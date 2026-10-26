Los 3 destinos que eligió Aeroméxico para estrenar sus nuevas rutas a partir de 2027

¿Cuáles son las nuevas rutas de Aeroméxico a EU?

La primera de estas será desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto Internacional de Orange County, a partir del 11 de enero de 2027 con siete vuelos semanales.​

Las otras dos rutas también partirán desde la CDMX, uno rumbo a Fort Lauderdale, a partir del 14 de enero de 2027 con siete vuelos semanales y el otro destino será Portland a partir del 21 de enero de 2027 con siete vuelos semanales, de acuerdo a lo que informó la aerolínea a través de sus redes sociales.​

“Prepara las maletas porque, a partir de enero de 2027, Aeroméxico te lleva desde Ciudad de México a Orange County, Fort Lauderdale y Portland, cada una con un vuelo diario. ¿En cuál te vemos?”, preguntó la aerolínea.



Portland, Oregón

Portland es una importante ciudad ubicada en el estado de Oregón, caracterizada por su estructura gubernamental en constante evolución y su amplio catálogo de servicios públicos municipales.

En 2022, los votantes locales aprobaron cambios significativos en la carta constitucional de la ciudad con el propósito de aumentar el número de representantes electos y garantizar una mayor diversidad en la representación ciudadana.

La ciudad cuenta con una sección dedicada a la búsqueda de parques, instalaciones y reservas recreativas al aire libre. Los visitantes también pueden realizar recorrido por sus barrios y distritos, ya que se destaca la exploración de sus emblemáticos vecindarios distribuidos por sus distritos.