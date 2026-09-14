De América Móvil a Cemex e Infonavit: las 20 empresas mexicanas más importantes que compiten en grandes ligas

15.- Americas Mining Corporation

Lugar en el ranking: 18

Ingresos: 279,590.2 millones de pesos

Empleados: No disponible

Con operaciones en México, Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, Americas Mining Corporation concentra sus actividades en minería, transporte e infraestructura. La compañía atiende mercados de América, Europa y Asia y forma parte de uno de los principales grupos mineros de México. En 2021 reportó ventas por 12,087 millones de dólares y una inversión de 934.6 millones de dólares.

Americas Mining Corporation concentra operaciones de minería, transporte e infraestructura en distintos países. (Caitlin O'Hara/REUTERS)

16.- Arca Continental

Lugar en el ranking: 18

Ingresos: 257,926.0 millones de pesos

Empleados: 70,697

Con un siglo de historia, Arca Continental tiene sus raíces en 1926, cuando Manuel L. Barragán Escamilla obtuvo la primera licencia para producir y distribuir Coca-Cola en México. Actualmente, la compañía produce, distribuye y comercializa bebidas de Coca-Cola y botanas como Bokados, Inalecsa y Wise. Tiene operaciones en México, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Argentina, donde atiende a más de 130 millones de consumidores.

Arca Continental figura entre las grandes embotelladoras mexicanas y mantiene operaciones en varios países. (Juan Rodrigo Llaguno)

17.- Infonavit

Lugar en el ranking: 21

Ingresos: 241,862.0 millones de pesos

Empleados: 7,253

Creado en 1972 para cumplir con el derecho constitucional de los trabajadores a una vivienda, el Infonavit se convirtió en una de las principales instituciones de financiamiento habitacional de México. A lo largo de su historia ha ampliado sus programas para ofrecer créditos y otras soluciones de vivienda, además de administrar el ahorro de la subcuenta de vivienda de sus derechohabientes.

El Infonavit destaca entre las instituciones mexicanas con mayores ingresos dentro del ranking de Expansión. (Moisés Pablo Nava)

18.- Banamex

Lugar en el ranking: 23

Ingresos: 235,369.0 millones de pesos

Empleados: 30,658

Fundado en 1884 tras la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, Banamex es una de las instituciones financieras con mayor trayectoria en México. A lo largo de su historia introdujo productos como los préstamos personales, la primera tarjeta de crédito de México y Latinoamérica y el primer cajero automático del país. En 2001 fue adquirido por Citigroup y en 2016 adoptó la marca Citibanamex; actualmente opera nuevamente bajo el nombre de Banamex.

Banamex es una de las instituciones financieras con mayor trayectoria y presencia en México.

19.- Liverpool

Lugar en el ranking: 24

Ingresos: 229,137.0 millones de pesos

Empleados: 82,560

Con 176 años de historia, El Puerto de Liverpool ha evolucionado de una tienda departamental a un grupo con negocios comerciales, financieros e inmobiliarios. Opera las cadenas Liverpool y Suburbia, además de boutiques y otros formatos, y tiene presencia física y digital en los 32 estados de México. El grupo también participa en Unicomer, compañía de retail con operaciones en 26 países de América Latina.

Liverpool forma parte de los grandes grupos de comercio y servicios financieros con presencia nacional. (foto: Liverpool/Facebook.)

20.- Grupo Elektra

Lugar en el ranking: 26

Ingresos: 215,355.9 millones de pesos

Empleados: 62,298

Fundado en 1950 como fabricante de transmisores de radio, Grupo Elektra evolucionó hacia el comercio especializado y los servicios financieros, con la apertura de su primera tienda Elektra en 1957. Actualmente opera más de 4,800 puntos de contacto en México con marcas como Elektra, Elektra Motos, Presta Prenda y Banco Azteca, además de tener operaciones en Estados Unidos y Centroamérica.

Grupo Elektra se encuentra entre las empresas mexicanas con mayores ingresos y una amplia presencia comercial. (Jesús Almazán)

Las 20 empresas mexicanas más importantes concentran 8.95 billones de pesos

El dato conjunto permite dimensionar el peso de estas compañías sin confundir ingresos con aportación directa al PIB: las 20 acumularon 8.95 billones de pesos en ingresos durante 2025 y reportaron al menos 1.9 millones de empleos directos.

Su tamaño refleja la concentración de actividades clave para México, desde energía, electricidad y telecomunicaciones hasta banca, alimentos, comercio, construcción y minería.

También muestra que el poder de las grandes empresas no se limita a sus ventas: sus operaciones sostienen cadenas de proveedores, distribución, infraestructura y servicios que alcanzan buena parte de la economía.

En conjunto, el ranking retrata a un grupo reducido de compañías con capacidad para mover grandes volúmenes de dinero, empleo y actividad empresarial en el país.