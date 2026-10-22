El trágico accidente que le dio su nombre al Autódromo Hermanos Rodríguez y tiene que ver con dos famosos pilotos de F1

El accidente que inició el cambio de nombre del autódromo

De acuerdo con la reconstrucción histórica del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), a finales de 1962 el entonces Autódromo de la Magdalena Mixiuhca recibió su primer Gran Premio de Fórmula 1. Aquella carrera todavía no daba puntos para el Campeonato Mundial, pero colocaba al circuito mexicano frente a la máxima categoría del automovilismo.

Ricardo y Pedro Rodríguez ya competían internacionalmente junto con otros pilotos mexicanos como Moisés Solana. Durante las pruebas previas a aquel Gran Premio, Ricardo buscaba conseguir el mejor tiempo para arrancar en la primera posición cuando perdió el control de un Lotus de la escudería Rob Walker al pasar por la curva Peraltada.

El monoplaza se estrelló violentamente en esa zona y Ricardo Rodríguez murió en el acto. La tragedia provocó cambios inmediatos tanto en la pista como en el nombre del recinto.



Una de las primeras medidas fue reducir la inclinación de la Peraltada a 9 grados para hacer menos peligroso el paso por esa curva. En 1963, apenas un año después del accidente, el presidente Adolfo López Mateos impulsó que el Autódromo de la Magdalena Mixiuhca comenzara a llamarse Autódromo Ricardo Rodríguez, nombre que quedó formalizado oficialmente en 1970.

Pedro continuó compitiendo después de la muerte de su hermano y se consolidó como otra de las grandes figuras mexicanas del automovilismo internacional. Su carrera también terminó de manera trágica: en 1971 murió en un accidente automovilístico en Alemania.

Un año después, en 1972, el presidente Luis Echeverría cambió nuevamente el nombre del recinto para homenajear a ambos pilotos. La denominación oficial pasó a ser Autódromo Hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, aunque con el tiempo se consolidó la forma actual: Autódromo Hermanos Rodríguez.