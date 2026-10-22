El trágico accidente que le dio su nombre al Autódromo Hermanos Rodríguez y tiene que ver con dos famosos pilotos de F1

Mucho antes de convertirse en una de las sedes más reconocidas de la Fórmula 1, el Autódromo Hermanos Rodríguez abrió en la Ciudad de México con otro nombre. Su identidad actual comenzó a construirse después de una tragedia ocurrida precisamente en la pista durante el primer Gran Premio de México.
Detrás de ese cambio están Ricardo y Pedro Rodríguez, dos pilotos mexicanos cuya historia quedó ligada al circuito desde sus primeros años y terminó por darle el nombre con el que se le conoce actualmente.
Publicidad
El accidente que inició el cambio de nombre del autódromo
De acuerdo con la reconstrucción histórica del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), a finales de 1962 el entonces Autódromo de la Magdalena Mixiuhca recibió su primer Gran Premio de Fórmula 1. Aquella carrera todavía no daba puntos para el Campeonato Mundial, pero colocaba al circuito mexicano frente a la máxima categoría del automovilismo.
Ricardo y Pedro Rodríguez ya competían internacionalmente junto con otros pilotos mexicanos como Moisés Solana. Durante las pruebas previas a aquel Gran Premio, Ricardo buscaba conseguir el mejor tiempo para arrancar en la primera posición cuando perdió el control de un Lotus de la escudería Rob Walker al pasar por la curva Peraltada.
El monoplaza se estrelló violentamente en esa zona y Ricardo Rodríguez murió en el acto. La tragedia provocó cambios inmediatos tanto en la pista como en el nombre del recinto.
Una de las primeras medidas fue reducir la inclinación de la Peraltada a 9 grados para hacer menos peligroso el paso por esa curva. En 1963, apenas un año después del accidente, el presidente Adolfo López Mateos impulsó que el Autódromo de la Magdalena Mixiuhca comenzara a llamarse Autódromo Ricardo Rodríguez, nombre que quedó formalizado oficialmente en 1970.
Pedro continuó compitiendo después de la muerte de su hermano y se consolidó como otra de las grandes figuras mexicanas del automovilismo internacional. Su carrera también terminó de manera trágica: en 1971 murió en un accidente automovilístico en Alemania.
Un año después, en 1972, el presidente Luis Echeverríacambió nuevamente el nombre del recinto para homenajear a ambos pilotos. La denominación oficial pasó a ser Autódromo Hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, aunque con el tiempo se consolidó la forma actual: Autódromo Hermanos Rodríguez.
Publicidad
Cómo nació el Autódromo de la Magdalena Mixiuhca
Antes de contar con una pista permanente, México había organizado durante décadas carreras en carreteras, calles, aeropuertos y otros espacios adaptados. El proyecto que cambiaría esa situación comenzó a tomar forma en 1956, cuando el piloto Javier Solana encontró en los exejidos de la Magdalena Mixiuhca un terreno utilizado como tiradero de cascajo que ya tenía un camino de terracería y probó ahí un monoplaza construido por él mismo.
En 1959, el presidente Adolfo López Mateos impulsó la construcción de un autódromo de aproximadamente cinco kilómetros dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. Pedro Rodríguez, padre de Ricardo y Pedro, propuso aprovechar caminos originalmente planeados para una pista de canotaje y participó también en la configuración del circuito.
El diseño quedó a cargo del ingeniero Gilberto Valenzuela, con asesoría de la familia Rodríguez y Fred Van Beuren. Se estudiaron pistas internacionales como Monza, mientras Pedro Rodríguez padre pidió incorporar curvas inspiradas en circuitos que gustaban a sus hijos y un óvalo para carreras similares a las de Indianápolis.
De ahí surgió el Autódromo de la Magdalena Mixiuhca, con un recorrido principal de cinco kilómetros. Entre sus zonas más características estaban una recta de más de un kilómetro, la Horquilla, la Espiral y la Peraltada, una curva de 180 grados que operaba inicialmente con una inclinación de 15 grados.
Antes de la inauguración hubo una exhibición en la que Ricardo Rodríguez condujo un Porsche Spider. La primera carrera oficial se disputó el 20 de diciembre de 1959 con los 500 Kilómetros de la Ciudad de México ante aproximadamente 100,000 espectadores.
Publicidad
Pedro Rodríguez ganó, Moisés Solana terminó segundo y Ricardo fue tercero. Los hermanos que años después darían nombre al autódromo estuvieron así presentes desde su primera competencia, en una época en la que la zona de trabajo de los equipos estaba separada de los autos únicamente por pacas de paja.
La pista cambió varias veces antes del regreso de la F1
Después del Gran Premio de 1962, México entró al calendario oficial de Fórmula 1 y permaneció ahí entre 1963 y 1970. Conforme aumentaron las velocidades y las exigencias de seguridad, el circuito comenzó a transformarse.
La Peraltada fue uno de los puntos que más cambió. Tras la muerte de Ricardo había reducido su inclinación a 9 grados y, después de un accidente sufrido por Ayrton Senna en 1990, bajó nuevamente hasta 3 grados y recibió una zona de arena para ayudar a detener los autos que salieran de la pista.
Para recuperar la Fórmula 1 en 1986 también se modificó el recorrido. La pista quedó en 4.421 kilómetros, se construyó una zona para reducir la velocidad al final de la recta y la Espiral y la Horquilla dejaron de utilizarse en F1 porque no tenían suficiente espacio de seguridad alrededor.
Con esas obras, la categoría regresó en 1986 y permaneció hasta 1992.
Otra transformación llegó en 2002, cuando el circuito quedó con un recorrido de 4.75 kilómetros que entraba al Foro Sol. También se construyeron nuevos espacios para los equipos, garajes y una torre de control, además de incorporar aproximadamente 25,000 asientos permanentes.
Pese a las inversiones realizadas, en 2009 el autódromo perdió la certificación de la FIA necesaria para recibir competencias internacionales del nivel más alto. Para entonces, OCESA había invertido más de 37 millones de dólares en el recinto.
Volver a recibir Fórmula 1 exigiría rehacer una parte importante del circuito.
La reconstrucción que permitió el regreso de la F1
La transformación comenzó el 24 de julio de 2014, estuvo a cargo del arquitecto alemán Hermann Tilke y duró 15 meses. La pista quedó en 4,305.88 metros y recibió nuevo asfalto en aproximadamente 80,200 metros cuadrados.
La Peraltada volvió a ser uno de los principales cambios: la Fórmula 1 dejó de recorrerla completamente a alta velocidad y el trazado comenzó a entrar al Foro Sol antes de regresar al tramo final. También se modificaron las Eses y se construyeron tres puentes peatonales y un nuevo túnel de acceso.
Las instalaciones fueron renovadas con un edificio principal de 25,878 metros cuadrados, 33 garajes y torre de control, además de un nuevo centro médico y un centro de prensa para 470 periodistas. Con las gradas permanentes y temporales, la capacidad llegó a aproximadamente 155,000 espectadores, 110,000 de ellos sentados.
La remodelación de la pista y sus instalaciones costó alrededor de 72 millones de dólares, mientras el proyecto a cinco años contempló entre 213.2 y 214.9 millones de dólares.
Tras recuperar la certificación de la FIA, el autódromo fue reinaugurado el 4 de octubre de 2015 y quedó listo para recibir nuevamente el Gran Premio de México.
Desde su apertura en 1959, el circuito cambió de recorrido, curvas e instalaciones para adaptarse a nuevas exigencias. El nombre adoptado en 1972 permaneció como homenaje a Ricardo y Pedro Rodríguez, los dos pilotos cuya historia quedó ligada para siempre a la pista.