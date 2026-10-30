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¿15 o 40 días de aguinaldo? La condición que hace que unos trabajadores reciban mucho más que otros

Detrás de una misma prestación hay reglas distintas que pueden cambiar por completo lo que cada persona recibe al cierre del año.
vie 30 octubre 2026 02:18 PM
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Hombre vestido con traje oscuro contando billetes mexicanos de 200 pesos con ambas manos.
La antigüedad por sí sola no aumenta los días de aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo; ese incremento debe provenir de un contrato, una prestación superior o un régimen distinto.
 (Expansión|ChatGPT)

Dos trabajadores pueden ganar exactamente lo mismo y recibir aguinaldos muy diferentes. Con un salario diario de 500 pesos, uno podría cobrar 7,500 pesos por esta prestación y otro 20,000, incluso si ambos laboraron durante todo el año.

La diferencia está en las condiciones que regulan cada relación de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece una cantidad mínima para el sector privado, pero contratos, prestaciones superiores y otros regímenes laborales pueden elevar considerablemente el número de días.

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¿Por qué unos reciben 15 días y otros 40 o más?

Para quienes están sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 87 establece un aguinaldo anual equivalente a “quince días de salario, por lo menos”.

Esa cantidad puede aumentar cuando existe una prestación superior reconocida por la empresa o pactada con el trabajador. Así pueden aparecer aguinaldos de 20, 30, 40 días o más dentro del propio sector privado.

Una situación distinta corresponde a los servidores públicos federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Su artículo 42 establece un aguinaldo mínimo de 40 días de salario, dividido en dos pagos: 50% antes del 15 de diciembre y el resto, a más tardar, el 15 de enero.

Por eso, recibir 40 días no siempre tiene el mismo origen. Para un empleado privado puede tratarse de una prestación superior; para un trabajador federal, la cantidad proviene directamente de su régimen legal.

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Cuándo los días adicionales se vuelven una obligación del patrón

Los días adicionales pueden surgir de distintas condiciones laborales y no necesariamente dependen del sueldo o de la antigüedad.

Entre las principales están:

- Contrato individual: los artículos 24 y 25 permiten establecer desde la contratación una prestación superior

- Contrato colectivo: los artículos 386 y 391 permiten pactar beneficios por encima de los mínimos legales

- Políticas o condiciones internas: una empresa puede incorporar un número mayor de días dentro de su paquete de prestaciones

- Práctica reiterada: una prestación superior entregada de manera continua puede incorporarse a las condiciones laborales, de acuerdo con el criterio señalado en el material con apoyo en el artículo 17

- Régimen laboral distinto: otras leyes pueden fijar directamente una cantidad superior, como ocurre con los trabajadores federales al servicio del Estado.

Acumular años en una empresa no aumenta automáticamente el aguinaldo previsto por la LFT. A diferencia de las vacaciones, la ley no contiene una escala que otorgue más días conforme crece la antigüedad.

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Un contrato colectivo sí puede hacerlo. Por ejemplo, puede reconocer 15 días durante los primeros años, 25 después de cierto periodo y 30 al superar determinada antigüedad. En ese caso, la diferencia nace del acuerdo laboral.

También pueden existir prestaciones distintas entre personal sindicalizado, de confianza o directivo. Los artículos 182 y 184 regulan aspectos de las condiciones aplicables a trabajadores de confianza y su relación con los contratos colectivos, por lo que la categoría puede influir cuando existen beneficios diferenciados.

Una vez que una prestación superior forma parte del contrato o de las condiciones laborales, el patrón no puede reducirla unilateralmente hasta el mínimo de 15 días con el argumento de que esa es la cantidad exigida por la ley.

Los artículos 33 y 394 protegen los derechos y condiciones laborales ya reconocidos. Cuando existen causas que justifiquen una modificación, los artículos 57 y 426 contemplan procedimientos específicos para solicitar cambios individuales o colectivos; no basta con que la empresa decida pagar menos.

Mujer adulta mayor cuenta billetes mexicanos de 500 pesos sobre una mesa, con varios billetes acomodados frente a ella.
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Cómo saber cuántos días te corresponden y cuánto vas a recibir

Para conocer el aguinaldo que te corresponde, primero debes revisar qué régimen laboral te aplica y cuántos días reconoce tu contrato o condiciones de trabajo. Con un salario diario de 500 pesos, el pago por un año completo sería:

- 15 días: 7,500 pesos

- 30 días: 15,000 pesos

- 40 días: 20,000 pesos

- 60 días: 30,000 pesos.

Con salario fijo, la cantidad se obtiene multiplicando la cuota diaria por los días de aguinaldo reconocidos. Los artículos 82 y 84 de la LFT regulan el salario, mientras que el material de referencia remite al artículo 89 para los casos con percepciones variables.

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Quienes trabajaron menos de un año también reciben la parte proporcional, como establece el artículo 87. Si la prestación de la empresa es superior, el cálculo debe hacerse con esos días y no reducirse al mínimo de 15.

Por ejemplo, una persona con salario diario de 500 pesos, derecho a 30 días de aguinaldo y 184 días trabajados tendría:

- Factor proporcional: 184 ÷ 365 = 0.5041

- Días de aguinaldo correspondientes: 15.12

- Pago aproximado: 7,561.64 pesos.

Por eso, antes de calcular el depósito conviene revisar cuántos días reconoce realmente la relación laboral: 15 pueden ser el mínimo, pero el contrato, las condiciones de trabajo o el régimen aplicable pueden establecer una cantidad mayor.

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aguinaldo Ley Federal del Trabajo

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