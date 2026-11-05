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Las 10 empresas de EU que encontraron en México un negocio de billonario, de Walmart a Costco y General Motors

El ranking de Las 500 de Expansión revela cuáles son las compañías estadounidenses con mayores ingresos y cuántas personas trabajan en sus operaciones mexicanas.
jue 05 noviembre 2026 09:15 AM
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Mapa de México en 3D blanco con 10 rascacielos modernos de cristal iluminados, cada uno con una pequeña bandera de Estados Unidos en la punta.
Walmart, General Motors y Costco figuran entre las empresas estadounidenses con mayores ingresos en México. (Expansión/Meta AI)

La cercanía geográfica y los vínculos comerciales entre México y Estados Unidos han convertido al país en un mercado estratégico para numerosas compañías estadounidenses. Algunas, como Walmart y Costco, han construido una amplia presencia en el territorio nacional; otras tienen menos reflectores, pero también participan en sectores clave de la economía.

Su peso empresarial se refleja en el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión. En esta edición, 78 compañías de origen estadounidense aparecen en el listado, con operaciones que abarcan distintos sectores y generan miles de empleos.

Entre ellas destacan 10 por el tamaño de sus ingresos. ¿Cuáles son, cuánto facturan y cuántas personas emplean en México?

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Walmart de México y Centroamérica

Ingresos: 1,011,597.9 millones de pesos

Empleados: 240,799

Puesto en el ranking: 2

Sus orígenes se remontan a 1958, cuando nació Aurrera, una de las primeras grandes cadenas de autoservicio en México. En 1991, su propietaria, Grupo Cifra, estableció una alianza con la estadounidense Walmart, fundada en Arkansas en 1962, que adquirió la totalidad de la compañía en 1997. En 2010, la integración de las operaciones en Centroamérica dio origen a Walmart de México y Centroamérica, que actualmente opera formatos como Walmart, Bodega Aurrera y Sam’s Club.

Walmart inviersion en 2026
Con formatos como Bodega Aurrera, Sam’s Club y Walmart, Walmart de México y Centroamérica mantiene una amplia presencia en el comercio minorista mexicano. (Foto: iStock.)


General Motors de México

Ingresos: 646,000.0 millones de pesos

Empleados: 25,686

Puesto en el ranking: 6

La automotriz estadounidense General Motors inició operaciones en México en 1935, con 36 colaboradores y una planta en la Ciudad de México. Desde entonces, expandió su presencia industrial con complejos de manufactura en Toluca, Ramos Arizpe, Silao y San Luis Potosí, desde donde produce vehículos y componentes para el mercado nacional y de exportación. Con marcas como Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, actualmente cuenta con casi 26,000 colaboradores y exporta a más de 40 países.

La compañía registró beneficios récords el año pasado. (Foto: Getty Images)
Desde sus plantas en Toluca, Ramos Arizpe, Silao y San Luis Potosí, General Motors de México fabrica vehículos y componentes que exporta a más de 40 países.


Sam's Club de México

Ingresos: 220,988.7 millones de pesos

Empleados: No declara

Puesto en el ranking: 25

La cadena estadounidense Sam’s Club llegó a México en 1991 bajo el nombre de Club Aurrera, como parte de la alianza entre Walmart y Grupo Aurrera. Su historia comenzó en Estados Unidos, donde abrió su primera tienda en Oklahoma en 1983. Desde entonces, desarrolló un modelo de negocio basado en membresías, productos en grandes presentaciones, marcas exclusivas y precios bajos. Con el tiempo, también incorporó canales digitales y nuevas modalidades de compra.

Sams
Bajo un modelo de membresías, Sam’s Club de México comercializa productos en grandes presentaciones y marcas exclusivas a través de sus clubes y canales digitales. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez)

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Jabil

Ingresos: 133,476.0 millones de pesos

Empleados: 29,047

Puesto en el ranking: 38

La estadounidense Jabil es una compañía especializada en soluciones de manufactura, diseño y gestión de cadenas de suministro para marcas de distintas industrias. Con presencia en 30 países, ofrece servicios que abarcan desde el desarrollo de productos hasta su fabricación y distribución. En México, tiene operaciones en Guadalajara, Jalisco, donde cuenta con aproximadamente 33,700 metros cuadrados de instalaciones manufactureras y atiende sectores como el médico, industrial, automotriz y de telecomunicaciones, con capacidad para enviar productos a Estados Unidos, Europa y China.

Flextronics Manufacturing Mex

Ingresos: 131,597.0 millones de pesos

Empleados: 37,649

Puesto en el ranking: 40

Fundada en 1969 en Silicon Valley, Estados Unidos, Flex comenzó como una empresa dedicada a la fabricación de circuitos impresos y evolucionó hasta convertirse en un proveedor global de servicios de diseño, manufactura y gestión de cadenas de suministro para compañías tecnológicas. En 2015 adoptó el nombre Flex para reflejar esa transformación y amplió su negocio hacia sectores como los centros de datos, las telecomunicaciones y la infraestructura energética. En México cuenta con siete instalaciones en distintas ciudades del país.

PepsiCo Alimentos México

Ingresos: 125,482.0 millones de pesos

Empleados: 51,211

Puesto en el ranking: 45

Con más de un siglo de presencia en México, PepsiCo Alimentos México es uno de los principales fabricantes y distribuidores de productos de consumo del país. A través de marcas como Sabritas, Gamesa, Quaker y Sonrics, la compañía opera una red de 15 plantas de producción y 277 centros de distribución, desde los que abastece a más de un millón de clientes. Su operación también incluye el uso de materias primas agrícolas nacionales y una estrategia enfocada en la digitalización y la sustentabilidad de sus procesos.

Logotipo de PepsiCo en la fachada de uno de sus edificios corporativos.
Con marcas como Sabritas, Gamesa y Quaker, PepsiCo Alimentos México cuenta con 15 plantas de producción y 277 centros de distribución en el país. (iStock)

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Costco de México

Ingresos: 104,328.0 millones de pesos

Empleados: 13,000

Puesto en el ranking: 55

La cadena estadounidense Costco inició operaciones en México en 1992, cuando se asoció con Grupo Comercial Mexicana para abrir su primera tienda en Satélite, Estado de México. Un año después, Price Club y Costco se fusionaron para formar Costco Wholesale, proceso que dio paso al cambio de imagen de las tiendas en el país. En 2012, Costco adquirió la participación de Comercial Mexicana y tomó el control total de la operación mexicana. Actualmente cuenta con más de 40 sucursales, más de siete millones de socios, un centro de distribución y una plataforma de comercio electrónico.

Clientes en Costco salen de hacer sus compras.
Con más de 40 sucursales y millones de socios, Costco de México opera clubes de precios bajo un esquema de membresías y una plataforma de comercio electrónico. (Justin Sullivan/Getty Images)

MetLife México

Ingresos: 90,522.2 millones de pesos

Empleados: 2,299

Puesto en el ranking: 62

MetLife llegó a México en 1992 y, 15 años después, se convirtió en la aseguradora de personas número uno del país, posición que afirma mantener. En 2010 se integró con American Life Insurance Company (ALICO), operación que fortaleció su presencia en el mercado internacional. Actualmente tiene más de 13 millones de asegurados en México, 1,200 colaboradores, 8,000 agentes de seguros y más de 400 puntos de atención.

AT&T México

Ingresos: 84,077.0 millones de pesos

Empleados: 12,995

Puesto en el ranking: 69

En 2015, la compañía estadounidense AT&T llegó a México tras adquirir las operaciones de Iusacell y Nextel, que le dieron una base inicial de ocho millones de usuarios. La empresa anunció una inversión de 3,000 millones de dólares para desplegar una red nacional 4G y competir en el mercado mexicano. En 2025 cumplió una década en el país como el segundo operador de telefonía móvil. En octubre de 2026, Televisa y Fintech Holdings acordaron comprar su negocio en México por 2,000 millones de dólares, una operación sujeta a la autorización de las autoridades de competencia.

Telcel y AT&T son las empresas que tejen 5G en México.
Desde su llegada en 2015, AT&T México ha desarrollado una red de telecomunicaciones para competir en el mercado mexicano de telefonía móvil, donde se posicionó como el segundo operador. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Supermercados Internacionales H-E-B

Ingresos: 77,228.0 millones de pesos

Empleados: 18,768

Puesto en el ranking: 74

La cadena estadounidense H-E-B llegó a México en 1997 con la apertura de su primera tienda en Nuevo León. Desde entonces, expandió su presencia principalmente en el norte del país, con distintos formatos comerciales, entre ellos H-E-B, H-E-B Select y Mi Tienda del Ahorro. También desarrolló infraestructura logística y un canal de comercio electrónico para atender a sus clientes. Actualmente opera decenas de sucursales y genera más de 18,000 empleos en México.

Crecer "gota a gota" con marcas propias: ¿Por qué H-E-B no llega a la CDMX?
Con presencia principalmente en el norte del país, Supermercados Internacionales H-E-B opera distintos formatos comerciales y tiendas de autoservicio. (JHVEPhoto/Getty Images)

¿Qué sectores concentran las empresas estadounidenses más grandes en México?

La presencia de estas compañías en el ranking muestra que la participación estadounidense en México no se limita al comercio y el consumo. Walmart, Costco y H-E-B concentran una parte importante de su actividad en el mercado minorista, pero junto a ellas operan empresas vinculadas con la industria automotriz, la manufactura tecnológica, los seguros y las telecomunicaciones.

Esta diversidad también se refleja en el alcance de sus operaciones. General Motors, Jabil y Flex forman parte de cadenas industriales y de suministro que conectan a México con otros mercados, mientras que PepsiCo mantiene una extensa infraestructura de producción y distribución. MetLife y AT&T, por su parte, participan en servicios que atienden a millones de personas y empresas.

Sus trayectorias muestran distintas formas de expansión. Algunas compañías aprovecharon alianzas y adquisiciones para establecerse en el país; otras construyeron su presencia mediante inversiones industriales, infraestructura logística y redes comerciales que crecieron con el tiempo.

En conjunto, las 10 empresas suman ingresos por aproximadamente 2.6 billones de pesos y reportan más de 472,000 empleados, sin contar a Sam's Club, que no declara esa cifra. Más que una presencia concentrada en unas cuantas marcas de consumo, estos datos muestran la amplitud de los negocios estadounidenses en México y su participación en actividades que van desde la producción y el comercio hasta los servicios especializados.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Costco Wholesale Corporation Ranking Las 500 empresas más importantes de México

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