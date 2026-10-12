Checo Pérez y la apuesta en un hotel de Mónaco que terminó en 18 años de patrocinio

El análisis llegó hasta detalles como probar distintas posiciones en el monoplaza y el casco. Finalmente eligieron zonas con mayor presencia frente a las cámaras; Casanueva explicó que colocar la marca en la parte frontal del casco podía costar hasta 10 veces más que hacerlo en un costado o en la parte posterior.
La Fórmula 1 también se convirtió en una herramienta para acercarse a clientes. Interprotección aprovechaba las carreras para mostrarles la operación de los equipos, llevarlos a los pits y acercarlos a la dinámica de una competencia, de modo que el patrocinio funcionaba al mismo tiempo como publicidad y como espacio para generar relaciones comerciales.
Casanueva mantuvo la Dirección General hasta febrero de 2026, cuando Santiago Casanueva asumió el cargo. Juan Ignacio permaneció como presidente del Consejo de Administración, desde donde pasó a concentrarse en la expansión global del grupo, la relación con socios y clientes estratégicos y el relevo generacional de la compañía.
Interprotección creció hasta tener alcance en más de 150 países
Fundada hace 48 años, Interprotección se convirtió en el bróker de seguros más grande de Latinoamérica. Su operación abarca seguros y fianzas, reaseguro, microseguros y servicios de asistencia para distintos tipos de clientes.
La compañía cuenta con más de 1,000 especialistas y tiene alcance en más de 150 países mediante alianzas con firmas internacionales como Gallagher y Macquarie. A esa operación sumó una plataforma digital propia para llevar parte de la contratación y administración de seguros a canales en línea.
Fuera del negocio asegurador, también mantiene la Fundación INTERprotección, enfocada en proyectos de educación, salud y medio ambiente para niños de escasos recursos, además de iniciativas relacionadas con el impulso de talento mexicano en escenarios internacionales.