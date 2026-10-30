¿Quién es Alejandro Soberón, el empresario que revolucionó los conciertos y trajo de vuelta la Fórmula 1 a México?

¿Quién es Luis Alejandro Soberón Kuri y cómo construyó su carrera empresarial?





Alejandro Soberon Kuri (Archivo Expansión)

Alejandro nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1960 dentro de una familia estrechamente vinculada con la UNAM. Su padre era académico de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Química y sus dos hermanos mayores también estudiaron en esa universidad.

A diferencia de ellos, eligió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Su padre respetó la decisión, aunque le entregó únicamente 200 pesos, equivalente a lo que entonces habría costado estudiar en la máxima casa de estudios. El resto tendría que conseguirlo por su cuenta.

Soberón encontró la manera vendiendo casas de interés social en Tulpetlac, Estado de México. Después de seis fines de semana de trabajo reunió suficiente dinero para pagar los primeros tres años de la carrera.

Para entonces ya tenía experiencia organizando eventos. Había comenzado a los 17 años con graduaciones, fiestas y cócteles escolares; más adelante produjo cerca de 30 películas antes de concentrarse en el entretenimiento en vivo.

Desde Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) desarrolló un negocio alrededor de la promoción de espectáculos, la operación de recintos y la venta de boletos, con proyectos como OCESA y Ticketmaster México.

Expansión reporta que CIE registra 5,448 millones de pesos en ventas y 866 empleados, además de cotizar en Bolsa. Alejandro también participa como consejero independiente de Banamex y América Móvil.

La decisión que terminaría cambiando la dimensión de su negocio llegó en 1993.



El proyecto que llevó los conciertos en México a otra escala

CIE había conseguido llevar por primera vez a Paul McCartney a México y necesitaba un recinto capaz de recibir entre 50,000 y 60,000 personas. La opción natural parecía ser el Estadio Azteca.