Mientras el Olinia costará 150,000 pesos, el BYD Racco vale 287,760, recorre 320 km y trae cajuela de hasta 1,372 litros

Roberto Capuano, líder del proyecto Olinia , ha recurrido a los kei cars japoneses, automóviles de dimensiones reducidas diseñados para desplazarse por la ciudad, para ejemplificar el tipo de movilidad que México busca desarrollar.
En ese segmento aparece el BYD Racco, un eléctrico que ya se comercializa en Japón y permite contrastar lo que ofrece un vehículo disponible en el mercado con el Olinia Uno, cuya producción está prevista para 2027.
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Qué ofrece el BYD Racco 300Plus por 287,760 pesos
El BYD Racco 300Plus cuesta 2,398,000 yenes en Japón, equivalentes a 287,760 pesos mexicanos con un tipo de cambio de referencia de 0.12 pesos por yen. Es un precio con impuestos japoneses incluidos, no una cotización oficial para México.
Sus dimensiones responden al segmento de los kei cars: mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.80 de alto, pesa 1,220 kilogramos y tiene capacidad para cuatro pasajeros. Incorpora dos puertas traseras corredizas eléctricas y un radio de giro de 4.8 metros para facilitar las maniobras en espacios reducidos.
Utiliza un motor eléctrico delantero de 47 kW y 160 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 4.4 segundos. Su batería Blade de 35.84 kWh ofrece 320 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTC, mientras que la recarga admite hasta 6 kW en corriente alterna y 49.7 kW en carga rápida.
La cajuela dispone de 280 litros con los cuatro asientos disponibles, pero alcanza 1,372 litros al abatir la fila trasera. En el interior suma 30 espacios de almacenamiento, asientos posteriores deslizables y reclinables, además de calefacción en los asientos delanteros y el volante.
El equipamiento tecnológico incluye cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, pantalla táctil central, seis bocinas, Apple CarPlay, Android Auto y acceso mediante llave digital desde el teléfono. También puede alimentar aparatos externos de hasta 1,500 watts y suministrar energía a una vivienda con equipo compatible.
En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistencia de carril y ocho sensores de estacionamiento con cámara de reversa. Además, dispone de un sistema que detecta la posible presencia de niños olvidados y puede activar alertas y el aire acondicionado.
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Dónde está la diferencia entre el BYD Racco y el Olinia Uno
Precio
- BYD Racco 300Plus: 287,760 pesos, convertidos desde su precio oficial en Japón
- Olinia Uno: 150,000 pesos como referencia preliminar, todavía sin precio comercial definitivo.
Autonomía
- BYD Racco: hasta 320 km, medidos bajo el ciclo WLTC
- Olinia Uno: más de 100 km estimados para recorridos urbanos.
Batería
- BYD Racco: 35.84 kWh, tecnología Blade de litio-ferrofosfato (LFP)
- Olinia Uno: 14.7 kWh, también de tecnología LFP.
Potencia y velocidad
- BYD Racco: motor de 47 kW, 160 Nm de torque y cuatro modos de conducción
- Olinia Uno: motor de 13 kW y velocidad máxima limitada a 50 km/h.
Carga
- BYD Racco: admite carga rápida de hasta 49.7 kW y convencional de 6 kW. La ficha proporcionada no especifica un tiempo de carga completa
- Olinia Uno: contempla aproximadamente 8 horas en una toma doméstica de 110V o 4 horas en una de 220V.
Pasajeros
- BYD Racco: cuatro ocupantes
- Olinia Uno: hasta seis personas sentadas, con cinturones de seguridad individuales.
Cabina e infoentretenimiento
- BYD Racco: pantalla de instrumentos de 7 pulgadas, pantalla multimedia central, seis bocinas, cámara de reversa y sensores de estacionamiento
- Olinia Uno: pantalla central de 7 pulgadas con velocímetro digital y controles multimedia, Bluetooth 5.0 y audio de dos bocinas.
Conectividad, confort y seguridad
- BYD Racco: Apple CarPlay, Android Auto, llave digital NFC, actualizaciones remotas, asientos calefaccionados, seis bolsas de aire y asistencias avanzadas de conducción
- Olinia Uno: puertos USB y USB-C, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, faros LED y dirección asistida. Su equipamiento definitivo de seguridad todavía no está confirmado con el mismo nivel de detalle.
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Qué ofrece Olinia a cambio de menor potencia y autonomía
La diferencia entre los precios de referencia es de 137,760 pesos a favor de Olinia, aunque todavía deberá confirmarse cuánto costará el vehículo mexicano cuando comience su producción, prevista para el verano de 2027 en Puebla.
Otra ventaja está en la accesibilidad. Sus puertas encontradas de apertura amplia permiten introducir una silla de ruedas sin plegarla y transportar también al conductor y a un acompañante. La cabina contempla agarraderas para facilitar el acceso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.
El proyecto también plantea un costo operativo de 50 centavos por kilómetro. Una unidad que recorra 60 kilómetros diarios acumularía un gasto estimado de 900 pesos mensuales, frente a 2,124 pesos de un mototaxi y 4,320 pesos de un taxi sedán, bajo los costos por kilómetro utilizados como referencia.
Desarrollado con participación de la SECIHTI, el IPN, el TecNM, la UNAM y la UPAEP, Olinia busca ofrecer transporte eléctrico de proximidad con recarga doméstica y mayor capacidad de pasajeros. La diferencia entre ambos vehículos está en su propósito: el Racco privilegia autonomía, potencia y equipamiento; el proyecto mexicano apuesta por precio, accesibilidad y movilidad local.