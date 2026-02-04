Esta es la petrolera privada que más petróleo produce en México: concentra 90% del crudo en el país.

Las petroleras privadas que operan y producen hidrocarburos en el país producen alrededor de 100,000 barriles diarios, aunque la cifra exacta no se conoce, pues con la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se eliminó toda información pública detallada relacionada con las actividades de petróleo y gas del país, desde empresas, zonas, estados, contratos y áreas en las que se desarrollan.

Considerando un promedio de producción privada de 100,000 barriles diarios, Eni concentra el 90% de los barriles que aportan las petroleras en México sin contar a Pemex.

La compañía italiana tiene presencia en el país desde 2006, pero fue en 2015 cuando empezó con actividades de exploración y producción; con un monto de inversión aprobada hacia 2040 de 9.5 mil millones de dólares, de los cuales se han ejercido 5 mil millones de dólares hasta inicios del 2026.

El Área 1, ubicada en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, fue asignada como resultado de las Rondas Petroleras, específicamente en el contrato CNH-R01-L02-A1/2015, con un área de 67.2 kilómetros cuadrados para la extracción de gas y aceite.

Las Rondas Petroleras fueron un esquema impulsado tras la reforma energética del 2013, cuyo esquema comenzó a operar en 2015, con el desarrollo de 3 Rondas y la asignación de 104 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.