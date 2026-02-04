Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Eni lidera producción petrolera privada del país con un 90%

En conjunto, las petroleras privadas que operan y producen hidrocarburos en el país producen alrededor de 100,000 barriles diarios, pero Eni concentra el 90%.
mié 04 febrero 2026 03:09 PM
Esta es la petrolera privada que más petróleo produce en México: concentra 90% del crudo en el país.
La inversión aprobada hasta 2040 es de 9.5 mil millones de dólares. (Eni)

La petrolera de origen italiano y con presencia en México, Eni, es la compañía que lidera la producción de petróleo crudo por parte de privados en el país.

Como parte de sus actividades extractivas y productivas en el Golfo de México, específicamente en el Área 1 que incluye a los campos Amoca, Miztón y Tecoalli, la compañía ha alcanzado su pico de producción petrolera de 90,000 barriles diarios.

Publicidad

Las petroleras privadas que operan y producen hidrocarburos en el país producen alrededor de 100,000 barriles diarios, aunque la cifra exacta no se conoce, pues con la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se eliminó toda información pública detallada relacionada con las actividades de petróleo y gas del país, desde empresas, zonas, estados, contratos y áreas en las que se desarrollan.

Considerando un promedio de producción privada de 100,000 barriles diarios, Eni concentra el 90% de los barriles que aportan las petroleras en México sin contar a Pemex.

La compañía italiana tiene presencia en el país desde 2006, pero fue en 2015 cuando empezó con actividades de exploración y producción; con un monto de inversión aprobada hacia 2040 de 9.5 mil millones de dólares, de los cuales se han ejercido 5 mil millones de dólares hasta inicios del 2026.

El Área 1, ubicada en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, fue asignada como resultado de las Rondas Petroleras, específicamente en el contrato CNH-R01-L02-A1/2015, con un área de 67.2 kilómetros cuadrados para la extracción de gas y aceite.

Las Rondas Petroleras fueron un esquema impulsado tras la reforma energética del 2013, cuyo esquema comenzó a operar en 2015, con el desarrollo de 3 Rondas y la asignación de 104 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

Publicidad

Otros descubrimientos

La petrolera italiana cuenta con otros descubrimientos petroleros que todavía no están en etapa de producción, pero que se espera que puedan sumarse en los próximos años, lo que le permitiría seguirse consolidando como la mayor productora privada en México.

El primero es el pozo exploratorio Saasken, descubierto en febrero de 2020 en el Bloque 10, ubicado a unos 65 kilómetros de costa y con un tirante de agua de 340 metros. Las estimaciones volumétricas arrojan unos 200 millones de barriles de petróleo, con potencial de más recursos en áreas cercanas.

Para agosto de 2021 se realizó otro descubrimiento en el Bloque 10, el pozo Sayulita, a 15 kilómetros de Saasken, y con un potencial de entre 150 y 200 millones de barriles de petróleo crudo.

En marzo del 2023 se descubrió en el Bloque 7 el pozo exploratorio Yatzil, a 25-30 kilómetros de otros descubrimientos y con un potencial de hasta 200 millones de barriles.

Finalmente, en 2024 se descubrieron los pozos Saasil-1 en el Bloque 10 y Yoopat-1 en el Bloque 9, ambos en aguas medio profundas de la Cuenca Salina, con un potencial de 350 y 400 millones de barriles de petróleo y gas asociado, respectivamente.

Publicidad

Tags

Petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad