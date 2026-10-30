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El Mundial pasa factura a las finanzas de TelevisaUnivision, pero impulsa los ingresos de ViX

La compañía registró una pérdida operativa de 119 millones de dólares en el tercer trimestre, pero su plataforma de streaming reportó incrementos de 9%, así como avances en el segmento de publicidad en México.
vie 30 octubre 2026 11:25 AM
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Un celular encima de un teclado de una computadora que tiene como fondo de pantalla la palabra ViX en color rojo.
Entre junio y septiembre, la compañía registró ingresos por 1,400 millones de dólares, un crecimiento de 9%. (Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/©Getty Images)

La exclusividad del Mundial de Futbol de este año impactó los estados financieros de TelevisaUnivision. Durante el tercer trimestre de 2026, la compañía registró una pérdida operativa de 119 millones de dólares, afectada principalmente por un deterioro de activos relacionados con licencias de transmisión televisiva valuado en 372 millones.

La empresa presidida por Daniel Alegre reconoció que ciertos activos que tenía registrados en sus libros ahora valen menos de lo que originalmente había calculado. La pérdida implicó que la utilidad neta se ubicara en 57 millones de dólares, lo que significó una caída de 36.6%.

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El Mundial también impactó su OIBDA, que mide la rentabilidad operativa de las empresas, al ubicarse en 461 millones de dólares, lo que representó un caída de 1% frente a los 466 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2025.

La empresa explicó en su reporte financiero que el descenso estuvo relacionado con un aumento de 14% en los gastos operativos, que alcanzaron los 918 millones de dólares. Este incremento respondió principalmente a los mayores costos asociados con los derechos de transmisión y la producción de contenidos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA.

Los derechos de transmisión de la justa mundial 2026, fue una de las grandes disputas entre las cadenas televisivas tradicionales y de las plataformas de streaming, pero Grupo Televisa logró hacerse de la exclusividad de las licencias de los partidos.

Analistas consultados por Expansión señalaron que la salida de Emilio Azcárraga Jean de la presidencia ejecutiva de Grupo Televisa, en octubre de 2024, habría tenido como uno de sus objetivos blindar los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Al separarse del cargo, la empresa dejaría de estar expuesta a posibles conflictos de interés relacionados con las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el organismo rector del fútbol.

En agosto de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación relacionada con el caso conocido como FIFA Gate , que involucra presuntos sobornos y acuerdos irregulares en torno a los derechos de transmisión de torneos futbolísticos.

Derechos de transmisión e ingresos publicitarios

Más allá de las implicaciones legales y corporativas, contar con los derechos de transmisión de una justa mundialista representa una oportunidad comercial para las televisoras, pues les permite atraer grandes audiencias y ampliar su oferta para anunciantes, en un contexto en el que los medios tradicionales enfrentan dificultades para captar ingresos por publicidad y compiten con las plataformas digitales.

El valor comercial de estos derechos también se reflejó en los resultados de ViX , la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Entre junio y septiembre, la compañía registró ingresos por 1,400 millones de dólares, un crecimiento de 9%. Este avance estuvo impulsado principalmente por México, donde los ingresos por suscripciones aumentaron 51%, hasta alcanzar los 665 millones de dólares.

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El dinamismo también se extendió al negocio publicitario en el país. TelevisaUnivision reportó ingresos por publicidad de 389 millones de dólares, lo que representó un incremento de 19% frente al mismo periodo del año anterior.

Como parte de su estrategia para capitalizar el interés por la justa mundialista, ViX ofreció acceso a los 104 partidos de la competencia a través de distintos planes de suscripción. Uno de ellos, con un costo de 799 pesos, contempló la cobertura completa del torneo, mientras que otra modalidad, de 199 pesos, permitió acceder a una selección de 32 encuentros.

Así, aunque la adquisición y producción de los contenidos mundialistas presionaron los resultados operativos de TelevisaUnivision, la compañía también encontró en la justa deportiva una oportunidad para fortalecer sus fuentes de ingresos.

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