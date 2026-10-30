¿15 o 40 días de aguinaldo? La condición que hace que unos trabajadores reciban mucho más que otros

¿Por qué unos reciben 15 días y otros 40 o más?

Para quienes están sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 87 establece un aguinaldo anual equivalente a “quince días de salario, por lo menos”.

Esa cantidad puede aumentar cuando existe una prestación superior reconocida por la empresa o pactada con el trabajador. Así pueden aparecer aguinaldos de 20, 30, 40 días o más dentro del propio sector privado.

Una situación distinta corresponde a los servidores públicos federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Su artículo 42 establece un aguinaldo mínimo de 40 días de salario, dividido en dos pagos: 50% antes del 15 de diciembre y el resto, a más tardar, el 15 de enero.

Por eso, recibir 40 días no siempre tiene el mismo origen. Para un empleado privado puede tratarse de una prestación superior; para un trabajador federal, la cantidad proviene directamente de su régimen legal.



Cuándo los días adicionales se vuelven una obligación del patrón

Los días adicionales pueden surgir de distintas condiciones laborales y no necesariamente dependen del sueldo o de la antigüedad.

Entre las principales están:

- Contrato individual: los artículos 24 y 25 permiten establecer desde la contratación una prestación superior

- Contrato colectivo: los artículos 386 y 391 permiten pactar beneficios por encima de los mínimos legales

- Políticas o condiciones internas: una empresa puede incorporar un número mayor de días dentro de su paquete de prestaciones

- Práctica reiterada: una prestación superior entregada de manera continua puede incorporarse a las condiciones laborales, de acuerdo con el criterio señalado en el material con apoyo en el artículo 17

- Régimen laboral distinto: otras leyes pueden fijar directamente una cantidad superior, como ocurre con los trabajadores federales al servicio del Estado.

Acumular años en una empresa no aumenta automáticamente el aguinaldo previsto por la LFT. A diferencia de las vacaciones, la ley no contiene una escala que otorgue más días conforme crece la antigüedad.