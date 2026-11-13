Farmacias del Ahorro acuerda comprar más de 96% de Farmacias Benavides

En caso de que se concrete la compra, la red de farmacias sumaría alrededor de 3,000 unidades y hará frente a otras cadenas como Farmacias Similares, que tiene una rede cercana a las 9,000 farmacias.

La compra debe ser aprobada por las autoridades de competencia. (Foto: Cortesía.)



La operación contempla la compra de la totalidad de las acciones propiedad de los vendedores y está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas, la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

¿Qué va a pasar con las sucursales?

Farmacias Benavides cuenta con una red de 1,132 farmacias distribuidas en 203 ciudades de 24 estados del país, de acuerdo con su reporte del trecer trimestre de este año.

Mientras se cumplen las condiciones para concretar la compraventa, Benavides continuará operando sus negocios en el curso ordinario y bajo su administración actual, precisó la emisora.

Las empresas no revelaron el monto de la operación (Fuente: Cortesía. )



La adquisición incorporaría esta infraestructura a la operación de Farmacias del Ahorro, aunque las compañías no detallaron el monto de la transacción ni los siguientes pasos para integrar ambos negocios.

El cambio de propietario se presenta cuando Benavides está en proceso de desliste del mercado bursátil.

La cadena informó que el acuerdo no modifica el procedimiento administrativo iniciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, trámite que continuará atendiendo conforme a las disposiciones de la autoridad.

La compañía señaló que mantendrá informado al público inversionista sobre los avances de la operación y del procedimiento de cancelación de sus acciones.

¿Por qué Benavides deja la BMV?

Farmacias Benavides está por concretar su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un movimiento que la cadena buscaba desde 2014, tras ser adquirida por Alliance Boots.

Las empresas crearán una red de alrededor de 3,000 unidades. (Foto: Cortesía.)



Con la salida del mercado accionario, la empresa apuntaba a un proceso de reestructuración, en tanto, la CNBV notificó a la empresa el inicio del procedimiento administrativo para cancelar su inscripción en el Registro Nacional de Valores el 26 de mayo.

Farmacias Benavides inició su historia como una pequeña botica en Monterrey. Hoy es una cadena con más de 1,000 farmacias y 500 consultorios médicos a nivel nacional. Ahora está por cerrar su etapa como empresa pública, después de haber debutado en el mercado accionario el 28 de abril de 1993.