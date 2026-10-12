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Checo Pérez y la apuesta en un hotel de Mónaco que terminó en 18 años de patrocinio

Antes de llegar a la F1, Checo buscaba apoyo para seguir en Europa. Una condición en Mónaco terminó cambiando su relación con Interprotección.
lun 12 octubre 2026 07:55 PM
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Sergio Pérez, de México, y Oracle Red Bull Racing camina por el paddock antes de las prácticas previas al Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 25 de octubre de 2024, en la Ciudad de México, México. (Foto: Jared C. Tilton/Getty
Interprotección convirtió la presencia de Checo Pérez en la Fórmula 1 en una herramienta de posicionamiento de marca y relación con clientes. (JARED C TILTON/Getty Images)

Antes de convertirse en piloto de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez necesitaba conseguir patrocinadores para mantener su carrera en Europa. Durante esa etapa, una estancia en Mónaco terminó cruzando su camino con el empresario Juan Ignacio Casanueva .

Pérez competía en la Fórmula 3 británica y todavía construía una trayectoria lejos de los grandes equipos. El encuentro fue breve, pero una apuesta y el desempeño del jalisciense en la pista terminaron por cambiar el rumbo de aquella conversación.

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Tres victorias convirtieron una promesa en 18 años de patrocinio

Sergio “Checo” Pérez todavía competía en la Fórmula 3 británica cuando una estancia en Mónaco terminó acercándolo a Juan Ignacio Casanueva. René Hash hizo de intermediario y llevó al piloto con el empresario bajo una promesa directa: “Te voy a conseguir un patrocinador”, recordó Pérez durante una entrevista con Oso Trava en Cracks.

Casanueva puso una condición antes de comprometerse: “Si ganas las próximas tres carreras me hablas y te patrocino”. Checo interpretó el reto como una manera de quitárselo de encima, pero regresó a la pista y ganó las tres competencias que necesitaba para cumplirlo.

Pérez ni siquiera tenía el teléfono del empresario, así que volvió con Hash para pedírselo. Cuando le preguntó para qué lo quería, la respuesta fue suficiente: “Es que gané las tres carreras”. Casanueva respetó el acuerdo y aquella conversación terminó dando origen a una relación comercial que ha acompañado al piloto durante 18 años.

Con el tiempo, el vínculo también cambió de dimensión. “Hoy Interprotección es una empresa enorme; cuando empezamos no eran tan grandes”, contó Checo, quien resume lo que terminó significando aquella alianza de una forma todavía más personal: “Se volvió una familia, más que un patrocinador”.

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Juan Ignacio Casanueva pasó dos décadas al frente de Interprotección

Juan Ignacio Casanueva estuvo cerca de dos décadas al frente de Interprotección como presidente y director general, pero su relación con Checo Pérez terminó teniendo un alcance mayor al patrocinio. El empresario convirtió la presencia del piloto en una forma de posicionar a la compañía y explicar qué tipo de riesgos podía cubrir.

En 2016 resumió esa estrategia con una frase: “Si podemos asegurar a un piloto de Fórmula Uno, que es un deporte de alto riesgo, entonces podemos asegurar cualquier cosa” . Para entonces, la imagen de Pérez ya formaba parte de la publicidad de Interprotección y la compañía había invertido cinco años en estudiar dónde colocar su logotipo para obtener mayor exposición durante las transmisiones.

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El análisis llegó hasta detalles como probar distintas posiciones en el monoplaza y el casco. Finalmente eligieron zonas con mayor presencia frente a las cámaras; Casanueva explicó que colocar la marca en la parte frontal del casco podía costar hasta 10 veces más que hacerlo en un costado o en la parte posterior.

La Fórmula 1 también se convirtió en una herramienta para acercarse a clientes. Interprotección aprovechaba las carreras para mostrarles la operación de los equipos, llevarlos a los pits y acercarlos a la dinámica de una competencia, de modo que el patrocinio funcionaba al mismo tiempo como publicidad y como espacio para generar relaciones comerciales.

Casanueva mantuvo la Dirección General hasta febrero de 2026, cuando Santiago Casanueva asumió el cargo. Juan Ignacio permaneció como presidente del Consejo de Administración, desde donde pasó a concentrarse en la expansión global del grupo, la relación con socios y clientes estratégicos y el relevo generacional de la compañía.

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Interprotección creció hasta tener alcance en más de 150 países

Fundada hace 48 años, Interprotección se convirtió en el bróker de seguros más grande de Latinoamérica. Su operación abarca seguros y fianzas, reaseguro, microseguros y servicios de asistencia para distintos tipos de clientes.

La compañía cuenta con más de 1,000 especialistas y tiene alcance en más de 150 países mediante alianzas con firmas internacionales como Gallagher y Macquarie. A esa operación sumó una plataforma digital propia para llevar parte de la contratación y administración de seguros a canales en línea.

Fuera del negocio asegurador, también mantiene la Fundación INTERprotección, enfocada en proyectos de educación, salud y medio ambiente para niños de escasos recursos, además de iniciativas relacionadas con el impulso de talento mexicano en escenarios internacionales.

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La empresa que Checo conoció cuando todavía buscaba recursos para sostener su carrera en Europa terminó creciendo al mismo tiempo que aquel patrocinio iniciado por una condición planteada en un hotel de Mónaco.

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