Checo Pérez y la apuesta en un hotel de Mónaco que terminó en 18 años de patrocinio

Tres victorias convirtieron una promesa en 18 años de patrocinio

Sergio “Checo” Pérez todavía competía en la Fórmula 3 británica cuando una estancia en Mónaco terminó acercándolo a Juan Ignacio Casanueva. René Hash hizo de intermediario y llevó al piloto con el empresario bajo una promesa directa: “Te voy a conseguir un patrocinador”, recordó Pérez durante una entrevista con Oso Trava en Cracks.

Casanueva puso una condición antes de comprometerse: “Si ganas las próximas tres carreras me hablas y te patrocino”. Checo interpretó el reto como una manera de quitárselo de encima, pero regresó a la pista y ganó las tres competencias que necesitaba para cumplirlo.

Pérez ni siquiera tenía el teléfono del empresario, así que volvió con Hash para pedírselo. Cuando le preguntó para qué lo quería, la respuesta fue suficiente: “Es que gané las tres carreras”. Casanueva respetó el acuerdo y aquella conversación terminó dando origen a una relación comercial que ha acompañado al piloto durante 18 años.

Con el tiempo, el vínculo también cambió de dimensión. “Hoy Interprotección es una empresa enorme; cuando empezamos no eran tan grandes”, contó Checo, quien resume lo que terminó significando aquella alianza de una forma todavía más personal: “Se volvió una familia, más que un patrocinador”.



Juan Ignacio Casanueva pasó dos décadas al frente de Interprotección

Juan Ignacio Casanueva estuvo cerca de dos décadas al frente de Interprotección como presidente y director general, pero su relación con Checo Pérez terminó teniendo un alcance mayor al patrocinio. El empresario convirtió la presencia del piloto en una forma de posicionar a la compañía y explicar qué tipo de riesgos podía cubrir.

En 2016 resumió esa estrategia con una frase: “Si podemos asegurar a un piloto de Fórmula Uno, que es un deporte de alto riesgo, entonces podemos asegurar cualquier cosa” . Para entonces, la imagen de Pérez ya formaba parte de la publicidad de Interprotección y la compañía había invertido cinco años en estudiar dónde colocar su logotipo para obtener mayor exposición durante las transmisiones.