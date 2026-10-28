¿Cómo funcionan los cupos para importar carne de res y cerdo?

Los cupos publicados en enero de este año contemplaron inicialmente 70,000 toneladas de carne de res y 51,000 toneladas de carne de cerdo, de acuerdo con Hernández. Sin embargo, el esquema de licitación requirió reglas y procedimientos adicionales que se definieron durante los primeros meses del año. Las empresas comenzaron a gestionar sus pedidos entre marzo y abril, lo que redujo el tiempo disponible para aprovechar los volúmenes antes de que vencieran en diciembre.

La incertidumbre ahora se traslada al siguiente año. Para la industria, la falta de definiciones impide planear las compras internacionales, negociar con proveedores y programar los embarques con suficiente anticipación.

“Lo que quiere la industria es certidumbre. Certidumbre de saber que estas herramientas van a continuar porque son necesarias”, afirma Hernández.

Los cupos cubren una parte pequeña del consumo

Los cupos permiten importar carne sin pagar aranceles desde países con los que México no tiene un tratado de libre comercio, entre ellos Brasil. Hernández insiste en que su función es complementar la producción nacional y diversificar las fuentes de abastecimiento en un mercado donde el consumo crece más rápido que la oferta local.

Con base en los volúmenes y las cifras de consumo de 2025 proporcionados para este artículo, el cupo de carne de res equivale a alrededor de 2.2% de la demanda nacional, mientras que el de cerdo representa cerca de 2.1%.

El abasto autorizado es limitado frente al tamaño del mercado. En 2025, México consumió 2.3 millones de toneladas de carne de res y 3.5 millones de toneladas de cerdo.

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Los ganaderos nacionales han criticado la asignación de cupos en un contexto en el que ese mayor flujo de carne brasileña coincidió con el cierre temporal de la frontera de Estados Unidos al ganado mexicano por el gusano barrenador, lo que frenó las exportaciones de animales vivos y dejó más producto disponible dentro del país.

El cierre ocurrió por primera vez en noviembre de 2024 y la frontera reabrió parcialmente en febrero de 2025. En julio de ese mismo año volvió a cerrarse y posteriormente se anunció una reapertura gradual a partir de agosto de 2026.

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La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) calcula que estos bloqueos dejaron atrapadas en el mercado interno cerca de 35,000 toneladas mensuales de carne de res. “Hoy no hace falta carne de res en México”, afirmó Rogelio Pérez Sánchez, director de Planificación Estratégica de la CNOG.