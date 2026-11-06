Radamés Camargo, analista independiente del mercado de contenidos audiovisuales, sostiene que la medida carece de sustento técnico y económico en la era digital actual, en la cual puede ser considerado anacrónico, pues busca revivir un esquema tributario concebido hace más de dos décadas, cuando las dinámicas de consumo de música y video dependían en su totalidad de soportes físicos y almacenamiento local.

Desde la perspectiva del analista, la iniciativa representa un caso de doble tributación para los usuarios de servicios digitales en el país. Y es que, explica, los consumidores ya pagan de forma recurrente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cada una de sus suscripciones a plataformas de entretenimiento, además de cubrir los aranceles de importación correspondientes al comprar cualquier dispositivo electrónico en el mercado formal.

Pretender agregar una tarifa del 2% sobre el valor del hardware implica cobrar por segunda ocasión al usuario por el simple acceso a los contenidos y destaca que esta sobretasa actúa como un mecanismo puramente recaudatorio que encarece la tecnología sin ofrecer una verdadera protección o un beneficio directo para los autores de las obras.

"Si ya estás pagando IVA por la suscripción y ahora le van a agregar este impuesto a los dispositivos, estás pagando doble impuesto por acceso a contenidos”, comenta Camargo, para quien la comparación con el IEPS resulta clave, pues dicho impuesto aplica habitualmente a bienes específicos como bebidas alcohólicas o tabaco, por lo que trasladar una lógica similar a estas herramientas “castiga” el acceso a la infraestructura digital.

‘Moche digital’ también es un impuesto anacrónico

La propuesta de la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, y por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), liderado por Karina Luján, y por la Sociedad de Autores y Compositores de México, dirigida por Roberto Cantoral, tiene en el centro el concepto de copia privada y es importante resaltar que no se ha aprobado o está siendo discutida.