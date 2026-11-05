¿Qué centros comerciales opera el Palacio de Hierro?
Grupo Palacio de Hierro tiene una estructura inmobiliaria diferente. Su reporte identifica un segmento dedicado al arrendamiento de locales comerciales en determinados centros de Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. La compañía participa en algunos desarrollos a través de subsidiarias y sociedades inmobiliarias, pero no reporta una red de 30 centros comerciales operados bajo una misma marca, como Liverpool.
Uno de sus principales activos es su participación de 20% en Centro Comercial Santa Fe, en la Ciudad de México. El grupo también tiene 20% de la ampliación de ese complejo. La participación se mantiene a través de sociedades como Inmobiliaria Totolapa Santa Fe e Inmobiliaria P.H. Santa Fe.
En Puebla, Palacio de Hierro tiene 35% de Centro Comercial Angelópolis, mediante Promotora P.H. Puebla. El reporte financiero también identifica propiedades de inversión correspondientes a dos centros comerciales, uno en Ciudad de México, con una participación de 20%, y otro en Monterrey, con 25%. En este último caso, el documento no identifica por nombre al complejo.
La estructura inmobiliaria incluye otros movimientos menos visibles que la participación en centros comerciales. A través de subsidiarias, Palacio registra el arrendamiento de terrenos relacionados con Santa Fe, Satélite, Puebla y Polanco, así como el arrendamiento de la tienda de Polanco y oficinas en Salamanca.
Es decir, sus ingresos inmobiliarios no provienen únicamente de participaciones en plazas comerciales, también hay sociedades que administran terrenos y espacios ligados a sus propias operaciones.
En su información financiera, Palacio reportó ingresos inmobiliarios y otros servicios por 457 millones de pesos en 2020. La cifra subió a 780 millones de pesos en 2025.
Entre enero y septiembre de 2026, el segmento inmobiliario registró ingresos por 594.9 millones de pesos, frente a 571.2 millones en el mismo periodo de 2025, un crecimiento de 4.2%.
En Palacio de Hierro, el negocio de rentas tiene un peso menor que la operación comercial, que incluye tiendas departamentales, restaurantes, boutiques, viajes y crédito. En el acumualdo a septiembre, el segmento Comercial reportó ingresos por 42,010.9 millones de pesos, un crecimiento de alrededor de 5.5%. El inmobiliario avanzó 4.2% en el periodo.
Marisol Huerta considera que Palacio de Hierro tiene un modelo inmobiliario distinto al de Liverpool, pues su negocio está enfocado en tiendas departamentales de lujo y en espacios comerciales que renta a marcas internacionales, más que en la propiedad de centros comerciales.
“A Liverpool sí le pega de manera más inmediata si se desacelera el consumo. Para Palacio de Hierro, que está en zonas importantes y en un segmento que no es tan sensible a un deterioro de la economía, el formato tiene mayor resiliencia. Es un segmento de alto poder adquisitivo y, por eso, seguiría creciendo”, señaló.