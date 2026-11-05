Abrían una tienda cada 48 horas hasta sumar 3,100 Farmacias Guadalajara: así es el imperio tapatío de la familia Arroyo

¿Cómo logra una farmacia construir una red de más de 3,000 sucursales distribuidas en los 32 estados del país? Farmacias Guadalajara ha alcanzado tal ritmo de expansión que, en algunos periodos de su historia, llegó a inaugurar, en promedio, una nueva tienda cada 48 horas, una velocidad que da cuenta de la dimensión de su crecimiento.
Basta recorrer las calles de la Ciudad de México o de cualquier otra entidad para dimensionar su presencia. Su expansión está respaldada por un modelo de negocio que combina la venta de medicamentos con una amplia oferta de abarrotes, productos de cuidado personal y panadería , entre otros, lo que la ha convertido en mucho más que una farmacia tradicional.
Detrás de este crecimiento está la familia Arroyo, que fundó el negocio hace más de 80 años y lo transformó en una de las cadenas comerciales con mayor cobertura en México. Esta es la historia de cómo construyó uno de los imperios farmacéuticos más extendidos del país.
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¿Quién es el dueño de Farmacias Guadalajara?
Farmacias Guadalajara no pertenece a una sola persona, sino que forma parte de Corporativo Fragua, una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1997. Sin embargo, el control del grupo permanece en manos de la familia Arroyo, que fundó el negocio hace más de 80 años y ha mantenido su participación en la dirección de la compañía.
La historia comenzó en 1942, cuando el farmacéutico Francisco Arroyo Verduzco abrió las primeras dos farmacias en Guadalajara, Jalisco. La ciudad no solo fue la cuna del negocio, sino también el origen del nombre con el que la cadena se expandiría décadas después por el resto del país.
En cuanto a su estructura accionaria, Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V. es la sociedad matriz y posee 99.9997% de Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V., por lo que prácticamente la totalidad de la cadena está bajo su propiedad.
Actualmente, distintos integrantes de la familia participan en la conducción del grupo. Javier Arroyo Chávez preside el Consejo de Administración; Guillermina Arroyo Chávez ocupa la vicepresidencia, y Javier Arroyo Navarro está al frente de la dirección general de Corporativo Fragua.
Así, la familia que dio origen al negocio continúa encabezando su desarrollo y expansión, ahora a través de una de las cadenas farmacéuticas con mayor presencia en México.
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Farmacias Guadalajara, una tienda cada 48 horas
La expansión de Farmacias Guadalajara ha tenido periodos en los que avanzó a un ritmo poco habitual para una cadena comercial de su tamaño. Uno de los momentos más destacados ocurrió en 2015, cuando Corporativo Fragua reportó en su informe anual la apertura de 186 nuevas sucursales, con lo que alcanzó un promedio de una nueva SuperFarmacia cada 48 horas.
Ese ritmo se mantuvo durante los dos años siguientes. En 2016, la compañía inauguró 177 establecimientos y, en 2017, sumó otros 180, cifras que reflejan la velocidad con la que la familia Arroyo impulsó la expansión de su negocio y amplió su presencia en el mercado mexicano.
Aunque actualmente las aperturas ya no mantienen exactamente esa frecuencia, la cadena continúa creciendo. Al cierre de 2025 , superó las 3,000 unidades, con un total de 3,009 SuperFarmacias distribuidas en 505 ciudades. Para el tercer trimestre de 2026 , la cifra llegó a 3,115 establecimientos en 515 ciudades de los 32 estados del país.
El ritmo de inauguraciones también permite dimensionar esta expansión. Durante 2025, la empresa abrió 142 sucursales, lo que equivale a una nueva tienda cada 61.7 horas, aproximadamente.
Para 2026, su plan contempla incorporar otras 120 unidades, un promedio cercano a una apertura cada tres días. Aunque el ritmo es distinto al de sus mejores años, la estrategia de crecimiento sigue ampliando una red que ya supera los 3,100 establecimientos.
¿Cuál es el secreto del éxito de Farmacias Guadalajara?
El crecimiento de Farmacias Guadalajara se explica por un modelo de negocio que combina varios servicios en un mismo establecimiento con una operación logística diseñada para abastecer miles de sucursales.
Una de sus principales apuestas fue crear, en 1989, el concepto de SuperFarmacia, que reúne bajo un mismo techo medicamentos, alimentos, productos de cuidado personal, artículos para el hogar y panadería, además de ofrecer atención las 24 horas, los 365 días del año.
Pero detrás de este formato comercial también hay una estructura operativa que sostiene su expansión, basada en cinco pilares:
- Logística propia: centros de distribución y flota de transporte para abastecer sus tiendas.
- Tecnología: sucursales conectadas en línea para controlar inventarios y agilizar operaciones.
- Personal capacitado: formación de colaboradores para mantener la productividad y el servicio.
- Integración de servicios: filiales de transporte, bienes inmuebles, mantenimiento y seguridad.
- Disciplina financiera: compras eficientes, crecimiento de ventas y control de gastos.
A esto se suma el desarrollo de productos de marca propia desde 1997, con los que busca ofrecer alternativas a precios competitivos. Esta combinación ha permitido que la compañía trascienda el negocio farmacéutico y se consolide como un formato de conveniencia y autoservicio con presencia nacional.
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¿Contra quién compite Farmacias Guadalajara?
Por su concepto híbrido de SuperFarmacia, Farmacias Guadalajara no compite únicamente con otras cadenas farmacéuticas. Su oferta de medicamentos, alimentos, productos de cuidado personal, abarrotes y panadería la enfrenta también con supermercados y tiendas de conveniencia, en tres grandes frentes:
- Cadenas de farmacias: sus competidores incluyen a Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmacias Similares, San Pablo y Farmacias YZA, además de establecimientos independientes y cadenas regionales.
- Supermercados y autoservicios: compite por el gasto cotidiano de los consumidores con Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui, La Comer, H-E-B y Casa Ley, que también comercializan medicamentos, alimentos y artículos para el hogar.
- Tiendas de conveniencia: por sus horarios extendidos y su oferta de compras rápidas, comparte mercado con Oxxo, 7-Eleven, Circle K, Tiendas Neto y Tiendas 3B, que buscan atraer a consumidores que necesitan productos de uso diario sin acudir a un supermercado.
Así, su competencia abarca distintos formatos comerciales: desde una farmacia especializada hasta una tienda de conveniencia o un supermercado. Su apuesta consiste precisamente en reunir varias de esas necesidades de compra en un solo establecimiento.
La actualidad de Corporativo Fragua, una de las empresas más exitosas de México
El crecimiento de Farmacias Guadalajara también se refleja en los resultados de su empresa matriz. En el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, Corporativo Fragua ocupó el lugar 39, luego de avanzar cuatro posiciones respecto al año anterior, cuando se ubicó en el puesto 43.
La expansión de la cadena ha estado acompañada por un aumento en su operación y en la generación de empleos. Al cierre de 2025, el grupo contaba con 64,008 colaboradores, 6.8% más que un año antes, tras incorporar a 4,055 personas. Para septiembre de 2026, su plantilla de empleo permanente ya sumaba 66,942 trabajadores.
En términos financieros, Corporativo Fragua reportó ventas por 132,119 millones de pesos durante 2025, un crecimiento anual de 9.8%. La tendencia se mantuvo en 2026: entre enero y septiembre, los ingresos ascendieron a 105,665 millones de pesos, 7.7% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en el tercer trimestre, las ventas alcanzaron 36,041 millones de pesos, con un avance de 9.5%.
Las cifras muestran que el crecimiento del grupo no depende únicamente de sumar sucursales. La ampliación de su red también exige más personal, capacidad logística y recursos para sostener la operación.