Un origen rural que no anticipaba una empresa global

Bill Pugliano (Getty Images)

Wang Chuan-Fu nació en 1966 en una familia campesina en la provincia china de Anhui. Su trayectoria no estuvo ligada a negocios desde el inicio, sino a la investigación: estudió química metalúrgica y después se especializó en materiales en el Instituto de Investigación de Metales No Ferrosos de Pekín, donde incluso llegó a ocupar un cargo como subdirector.

Esa formación no lo llevó a crear una automotriz desde el inicio. Lo llevó a enfocarse en baterías, un componente que años después se convertiría en el núcleo de su ventaja frente a otros fabricantes, en una industria donde ese elemento define el costo y el desempeño de los vehículos eléctricos.

El inicio: 400 mil dólares prestados y 20 empleados

Tras trabajar como gerente general en una empresa de baterías durante un año y medio, Wang tomó una decisión que marcaría su carrera: pedir dinero prestado a un familiar para iniciar su propio negocio.

En 1995 fundó BYD con alrededor de 400,000 dólares y un equipo de 20 personas. La empresa no tenía relación con la industria automotriz. Su objetivo era fabricar baterías recargables y competir con productores japoneses, que en ese momento dominaban el mercado.

Dos años después, en 1997, ya producía baterías de ion-litio para teléfonos móviles, un mercado clave porque le permitió escalar producción, reducir costos y dominar un componente que después trasladaría a los autos.

Copiar, mejorar y abaratar: la estrategia que definió a BYD

Para competir en un sector dominado por gigantes, Wang no apostó por la innovación desde cero, sino por el análisis. Estudió patentes existentes y desarmó procesos de fabricación para entender cómo hacer baterías más accesibles.

Ese enfoque —copiar, mejorar y abaratar— se convirtió en una práctica constante dentro de BYD y permitió a la empresa crecer en un mercado donde el precio y la escala eran determinantes. No se trataba solo de fabricar, sino de hacerlo más barato que sus competidores.