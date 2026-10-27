Coca-Cola Femsa recupera ventas en México pese al alza de impuestos a las bebidas azucaradas

La presión sobre el bolsillo de los consumidores coincidió con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas. Para las bebidas saborizadas con azúcares añadidos, la cuota pasó de 1.64 a 3.0818 pesos por litro, mientras que para las bebidas con edulcorantes añadidos, incluidas las opciones light y zero, se estableció una cuota de 1.50 pesos por litro.

El ajuste fiscal elevó la presión sobre los precios finales y obligó a los consumidores a revisar sus decisiones de compra. En ese escenario, el comercio tradicional ganó terreno, pues los hogares buscaron opciones más económicas para administrar su gasto, una tendencia que también influyó en la composición de las ventas de la embotelladora.

La respuesta de Coca-Cola Femsa consistió en ajustar su estrategia de gestión de ingresos para mantener una posición competitiva sin renunciar al crecimiento. La compañía combinó estas medidas con iniciativas comerciales que contribuyeron a mejorar gradualmente el desempeño a lo largo del trimestre.

“En México, nuestra estrategia de gestión de ingresos nos permitió mantener una sólida posición competitiva e impulsar una mejora secuencial en nuestros resultados, a pesar de un entorno de consumo que se mantuvo desafiante durante el trimestre”, expuso Ian Craig, Director General, en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Los ingresos crecen pese a la presión sobre el consumo

A escala consolidada, Coca-Cola Femsa reportó ingresos totales por 79,718 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un aumento de 10.9% respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento estuvo impulsado por un mayor volumen de ventas y por las iniciativas de gestión de ingresos.

Los resultados estuvieron parcialmente contrarrestados por efectos desfavorables de mezcla de productos y por la conversión a pesos mexicanos de los resultados de la mayoría de las monedas en las que opera la compañía. Sin estos efectos cambiarios, los ingresos habrían aumentado 11.3%.

La mejora de los ingresos también se reflejó en la rentabilidad. La utilidad de operación creció 15.4%, hasta 11,874 millones de pesos, favorecida por un mayor apalancamiento operativo y eficiencias en gastos, particularmente en tecnologías de la información y rentas.

Estos ahorros permitieron compensar parcialmente los incrementos en los costos de fletes, mercadotecnia, mano de obra y mantenimiento.

Por su parte, la utilidad neta de la participación controladora aumentó 5.5%, hasta 6,233 millones de pesos, como resultado del avance de la utilidad operativa.

“Durante el tercer trimestre logramos un crecimiento de volumen de todas nuestras operaciones, alcanzamos un volumen récord para un tercer trimestre y continuamos ganando participación en el mercado”, comentó Craig.

Sudamérica también impulsa los resultados

Fuera de México y Centroamérica, Sudamérica registró un aumento de 14.7% en sus ingresos, con Brasil y Colombia entre los mercados que contribuyeron al desempeño regional.

Brasil mantuvo su fortaleza, con crecimiento de volumen en varias categorías y ganancias de participación de mercado. En Colombia, la compañía también reportó un avance sólido, aunque la administración señaló que la demanda estaba generando limitaciones en la oferta.

Guatemala y Argentina contribuyeron en menor medida a los resultados regionales.

“Sudamérica registró un sólido desempeño, impulsado por el crecimiento de doble dígito en la utilidad de operación de Brasil y Colombia. La aceleración de nuestra transformación digital y el dinamismo de nuestro amplio portafolio fortalecieron aún más nuestra posición de liderazgo”, expresó Craig.