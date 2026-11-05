Las 10 empresas de EU que encontraron en México un negocio de billonario, de Walmart a Costco y General Motors

Costco de México

Ingresos: 104,328.0 millones de pesos

Empleados: 13,000

Puesto en el ranking: 55

La cadena estadounidense Costco inició operaciones en México en 1992, cuando se asoció con Grupo Comercial Mexicana para abrir su primera tienda en Satélite, Estado de México. Un año después, Price Club y Costco se fusionaron para formar Costco Wholesale, proceso que dio paso al cambio de imagen de las tiendas en el país. En 2012, Costco adquirió la participación de Comercial Mexicana y tomó el control total de la operación mexicana. Actualmente cuenta con más de 40 sucursales, más de siete millones de socios, un centro de distribución y una plataforma de comercio electrónico.

Con más de 40 sucursales y millones de socios, Costco de México opera clubes de precios bajo un esquema de membresías y una plataforma de comercio electrónico. (Justin Sullivan/Getty Images)

MetLife México

Ingresos: 90,522.2 millones de pesos

Empleados: 2,299

Puesto en el ranking: 62

MetLife llegó a México en 1992 y, 15 años después, se convirtió en la aseguradora de personas número uno del país, posición que afirma mantener. En 2010 se integró con American Life Insurance Company (ALICO), operación que fortaleció su presencia en el mercado internacional. Actualmente tiene más de 13 millones de asegurados en México, 1,200 colaboradores, 8,000 agentes de seguros y más de 400 puntos de atención.

AT&T México

Ingresos: 84,077.0 millones de pesos

Empleados: 12,995

Puesto en el ranking: 69

En 2015, la compañía estadounidense AT&T llegó a México tras adquirir las operaciones de Iusacell y Nextel, que le dieron una base inicial de ocho millones de usuarios. La empresa anunció una inversión de 3,000 millones de dólares para desplegar una red nacional 4G y competir en el mercado mexicano. En 2025 cumplió una década en el país como el segundo operador de telefonía móvil. En octubre de 2026, Televisa y Fintech Holdings acordaron comprar su negocio en México por 2,000 millones de dólares, una operación sujeta a la autorización de las autoridades de competencia.

Desde su llegada en 2015, AT&T México ha desarrollado una red de telecomunicaciones para competir en el mercado mexicano de telefonía móvil, donde se posicionó como el segundo operador. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Supermercados Internacionales H-E-B

Ingresos: 77,228.0 millones de pesos

Empleados: 18,768

Puesto en el ranking: 74

La cadena estadounidense H-E-B llegó a México en 1997 con la apertura de su primera tienda en Nuevo León. Desde entonces, expandió su presencia principalmente en el norte del país, con distintos formatos comerciales, entre ellos H-E-B, H-E-B Select y Mi Tienda del Ahorro. También desarrolló infraestructura logística y un canal de comercio electrónico para atender a sus clientes. Actualmente opera decenas de sucursales y genera más de 18,000 empleos en México.

Con presencia principalmente en el norte del país, Supermercados Internacionales H-E-B opera distintos formatos comerciales y tiendas de autoservicio. (JHVEPhoto/Getty Images)

¿Qué sectores concentran las empresas estadounidenses más grandes en México?

La presencia de estas compañías en el ranking muestra que la participación estadounidense en México no se limita al comercio y el consumo. Walmart, Costco y H-E-B concentran una parte importante de su actividad en el mercado minorista, pero junto a ellas operan empresas vinculadas con la industria automotriz, la manufactura tecnológica, los seguros y las telecomunicaciones.

Esta diversidad también se refleja en el alcance de sus operaciones. General Motors, Jabil y Flex forman parte de cadenas industriales y de suministro que conectan a México con otros mercados, mientras que PepsiCo mantiene una extensa infraestructura de producción y distribución. MetLife y AT&T, por su parte, participan en servicios que atienden a millones de personas y empresas.

Sus trayectorias muestran distintas formas de expansión. Algunas compañías aprovecharon alianzas y adquisiciones para establecerse en el país; otras construyeron su presencia mediante inversiones industriales, infraestructura logística y redes comerciales que crecieron con el tiempo.

En conjunto, las 10 empresas suman ingresos por aproximadamente 2.6 billones de pesos y reportan más de 472,000 empleados, sin contar a Sam's Club, que no declara esa cifra. Más que una presencia concentrada en unas cuantas marcas de consumo, estos datos muestran la amplitud de los negocios estadounidenses en México y su participación en actividades que van desde la producción y el comercio hasta los servicios especializados.