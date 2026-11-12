Walmart vende solo en el Buen Fin y Navidad mucho más que Liverpool, Sanborns y Costco en un año

El Buen Fin y la Navidad convierten al último trimestre del año en uno de los periodos de mayor actividad para el comercio en México. Sin embargo, para Walmart esta temporada representa mucho más que un repunte de ventas: en solo tres meses, la compañía genera ingresos superiores a los que algunas cadenas minoristas consiguen en todo un año.
El desempeño responde a una combinación de factores: el Buen Fin, las compras navideñas, la entrega de aguinaldos y bonos, así como el mayor consumo de los hogares durante las fiestas de fin de año. Todo esto impulsa el flujo de clientes y las ventas en sus tiendas.
¿Cuánto dinero vende Walmart entre octubre y diciembre, qué peso tiene este periodo en sus resultados anuales y cómo consigue facturar en un trimestre lo que a otros competidores les toma 12 meses?
Publicidad
¿Cuánto vende Walmart en Buen Fin y Navidad?
Walmart de México y Centroamérica (Walmex) no desglosa cuánto vende específicamente durante el Buen Fin o la Navidad. Sin embargo, sus reportes financieros permiten conocer los ingresos que obtiene durante el cuarto trimestre , de octubre a diciembre.
En 2025, la compañía facturó 282,849 millones de pesos en ese periodo, equivalentes al 28% de sus ingresos anuales. Es decir, casi tres de cada 10 pesos que ingresó durante todo el año se concentraron en los últimos tres meses.
En contraste, durante el primer trimestre reportó ingresos por 240,975 millones de pesos; en el segundo , por 246,254 millones, y en el tercero , por 241,520 millones. Estas cifras muestran que, aunque Walmex mantiene una facturación relativamente estable durante el año, el último trimestre registra un repunte importante respecto a los periodos anteriores.
Esta facturación corresponde a toda la operación de Walmex, no solamente a las tiendas Walmart. La compañía cuenta con cuatro formatos comerciales, cada uno con una participación distinta en sus ventas netas:
Bodega Aurrera: 3,509 establecimientos en México y Centroamérica. Es el formato con mayor participación, al generar el 48% de las ventas netas.
Walmart Supercenter: 377 tiendas con alimentos, ropa y artículos para el hogar. Aporta el 25% de las ventas.
Sam's Club: 176 clubes con membresía, enfocados en compras por volumen. Representa el 22% de las ventas.
Supermercados: 203 establecimientos, entre Walmart Express y marcas centroamericanas como Paiz y MásxMenos. Concentra el 5% de las ventas.
Publicidad
En un trimestre, Walmart supera las ventas anuales de Liverpool, Costco y Sears
Para dimensionar el tamaño de las ventas de Walmart durante el cuarto trimestre, basta compararlas con los ingresos anuales de otras empresas del sector retail. Algunas cadenas no alcanzan en 12 meses la facturación que Walmex consigue en apenas tres, durante la temporada de Buen Fin y Navidad.
De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por Expansión, Liverpool y Elektra registraron ingresos anuales inferiores a los 282,849 millones de pesos que Walmart facturó en el cuarto trimestre de 2025. Estas son algunas de las principales empresas del sector y sus ingresos:
Tienda - ingresos anuales
Liverpool - 229,137 millones de pesos
Grupo Elektra - 215,355.9 millones de pesos
Organización Soriana - 177,515.2 millones de pesos
Grupo Palacio de Hierro - 60,748.5 millones de pesos
Grupo La Comer - 47,625 millones de pesos
Sears México - 34,399 millones de pesos
Publicidad
Walmart no solo vende más, también aprovecha la escala de su operación
La diferencia entre Walmart y sus competidores no se explica únicamente por el consumo de temporada. Su tamaño, la diversidad de formatos y la capacidad para atender distintos segmentos del mercado le permiten concentrar un volumen de ventas que pocas cadenas minoristas pueden igualar.
Mientras Bodega Aurrera atiende a consumidores que priorizan el precio, Walmart Supercenter combina alimentos y mercancías generales, y Sam's Club apuesta por las compras de volumen.
Esta diversificación permite a Walmex captar una mayor proporción del gasto de los hogares, desde las compras cotidianas hasta las adquisiciones extraordinarias de fin de año.
Por ello, el Buen Fin y la Navidad no representan solamente una oportunidad estacional, sino un periodo en el que la escala comercial de la compañía se hace más evidente: sus ingresos trimestrales superan la facturación anual de varios competidores. La comparación también revela la distancia que existe entre Walmart y el resto del sector minorista en México.