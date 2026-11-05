Abrían una tienda cada 48 horas hasta sumar 3,100 Farmacias Guadalajara: así es el imperio tapatío de la familia Arroyo

Farmacias Guadalajara, una tienda cada 48 horas

La expansión de Farmacias Guadalajara ha tenido periodos en los que avanzó a un ritmo poco habitual para una cadena comercial de su tamaño. Uno de los momentos más destacados ocurrió en 2015, cuando Corporativo Fragua reportó en su informe anual la apertura de 186 nuevas sucursales, con lo que alcanzó un promedio de una nueva SuperFarmacia cada 48 horas.

Ese ritmo se mantuvo durante los dos años siguientes. En 2016, la compañía inauguró 177 establecimientos y, en 2017, sumó otros 180, cifras que reflejan la velocidad con la que la familia Arroyo impulsó la expansión de su negocio y amplió su presencia en el mercado mexicano.

Aunque actualmente las aperturas ya no mantienen exactamente esa frecuencia, la cadena continúa creciendo. Al cierre de 2025 , superó las 3,000 unidades, con un total de 3,009 SuperFarmacias distribuidas en 505 ciudades. Para el tercer trimestre de 2026 , la cifra llegó a 3,115 establecimientos en 515 ciudades de los 32 estados del país.

El ritmo de inauguraciones también permite dimensionar esta expansión. Durante 2025, la empresa abrió 142 sucursales, lo que equivale a una nueva tienda cada 61.7 horas, aproximadamente.

Para 2026, su plan contempla incorporar otras 120 unidades, un promedio cercano a una apertura cada tres días. Aunque el ritmo es distinto al de sus mejores años, la estrategia de crecimiento sigue ampliando una red que ya supera los 3,100 establecimientos.

Las sucursales de Farmacias Guadalajara ofrecen desde medicamentos hasta productos de supermercado y panadería. (Farmacias Guadalajara﻿/Facebook)

¿Cuál es el secreto del éxito de Farmacias Guadalajara?

El crecimiento de Farmacias Guadalajara se explica por un modelo de negocio que combina varios servicios en un mismo establecimiento con una operación logística diseñada para abastecer miles de sucursales.

Una de sus principales apuestas fue crear, en 1989, el concepto de SuperFarmacia, que reúne bajo un mismo techo medicamentos, alimentos, productos de cuidado personal, artículos para el hogar y panadería, además de ofrecer atención las 24 horas, los 365 días del año.

Pero detrás de este formato comercial también hay una estructura operativa que sostiene su expansión, basada en cinco pilares:

- Logística propia: centros de distribución y flota de transporte para abastecer sus tiendas.

- Tecnología: sucursales conectadas en línea para controlar inventarios y agilizar operaciones.

- Personal capacitado: formación de colaboradores para mantener la productividad y el servicio.

- Integración de servicios: filiales de transporte, bienes inmuebles, mantenimiento y seguridad.

- Disciplina financiera: compras eficientes, crecimiento de ventas y control de gastos.

A esto se suma el desarrollo de productos de marca propia desde 1997, con los que busca ofrecer alternativas a precios competitivos. Esta combinación ha permitido que la compañía trascienda el negocio farmacéutico y se consolide como un formato de conveniencia y autoservicio con presencia nacional.