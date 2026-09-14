De América Móvil a Cemex e Infonavit: las 20 empresas mexicanas más importantes que compiten en grandes ligas

México es un país con grandes empresas, tanto públicas como privadas, que tienen un peso importante en la economía nacional por los ingresos que generan y los empleos que concentran. Entre ellas, 20 compañías destacan por su tamaño y por la relevancia que tienen en el mercado mexicano.
La lista incluye compañías de sectores muy distintos, desde Pemex hasta América Móvil, de Carlos Slim, y Elektra, de Ricardo Salinas Pliego. A continuación, te contamos cuáles son las 20 empresas mexicanas más importantes, cuánto ingresan, cuántos empleados tienen y qué lugar ocupan dentro de la economía nacional. Las cifras de ingresos y empleados corresponden al cierre de 2025.
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1.- Petróleos Mexicanos (Pemex)
Lugar en el ranking de Expansión: 1
Ingresos: 1,528,538.8 millones de pesos
Empleados: 126,905
Con más de ocho décadas de historia, es la empresa pública encargada de explorar, producir, refinar, transportar, almacenar y comercializar hidrocarburos y sus derivados en México. Su operación es estratégica para el abastecimiento energético y para la economía nacional. Su enorme tamaño se refleja en que ocupa el primer lugar por ingresos dentro del ranking, aunque en 2026 reportó 8.6% menos ingresos que el año previo.
2.- América Móvil
Lugar en el ranking: 3
Ingresos: 943,638.4 millones de pesos
Empleados: 177,711
Propiedad del empresario Carlos Slim, es una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de México y América Latina. Opera marcas como Telcel, Telmex y Claro, y ofrece servicios de telefonía móvil, internet, conectividad y soluciones digitales en 22 países. Por su número de suscriptores y accesos, se encuentra entre las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo fuera de China e India.
3.- FEMSA
Lugar en el ranking: 4
Ingresos: 840,953.7 millones de pesos
Empleados: 368,776
Con 135 años de historia, es uno de los grupos empresariales más grandes de México y tiene presencia en 18 países. Su operación abarca negocios de retail, bebidas y servicios digitales, con marcas como OXXO y Coca-Cola FEMSA. La compañía mantiene una estrategia enfocada en fortalecer sus negocios líderes, crecer en mercados clave y generar valor a través de sus distintas unidades de negocio.
4.- Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Lugar en el ranking: 5
Ingresos: 679,463.3 millones de pesos
Empleados: 88,941
La empresa pública del Estado mexicano encargada de generar, transmitir, distribuir y suministrar energía eléctrica en el país. Su operación es estratégica para garantizar el abasto de electricidad y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Además de mantener una participación mayoritaria en la generación eléctrica, la CFE busca modernizar su infraestructura, mejorar su eficiencia y fortalecer sus finanzas.
5.- Grupo Financiero Banorte
Lugar en el ranking: 8
Ingresos: 521,729 millones de pesos
Empleados: 34,556
Es uno de los grupos financieros más importantes de México y destaca por la diversificación de sus negocios, que incluyen banca, seguros, pensiones, Afore, fondos de inversión y otros servicios financieros. Es el segundo grupo financiero más grande del país por cartera de crédito, además de ocupar el segundo lugar en créditos a gobiernos e hipotecarios. Una de sus principales ventajas es que, a diferencia de otros grandes bancos, sus decisiones se toman en México, sin depender de una matriz extranjera.
6.- Grupo Bimbo
Lugar en el ranking: 9
Ingresos: 426,951.7 millones de pesos
Empleados: 153,966
Con presencia en 99 países, es la empresa de panificación más grande del mundo y también tiene una fuerte participación en el mercado de botanas. Su portafolio incluye pan de caja, pan dulce, pastelitos, galletas, tortillas y botanas saladas, entre otros productos. La compañía opera directamente en 39 países y llega a otros 60 mediante socios estratégicos, con ventas globales superiores a 23,000 millones de dólares.
7.- Grupo Bal
Lugar en el ranking: 10
Ingresos: 375,478.3 millones de pesos
Empleados: 37,891
Es uno de los grupos empresariales más diversificados de México y reúne compañías de los sectores comercial, agropecuario, industrial, financiero, de salud y educativo. Entre sus empresas más representativas están Industrias Peñoles, El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Grupo Profuturo GNP y Valores Mexicanos Casa de Bolsa, además del ITAM. Su estructura permite que las distintas compañías compartan estrategias y capacidades para fortalecer sus operaciones.
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8.- Grupo México
Lugar en el ranking: 11
Ingresos: 349,379.1 millones de pesos
Empleados: 31,910
Uno de los grupos empresariales más importantes de México, con operaciones centradas en la producción de cobre, el transporte de carga y la infraestructura. Tiene presencia en México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, mientras que sus clientes se encuentran en América, Europa y Asia. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1966 y mantiene una posición destacada entre las empresas mexicanas de mayor valor.
9.- FEMSA Comercio (OXXO)
Lugar en el ranking: 12
Ingresos: 328,839.0 millones de pesos
Empleados: 200,000
Con negocios en proximidad, salud y combustibles, concentra marcas como OXXO, farmacias y OXXO GAS. Su división de Proximidad opera la mayor cadena de tiendas de formato pequeño en Latinoamérica, mientras que su negocio de Salud llegó a ser la segunda cadena de farmacias más grande de la región. En 2019, FEMSA Comercio tenía presencia en México, Colombia, Chile, Perú y otros mercados de Latinoamérica, con OXXO como su principal motor de crecimiento.
10.- Cemex
Lugar en el ranking: 13
Ingresos: 309,732.1 millones de pesos
Empleados: 39,462
Con 120 años de historia, Cemex se ha convertido en una de las principales compañías multinacionales de materiales para la construcción. Produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros materiales en más de 50 países, con presencia comercial en 60 mercados. En 2025, registró ventas netas globales por 16,132 millones de dólares, mientras que su estrategia combina crecimiento, eficiencia operativa e innovación con una apuesta por la descarbonización.
11.- Grupo Salinas
Lugar en el ranking: 14
Ingresos: 303,458.8 millones de pesos
Empleados: 81,379
Encabezado por Ricardo Salinas Pliego, reúne empresas de sectores como comercio, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación. Entre sus principales compañías están Grupo Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, Totalplay, Tiendas Neto e Italika. El conglomerado tiene operaciones en México, Estados Unidos, Centroamérica y otros mercados, con una estructura diversificada que le permite participar en distintas industrias.
12.- Grupo Coppel
Lugar en el ranking: 15
Ingresos: 296,773.0 millones de pesos
Empleados: 119,683
Con más de 80 años de historia, Coppel nació en 1941 en Culiacán, Sinaloa, cuando Luis Coppel Rivas abrió una pequeña tienda llamada El Regalo. La compañía evolucionó hacia un modelo que combina comercio y servicios financieros, con más de 1,800 tiendas en México y una fuerte apuesta por la digitalización y la omnicanalidad. Su oferta incluye productos para el hogar y uso personal, además de crédito y otras soluciones financieras.
13.- Grupo Comercial Chedraui
Lugar en el ranking: 16
Ingresos: 295,313.7 millones de pesos
Empleados: 78,014
Los orígenes de Chedraui se remontan a 1920, cuando Lázaro Chedraui Chaya y Anita Caram de Chedraui abrieron una tienda en Xalapa, Veracruz. Desde entonces, el grupo evolucionó hasta convertirse en uno de los principales operadores de autoservicio de México y Estados Unidos, con formatos como Chedraui, Súper Chedraui, Supercito, El Super, Fiesta y Smart & Final. Al cierre de junio de 2026, opera 728 tiendas en México y 384 en Estados Unidos.
14.- Coca-Cola FEMSA
Lugar en el ranking: 17
Ingresos: 291,745.7 millones de pesos
Empleados: 108,840
Principal embotelladora del sistema Coca-Cola por volumen de ventas, Coca-Cola FEMSA forma parte de FEMSA y concentra sus operaciones en la producción, distribución y comercialización de bebidas. Tiene presencia en nueve países de América Latina, donde atiende a más de 272 millones de personas mediante 56 plantas embotelladoras y 251 centros de distribución. En México cuenta con 17 plantas y 145 centros de distribución.
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15.- Americas Mining Corporation
Lugar en el ranking: 18
Ingresos: 279,590.2 millones de pesos
Empleados: No disponible
Con operaciones en México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, Americas Mining Corporation concentra sus actividades en minería, transporte e infraestructura. La compañía atiende mercados de América, Europa y Asia y forma parte de uno de los principales grupos mineros de México. En 2021 reportó ventas por 12,087 millones de dólares y una inversión de 934.6 millones de dólares.
16.- Arca Continental
Lugar en el ranking: 18
Ingresos: 257,926.0 millones de pesos
Empleados: 70,697
Con un siglo de historia, Arca Continental tiene sus raíces en 1926, cuando Manuel L. Barragán Escamilla obtuvo la primera licencia para producir y distribuir Coca-Cola en México. Actualmente, la compañía produce, distribuye y comercializa bebidas de Coca-Cola y botanas como Bokados, Inalecsa y Wise. Tiene operaciones en México, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Argentina, donde atiende a más de 130 millones de consumidores.
17.- Infonavit
Lugar en el ranking: 21
Ingresos: 241,862.0 millones de pesos
Empleados: 7,253
Creado en 1972 para cumplir con el derecho constitucional de los trabajadores a una vivienda, el Infonavit se convirtió en una de las principales instituciones de financiamiento habitacional de México. A lo largo de su historia ha ampliado sus programas para ofrecer créditos y otras soluciones de vivienda, además de administrar el ahorro de la subcuenta de vivienda de sus derechohabientes.
18.- Banamex
Lugar en el ranking: 23
Ingresos: 235,369.0 millones de pesos
Empleados: 30,658
Fundado en 1884 tras la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, Banamex es una de las instituciones financieras con mayor trayectoria en México. A lo largo de su historia introdujo productos como los préstamos personales, la primera tarjeta de crédito de México y Latinoamérica y el primer cajero automático del país. En 2001 fue adquirido por Citigroup y en 2016 adoptó la marca Citibanamex; actualmente opera nuevamente bajo el nombre de Banamex.
19.- Liverpool
Lugar en el ranking: 24
Ingresos: 229,137.0 millones de pesos
Empleados: 82,560
Con 176 años de historia, El Puerto de Liverpool ha evolucionado de una tienda departamental a un grupo con negocios comerciales, financieros e inmobiliarios. Opera las cadenas Liverpool y Suburbia, además de boutiques y otros formatos, y tiene presencia física y digital en los 32 estados de México. El grupo también participa en Unicomer, compañía de retail con operaciones en 26 países de América Latina.
20.- Grupo Elektra
Lugar en el ranking: 26
Ingresos: 215,355.9 millones de pesos
Empleados: 62,298
Fundado en 1950 como fabricante de transmisores de radio, Grupo Elektra evolucionó hacia el comercio especializado y los servicios financieros, con la apertura de su primera tienda Elektra en 1957. Actualmente opera más de 4,800 puntos de contacto en México con marcas como Elektra, Elektra Motos, Presta Prenda y Banco Azteca, además de tener operaciones en Estados Unidos y Centroamérica.
Las 20 empresas mexicanas más importantes concentran 8.95 billones de pesos
El dato conjunto permite dimensionar el peso de estas compañías sin confundir ingresos con aportación directa al PIB: las 20 acumularon 8.95 billones de pesos en ingresos durante 2025 y reportaron al menos 1.9 millones de empleos directos.
Su tamaño refleja la concentración de actividades clave para México, desde energía, electricidad y telecomunicaciones hasta banca, alimentos, comercio, construcción y minería.
También muestra que el poder de las grandes empresas no se limita a sus ventas: sus operaciones sostienen cadenas de proveedores, distribución, infraestructura y servicios que alcanzan buena parte de la economía.
En conjunto, el ranking retrata a un grupo reducido de compañías con capacidad para mover grandes volúmenes de dinero, empleo y actividad empresarial en el país.