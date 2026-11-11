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Costco revela por qué abrir más tiendas no es tan fácil y el terreno no es el único problema

México es uno de los mercados con más almacenes de Costco en el mundo, aunque la competencia con Sam´s Club muestra una brecha importante en cobertura y ventas.
mié 11 noviembre 2026 06:38 PM
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Logotipo rojo y azul de Costco Wholesale sobre la fachada blanca de una de sus tiendas, con el cielo despejado al fondo.
México es el tercer mercado con más almacenes de Costco en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con su informe anual de 2026. (BING-JHEN HONG/Getty Images)

Encontrar un Costco cerca de casa no es tan sencillo como ubicar otros clubes de precios. La compañía reconoce que abrir nuevos almacenes depende de condiciones que pueden encarecer una inversión o retrasar su ejecución.

Mientras Sam’s Club ha conseguido extender su presencia a ciudades donde Costco todavía no opera, tener más sucursales no necesariamente significa crecer más rápido. Las diferencias entre sus ventas, membresías y cobertura muestran una competencia que va más allá de quién tiene más tiendas.

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¿Qué dificulta abrir un Costco cerca de ti? Los obstáculos que la empresa reconoce para nuevas tiendas


Clientes hacen fila en el área de comida rápida de Costco, frente a mostradores con menús de pizzas, hot dogs y otros alimentos, mientras varios carritos de supermercado permanecen junto a las mesas.
- (hapabapa/Getty Images)

Abrir un Costco requiere algo más que encontrar un terreno disponible. En su informe anual Form 10-K , correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 30 de agosto de 2026, la empresa identifica una serie de obstáculos que pueden complicar la construcción de almacenes y centros de distribución.

El documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), en la página 9, apartado Item 1A, Risk Factors, explica que la compañía compite con otros negocios por ubicaciones adecuadas y enfrenta restricciones que pueden elevar los costos de construcción, arrendamiento y operación.

Entre los principales obstáculos que reconoce se encuentran:

- Uso de suelo: las regulaciones locales pueden limitar dónde construir y operar un almacén. Sus instalaciones promedian aproximadamente 13,750 metros cuadrados, además de requerir espacios de estacionamiento.

- Oposición de vecinos: las acciones de comunidades contrarias a la instalación de grandes comercios pueden dificultar determinados proyectos.

- Regulaciones ambientales: las exigencias relacionadas con aguas residuales, manejo de desechos y sistemas de refrigeración pueden incrementar los costos y generar sanciones si se incumplen.

- Disponibilidad de agua y electricidad: la escasez de recursos y la creciente demanda energética pueden complicar la contratación de suministros a largo plazo.
Costco también advierte que algunas instalaciones podrían requerir inversiones adicionales en generación y almacenamiento de energía dentro de sus propios terrenos.

Estas dificultades no se limitan a las nuevas tiendas. También pueden afectar la construcción y operación de los centros de distribución que abastecen los almacenes, con consecuencias para los costos y tiempos de expansión de la compañía.

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México es el tercer mercado de Costco en el mundo, pero Sam’s Club tiene cuatro veces más tiendas

La diferencia de cobertura entre ambas cadenas es considerable. Según el informe corporativo de Costco y el directorio de establecimientos de Sam’s Club, sus redes tienen las siguientes dimensiones:

- Costco: 43 almacenes en México.

- Sam’s Club: 176 establecimientos registrados en su directorio.

- Diferencia: Sam’s Club cuenta con 133 sucursales más, lo que equivale a una red aproximadamente 4.1 veces mayor.

La distribución también muestra estrategias distintas. Costco concentra buena parte de sus operaciones en grandes zonas metropolitanas e industriales, mientras Sam’s Club extiende su presencia a ciudades intermedias como Iguala, Delicias, Tulancingo, Ciudad Valles, Tuxtepec y Fresnillo.

Sin embargo, México tiene un peso considerable para Costco. Es su tercer mercado con más almacenes en el mundo, únicamente detrás de Estados Unidos, con 647, y Canadá, con 115. Incluso supera a Japón, donde la cadena registra 37 establecimientos, y al Reino Unido, con 29.

La expansión digital amplía las posibilidades de compra sin añadir necesariamente nuevos puntos de venta. Mientras un almacén físico maneja menos de 4,000 referencias de productos, el catálogo en línea de Costco México contempla entre 9,000 y 11,000.

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¿Cuánto cuesta comprar en Costco y Sam’s Club?

La membresía es otro punto de comparación. Ambas cadenas cobran una cuota anual para acceder a sus clubes, aunque sus tarifas y beneficios son diferentes.

Costco México

- Membresía Dorada: 600 pesos anuales.

- Membresía Negocio: 600 pesos anuales.

- Membresía Ejecutiva: 1,200 pesos anuales.

La modalidad Ejecutiva permite recuperar el 2% de las compras participantes, antes de impuestos, con un límite de 10,000 pesos anuales. Además, la tarjeta de crédito Costco Banamex ofrece un reembolso adicional del 3% en compras aplicables dentro de la cadena, sujeto a las condiciones del producto.

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Sam’s Club México

- Membresía Club: 499 pesos.

- Membresía Plus: 999 pesos.

Estas últimas cifras corresponden a la promoción El Fin Irresistible, vigente del 5 al 12 de noviembre de 2026, y no necesariamente a los precios habituales del resto del año.

Durante esa promoción, ingresar a Sam’s Club cuesta 101 pesos menos que adquirir la membresía Dorada de Costco. En las opciones superiores, la diferencia alcanza 201 pesos.

Los beneficios también influyen en la decisión. Sam’s Club ofrece el programa Mis Recompensas, compras con entrega al automóvil mediante Club Pickup y servicios de entrega a domicilio. Costco, por su parte, incorpora servicios de óptica, audiometría y atención relacionada con llantas en establecimientos seleccionados.

Sam’s Club factura más del doble que Costco, pero crece a menor ritmo

Fachada de una tienda Sam’s Club con su logotipo azul y verde sobre la entrada principal, mientras varios automóviles ocupan el estacionamiento frente al establecimiento.
- (jetcityimage/Getty Images)

La diferencia entre ambas cadenas también aparece en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, elaborado por Expansión con información financiera de 2025. Esta clasificación permite comparar directamente sus ingresos, sin recurrir a las cifras consolidadas de Walmart de México y Centroamérica.

Sam’s Club

- Posición: 25 del ranking.

- Ingresos netos: 220,188.7 millones de pesos.

- Crecimiento anual de ingresos: 5.6%.

Costco de México

- Posición: 55 del ranking.

- Ingresos netos: 104,328 millones de pesos.

- Crecimiento anual de ingresos: 10.4%.

- Empleados: 13,000.

Aunque Sam’s Club registra más del doble de ingresos, Costco consiguió aumentar sus ventas a un ritmo superior durante 2025. La diferencia entre las tasas de crecimiento fue de 4.8 puntos porcentuales a favor de la cadena que opera menos almacenes en el país.

Otro dato del informe corporativo de Costco refleja la importancia del mercado mexicano. Durante su ejercicio fiscal 2026, la empresa reportó 185 millones de dólares en pagos de Impuesto Sobre la Renta en México, la segunda cantidad más alta entre sus mercados fuera de Estados Unidos, únicamente detrás de Canadá, con 430 millones.

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Costco Wholesale Corporation Sam´s Club

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