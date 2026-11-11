Hokchi Energy arranca nueva exploración petrolera en aguas del Golfo de México

La inversión estimada es de más de 60 millones de dólares y los prospectos a evaluar son los pozos Woolis y Tojol, cuyos recursos prospectivos estimados pueden ascender a más de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con probabilidad de éxito de 50.

Las actividades exploratorias que se realizan están asociadas al contrato de extracción CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018, perteneciente a la tercera Ronda Petrolera que desarrolló la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en 2018, como parte de la reforma energética del 2013.

La perforación de ambos pozos tiene la finalidad de determinar las características del fluido y el yacimiento en secuencias del Plioceno Inferior, así como cuantificar los recursos asociados.

Además, para realizar el perforamiento de los pozos, se contempla la adquisición de información geológica y petrofísica de la zona, necesaria para la evaluación de los objetivos exploratorios.

“Como una innovación tecnológica en este tipo de formaciones, se efectuará una prueba de producción a través de la herramienta Deep Transient Testing (DTT, por sus siglas en Inglés), la cual elimina la necesidad de contar con una embarcación tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO), debido a que no hay producción de petróleo crudo y gas en la boca del pozo, sino únicamente muestreos en las formaciones objetivo”, explicó la compañía.

Nuevo campo petrolero de Hokchi

De resultar exitosos los pozos exploratorios , abrirán un desarrollo común al originalmente planeado, es decir, se sumará con otros puntos de éxito, lo que generará inversiones adicionales y un mayor volumen de hidrocarburos para producción.