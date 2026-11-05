El grupo obtiene ingresos al arrendar locales dentro de estos complejos a negocios de distintos giros. Los establecimientos pagan por ocupar esos espacios y, en algunos contratos, el cobro incorpora componentes variables vinculados con el desempeño de los inquilinos.

En su reporte del tercer trimestre, Liverpool mencionó el uso de contratos de arrendamiento híbridos entre los factores que contribuyeron al crecimiento de la división.

“En nuestros ingresos inmobiliarios normalmente tenemos un componente de tarifa fija. Por eso, aunque existe un vínculo entre el desempeño general del comercio minorista y el de nuestro negocio inmobiliario, la relación no es directa ni proporcional”, dijo en llamada con analistas Gonzalo Gallegos, director de finanzas de Liverpool.

La expansión de los inmuebles también es parte de la historia reciente. En mayo de 2025, Liverpool inauguró la ampliación de Galerías Metepec, con la que prácticamente duplicó el espacio comercial del centro. En julio de 2026, compró la participación que todavía no tenía en esa propiedad y obtuvo el control total de sus operaciones de arrendamiento.

En septiembre de 2026, la compañía abrió una nueva zona en Perisur, en la Ciudad de México. La ampliación agregó 7,000 metros cuadrados de área rentable bruta y 12 opciones gastronómicas y sociales. Esos metros se incorporan a la oferta de espacios que pueden ocuparse mediante contratos de arrendamiento.

La ocupación también mejoró. Al cierre de septiembre, 94.5% de los espacios de los centros comerciales de Liverpool estaban ocupados, frente a 93.6% en el mismo periodo de 2025.

La combinación de mayor ocupación, nuevas áreas y el control de Galerías Metepec acompañó el crecimiento de 16.3% de los ingresos inmobiliarios en el trimestre.

En cinco años, los ingresos inmobiliarios de Liverpool prácticamente se duplicaron. En 2020, obtuvo 2,579 millones de pesos por ingresos inmobiliarios y en 2025 llegó a 5,287 millones de pesos.

La diversidad de nuestros arrendatarios también ayuda a compensar ese efecto. No todos nuestros inquilinos son comercios minoristas: tenemos restaurantes, gimnasios y servicios, y contamos con una gran diversidad de arrendatarios Gonzalo Gallegos

Carlos Hermosillo, analista bursatil independiente, considera que Liverpool podría mantener un buen ritmo de crecimiento en su negocio inmobiliario, incluso sin necesidad de anunciar nuevas aperturas de centros comerciales, debido a la estructura actual del negocio y al peso que tiene dentro de la compañía.