florida, ampliamente reconocida por sus extensas playas en el océano Atlántico, su variada oferta artística, eventos culturales y actividades de recreación.

Gracias a su intrincada red de canales navegables, los recorridos en góndola y el uso extendido de taxis acuáticos para desplazarse por la ciudad, es popularmente conocida bajo el sobrenombre de la “Venecia de América”.

El paisaje urbano de Fort Lauderdale se distingue por su paseo marítimo con características paredes blancas y senderos de adoquines situados frente a complejos resort y hoteles de lujo. Se ubica al norte de Port Everglades, la ciudad combina el turismo de playa con la gastronomía costera, la vida nocturna y las compras de alto nivel.

Para los entusiastas del deporte y la naturaleza, la ciudad ofrece facilidades para la natación y el entrenamiento en complejos de spa, así como la posibilidad de realizar excursiones hacia el oeste para recorrer el ecosistema natural de los Everglades a bordo de hidrodeslizadores.

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La Torre Eiffel en Francia y en el cielo, un avión de Aeroméxico.jpg
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Aeroméxico anuncia nuevas rutas a Europa y confirma fechas para ampliar sus vuelos desde México en 2027

Condado de Orange, California

Es una relevante demarcación condal situada en el sur de California, con una población aproximada de 3.2 millones de habitantes repartidos entre 34 ciudades.

Esta ciudad cuenta con diversos atractivos recreativos, naturales e históricos administrados por sus dependencias públicas:

  • Dana Point Harbor (Puerto de Dana Point): Un puerto y marina fundamental en la costa sur del condado, ideal para actividades marítimas, paseos náuticos y recreación junto al mar.
  • OC Parks (Red de Parques Regionales y Silvestres): Un extenso sistema de parques regionales, áreas recreativas y reservas de vida silvestre (Regional & Wilderness Parks) habilitadas para el senderismo, paseos y actividades al aire libre.
  • OC Zoo: Zoológico administrado por la división de parques del condado, enfocado en la exhibición y conservación de la fauna local.
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Aeroméxico ha sumado nuevas rutas a lo largo del año, en septiembre pasado anunció nuevas rutas a Europa y que también arrancarán en enero de 2027. Esta aerolínea llama a los usuarios a verificar en su página oficial sobre la disponibilidad de vuelos, rutas y desde qué aeropuertos salen.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Aerolíneas

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