Mientras el Olinia costará 150,000 pesos, el BYD Racco vale 287,760, recorre 320 km y trae cajuela de hasta 1,372 litros

Qué ofrece el BYD Racco 300Plus por 287,760 pesos





(byd.com)

El BYD Racco 300Plus cuesta 2,398,000 yenes en Japón, equivalentes a 287,760 pesos mexicanos con un tipo de cambio de referencia de 0.12 pesos por yen. Es un precio con impuestos japoneses incluidos, no una cotización oficial para México.

Sus dimensiones responden al segmento de los kei cars: mide 3.39 metros de largo, 1.47 de ancho y 1.80 de alto, pesa 1,220 kilogramos y tiene capacidad para cuatro pasajeros. Incorpora dos puertas traseras corredizas eléctricas y un radio de giro de 4.8 metros para facilitar las maniobras en espacios reducidos.

Utiliza un motor eléctrico delantero de 47 kW y 160 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 4.4 segundos. Su batería Blade de 35.84 kWh ofrece 320 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTC, mientras que la recarga admite hasta 6 kW en corriente alterna y 49.7 kW en carga rápida.



La cajuela dispone de 280 litros con los cuatro asientos disponibles, pero alcanza 1,372 litros al abatir la fila trasera. En el interior suma 30 espacios de almacenamiento, asientos posteriores deslizables y reclinables, además de calefacción en los asientos delanteros y el volante.

El equipamiento tecnológico incluye cuadro de instrumentos de 7 pulgadas, pantalla táctil central, seis bocinas, Apple CarPlay, Android Auto y acceso mediante llave digital desde el teléfono. También puede alimentar aparatos externos de hasta 1,500 watts y suministrar energía a una vivienda con equipo compatible.

En seguridad incorpora seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas, control crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, asistencia de carril y ocho sensores de estacionamiento con cámara de reversa. Además, dispone de un sistema que detecta la posible presencia de niños olvidados y puede activar alertas y el aire acondicionado.