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Hokchi Energy arranca nueva exploración petrolera en aguas del Golfo de México

La inversión prevista supera los 60 millones de dólares para evaluar los pozos Woolis y Tojol, que concentran recursos prospectivos de más de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
mié 11 noviembre 2026 03:44 PM
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Planta petrolera de Hokchi Energy en la costa de Paraíso, Tabasco, cerca de la refinería de Dos Bocas.
Hokchi Energy cuenta con una planta de tratamiento de hidrocarburos en la costa de Paraíso, Tabasco, que es a donde llega la producción de su campo marino llamado Hokchi. (Cortesía Hokchi Energy)

La petrolera Hokchi Energy anunció que la próxima semana dará inicio a una nueva fase exploratoria frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz, con la finalidad de determinar si los recursos prospectivos detectados pueden convertirse en un nuevo punto de producción petrolera en el país.

Se trata de la perforación del pozo Woolis-1EXP, para lo que se cuenta con una plataforma de perforación Jack Up de nombre Oberon, ubicada en el área mencionada.

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La inversión estimada es de más de 60 millones de dólares y los prospectos a evaluar son los pozos Woolis y Tojol, cuyos recursos prospectivos estimados pueden ascender a más de 100 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, con probabilidad de éxito de 50.

Las actividades exploratorias que se realizan están asociadas al contrato de extracción CNH-R03-L01-AS-CS-15/2018, perteneciente a la tercera Ronda Petrolera que desarrolló la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en 2018, como parte de la reforma energética del 2013.

La perforación de ambos pozos tiene la finalidad de determinar las características del fluido y el yacimiento en secuencias del Plioceno Inferior, así como cuantificar los recursos asociados.

Además, para realizar el perforamiento de los pozos, se contempla la adquisición de información geológica y petrofísica de la zona, necesaria para la evaluación de los objetivos exploratorios.

“Como una innovación tecnológica en este tipo de formaciones, se efectuará una prueba de producción a través de la herramienta Deep Transient Testing (DTT, por sus siglas en Inglés), la cual elimina la necesidad de contar con una embarcación tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO), debido a que no hay producción de petróleo crudo y gas en la boca del pozo, sino únicamente muestreos en las formaciones objetivo”, explicó la compañía.

Nuevo campo petrolero de Hokchi

De resultar exitosos los pozos exploratorios , abrirán un desarrollo común al originalmente planeado, es decir, se sumará con otros puntos de éxito, lo que generará inversiones adicionales y un mayor volumen de hidrocarburos para producción.

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Hokchi reportó el descubrimiento de un nuevo campo petrolero llamado Xaxamani, el cual cuenta con reservas 3P ya certificadas por más de 130 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y es al plan al que podrían sumarse los pozos Woolis y Tojol.

El plan de desarrollo del nuevo campo está en etapa de ejecución y espera iniciar la producción de hidrocarburos en el corto plazo, aunque no se definió una fecha exacta.

Actualmente Hokchi produce unos 20,000 barriles diarios de petróleo crudo y 7 millones de pies cúbicos de gas natural en el campo marino, del mismo nombre, ubicado frente a las costas de Paraíso, Tabasco.

“Hokchi Energy, con esta decisión estratégica, reafirma su confianza en México, en su futuro y con la firme convicción de que estos trabajos técnicos reforzarán las metas nacionales de nuevos descubrimientos y de producción adicional de hidrocarburos”, aseguró la empresa en un comunicado.

El sector petrolero privado tiene actualmente una producción que ronda los 120,000 barriles diarios, según lo reportado por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).

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